ПСЖ, Атлетико, МС, Вольфсбург.

Без шансов на победу.

Как Я и говорил, буду брать до конца сезона против лидеров французов. Тем более у ПСЖ недавно тяжелая игра с МС была. Силы им точно нужно экономить.

Седьмая ставка.

09.04.16 18:00 Генгам - ПСЖ П1 кф. 3.2

По тем же самым причинам не выиграют МС, Атлетико и Вольфсбург.

Восьмая ставка.

09.04.16 19:30 Манчестер Сити - Вест Бромвич Х кф. 5.8

Девятая ставка.

09.04.16 19:30 Вольфсбург - Майнц П2 кф. 3.64

Десятая ставка.

09.04.16 19:15 Эспаньол - Атлетико М Х кф. 3.54

Коэффициенты брал от Бомбардира, в разделе Конкурс футбольных прогнозов;)

Всем удачи=)