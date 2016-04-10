«Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?

Президент швейцарского «Цюриха» выразил желание летом сохранить в составе клуба Александра Кержакова. Однако сам нападающий готов вернуться «Зенит». Блог «Русские и тут» разбирает плюсы и минусы каждого из этих вариантов.

Кержакову нужно возвращаться в «Зенит» лишь в том случае, если там он сможет получать игровую практику. Иначе Александр окончательно перестанет вызываться в сборную и может заканчивать карьеру. В «Цюрихе» же у него есть место в основном составе и статус главной звезды клуба.

Роль в клубе

В «Цюрихе» Кержаков – неприкосновенный лидер и главная звезда коллектива. Даже когда нападающий только набирал форму, то было заметно, что он серьезно превосходит партнеров по команде. В «Зените» сейчас нападающих хватает. Артем Дзюба, забивший сотый мяч в карьере, прочно осел в основном составе. На подмену ему купили Александра Кокорина, наконец-то созревшего для перехода в топ-клуб. Даже при самых удачных обстоятельствах Кержаков будет лишь третьим форвардом. И это ему еще везет, что Виллаш-Боаш не собирается менять решение по поводу ухода из «Зенита». При португальце Кержакову была бы закрыта дорога даже на скамейку запасных.

Швейцария или Россия

Чем занимался Кержаков в родной стране? Весь последний год он участвовал в благотворительных акциях, светился на телевидении. Стать экспертом на «Матч ТВ» – неплохое продолжение карьеры, но с футболом это будет связано лишь косвенно. В Швейцарии Кержаков может полностью сосредоточиться именно на игре с мячом. Не зря он уже наколотил за «Цюрих» семь голов во всех турнирах, хотя многие в России думали, что Саша уже разучился попадать по воротам. Швейцария при этом явно отличается от нашей страны отношением к футболу и к самим игрокам. Там Кержаковым восхищаются, тогда как в России над ним больше предпочитают смеяться.

Что лучше для сборной

Евро-2016 является своеобразным рубежом для Александра Кержакова. В Швейцарию он поехал для того, чтобы иметь шансы попасть в состав национальной команды. Здесь Александру удалось восстановить голевое чутье, что заметил даже Леонид Слуцкий. Кержаков опять оказался в сборной и начал получать радость от футбола. Поездка на Евро по-прежнему остается под вопросом. Не факт, что Александр летом не решит закончить международную карьеру. Если же захочет поиграть еще, тогда непременно нужно выбирать вариант со стабильной практикой. «Цюрих» и любой другой похожий клуб выглядят предпочтительнее «Зенита».

Как правильнее для Кержакова

Виллаш-Боаш уходит из «Зенита», а блудный Кержаков летом туда вернется в любом случае. Уже дальше будут оцениваться различные варианты, а у Кержакова будет время подумать. Если опытному форварду предложат контракт больше, чем на один год, тогда можно смело пытаться бороться за место в составе «Зенита». Хотя бы потому, что в свои 33 года Кержаков почти не травмируется и играет стабильно. Однако нельзя пройти и мимо денежного вопроса. Российский форвард признался, что с января не получает денег ни от одного из клубов. «Не могу назвать себя бедным человеком», – говорит сам Александр. Но без денежного контракта можно играть и во дворе.

Добавим немного экзотики

Не секрет, что Кержаков изначально не хотел ехать в Швейцарию. Агент подыскивал Александру варианты в МЛС, Катаре, Индии и других странах, где футбольный мир пока только открывается для широкого круга болельщиков. Но там Кержаков оказался не нужен. Причина кроется в не слишком большой известности Кержакова за пределами России. До Кака, Лэмпарда или Вильи он по популярности все-таки не дотягивает. Однако предстоящим летом ситуация может поменяться. Если россиянину удастся попасть в МЛС, тогда этот вариант окажется во всех смыслах самым привлекательным. Мы же получим возможность наблюдать за игрой «своего» парня в одной из развивающихся футбольных лиг.

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Фото: globallookpress.com, fcz.ch