Возможные варианты исходов Англия 34 неделя.

Краткий анализ АПЛ, 34 недели.

Матчи тура:

Среда, 13 апреля:

Кристал Пэлас : Эвертон

Эвертон однозначно фаворит, пусть даже на выезде. В идеале взять Х2, но можно рискнуть и взять чисто П2. Так-же думаю будет 2.5 Меньше.

Суббота, 16 апреля: Норвич : Сандерленд 1Х зайдет, но есть шанс попробовать П1. Манчестер Юнайтед : Астон Вилла В этом матче – однозначно П1, можно взять 2.5 Больше. Эвертон : Саунтгемптон Сложный матч, но я бы отдал победу Гостям. В идеале взять 12 Ньюкасл Юнайтед : Суонси Сити Думаю победа Гостей. Вест Бромвич Альбион : Уотфорд Победа Хозяев, но лучше всего перестраховаться 1Х Челси : Манчестер Сити Победа Гостей, или ничья. Х2 Воскресенье, 17 апреля Лестер Сити : Вест Хэм Юнайтед Победа Лестера, 2.5 Меньше Арсенал : Кристал Пэлас П1, однозначно. Борнмут : Ливерпуль П2, есть шансы на Лигу европы. Понедельник, 18 апреля Сток Сити : Тоттенхэм

П2.