Возможные варианты исходов Англия 34 неделя.

Зашел первый прогноз
Краткий анализ АПЛ, 34 недели.
Матчи тура:
Среда, 13 апреля:
Кристал Пэлас : Эвертон
Эвертон однозначно фаворит, пусть даже на выезде. В идеале взять Х2, но можно рискнуть и взять чисто П2. Так-же думаю будет 2.5 Меньше.
Суббота, 16 апреля:
Норвич : Сандерленд
1Х зайдет, но есть шанс попробовать П1.
Манчестер Юнайтед : Астон Вилла
В этом матче – однозначно П1, можно взять 2.5 Больше.
Эвертон : Саунтгемптон
Сложный матч, но я бы отдал победу Гостям. В идеале взять 12
Ньюкасл Юнайтед : Суонси Сити
Думаю победа Гостей.
Вест Бромвич Альбион : Уотфорд
Победа Хозяев, но лучше всего перестраховаться 1Х
Челси : Манчестер Сити
Победа Гостей, или ничья. Х2
Воскресенье, 17 апреля
Лестер Сити : Вест Хэм Юнайтед
Победа Лестера, 2.5 Меньше
Арсенал : Кристал Пэлас
П1, однозначно.
Борнмут : Ливерпуль
П2, есть шансы на Лигу европы.
Понедельник, 18 апреля
Сток Сити : Тоттенхэм
П2.