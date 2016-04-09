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    Большой кф Все блоги -

    ПСЖ, Атлетико, МС, Вольфсбург.

    9 апреля 2016
    Без шансов на победу.

    Как Я и говорил, буду брать до конца сезона против лидеров французов. Тем более у ПСЖ недавно тяжелая игра с МС была. Силы им точно нужно экономить.

    Седьмая ставка.

    09.04.16 18:00 Генгам - ПСЖ П1 кф. 3.2

    По тем же самым причинам не выиграют МС, Атлетико и Вольфсбург.

    Восьмая ставка.

    09.04.16 19:30 Манчестер Сити - Вест Бромвич Х кф. 5.8

    Девятая ставка.

    09.04.16 19:30 Вольфсбург - Майнц П2 кф. 3.64

    Десятая ставка.

    09.04.16 19:15 Эспаньол - Атлетико М Х кф. 3.54

    Коэффициенты брал от Бомбардира, в разделе Конкурс футбольных прогнозов;)

    Всем удачи=)

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