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    Возможные варианты исходов Англия 34 неделя.

    10 апреля 2016
    Краткий анализ АПЛ, 34 недели.
    Матчи тура:
    Среда, 13 апреля:
    Кристал Пэлас : Эвертон
    Эвертон однозначно фаворит, пусть даже на выезде. В идеале взять Х2, но можно рискнуть и взять чисто П2. Так-же думаю будет 2.5 Меньше.

    Суббота, 16 апреля:

    Норвич : Сандерленд

    1Х зайдет, но есть шанс попробовать П1.

    Манчестер Юнайтед : Астон Вилла

    В этом матче – однозначно П1, можно взять 2.5 Больше.

    Эвертон : Саунтгемптон

    Сложный матч, но я бы отдал победу Гостям. В идеале взять 12

    Ньюкасл Юнайтед : Суонси Сити

    Думаю победа Гостей.

    Вест Бромвич Альбион : Уотфорд

    Победа Хозяев, но лучше всего перестраховаться 1Х

    Челси : Манчестер Сити

    Победа Гостей, или ничья. Х2

    Воскресенье, 17 апреля

    Лестер Сити : Вест Хэм Юнайтед

    Победа Лестера, 2.5 Меньше

    Арсенал : Кристал Пэлас

    П1, однозначно.

    Борнмут : Ливерпуль

    П2, есть шансы на Лигу европы.

    Понедельник, 18 апреля

    Сток Сити : Тоттенхэм

    П2.
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      dubovkas 14 апреля 2016, 18:38

      Зашел первый прогноз

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