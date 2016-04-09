Десять достойных фильмов о футболе

7 апреля – премьера нового фильма о футболе под названием «Коробка». В связи с этим, блог «Голевое чутье» вспоминает футбольные киноленты и выделяет наиболее удачные из них.

Фильмов на футбольную тематику предостаточно («Википедия» выделяет более полусотни), однако не все из них завоевали благоприятное отношение любителей спорта #1. Причин много – какие-то фильмы болельщики не видели из-за своего возраста, некоторые – не были пропиарены должным образом, у каких-то – недостаточный бюджет и т.д. В наш список не вошли картины околофутбольной тематики, а также комедии, как правило, это драмы с закрученным сюжетом, где футбол – неотъемлемая часть жизни главных героев. Перечень кинокартин даем в алфавитном порядке.

«Большой финал»/«Великий матч» («La gran final»). Испания, Германия, 2006

История о трех совершенно разных людях (африканский бедуин, казахский кочевник и индеец из Амазонки), которые в разных точках мира преодолевают огромные расстояния в поисках телевизоров, чтобы реализовать свою цель – посмотреть финал чемпионата мира по футболу. Этот фильм о настоящей любви к футболу, о многообразии мира и объединяющей силе этого вида спорта.

«Вратарь». СССР, 1936

Один из первых фильмов о футболе был снят еще в довоенное в СССР. Основой сюжета послужил роман Льва Кассиля «Вратарь республики», героя которого, работавшего грузчиком арбузов, приглашают в команду вратарем, где и начинается его футбольная карьера, полная стремительных взлетов и таких же падений.

«ГОЛ!» («GOAL!»). США, Великобритания, 2005

«ГОЛ 2: Жизнь как мечта» («Goal II: Living the Dream»). Великобритания, 2007

Один из лучших фильмов о футболе по мнению зрителей. История обычного паренька, который будет пытаться доказывать свою футбольную состоятельность сначала в «Ньюкасле» (первый фильм), а затем и в мадридском «Реале» (второй фильм). Существует и третья часть трилогии, но ее лучше не смотреть. Фильмы «Гол!» и «Гол 2» примечательны тем, что в них снимаются известные футболисты – Рауль, Бэкхем, Зидан, Ширер, Анри и др.

«Запасной игрок». СССР, 1954.

Герой Георгия Вицина – подающий большие надежды запасной игрок заводской команды, который к финальному матчу вытеснит из состава своего старшего брата, и даже забьет два гола, однако главные проблемы в этом матче для его команды еще впереди.

«Костолом» («Mean Machine»). Великобритания, США, 2001

Бывший игрок сборной Англии по футболу (Винни Джонс), ушедший из спорта в связи с подозрениями в договорных матчах, посажен в тюрьму за вождение в нетрезвом виде и оскорбления полицейских. После того, как надзиратель избил его друга, Дэн решает создать футбольную команду из заключённых и сыграть с надзирателями матч, чтобы выяснить отношения.

«Победа»/«Бегство к победе» («Victory»). США, 1981.

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в немецком лагере для военнопленных на территории Франции. Должен состояться футбольный матч между тюремщиками — немецкими солдатами и заключёнными — британскими и американскими солдатами. Один из героев пытается организовать побег из плена во время перерыва, но военнопленные отказываются бежать – они хотят остаться и выиграть матч.

«Проклятый «Юнайтед» («The Damned United»). Великобритания, 2009

Реальная история о 44 днях, проведенных Брайаном Клафом у руля клуба «Лидс», легендарной английской футбольной команды 70-х. В центре сюжета — фиаско его главного героя, впоследствии — одного из самых титулованных тренеров в истории английского футбола. Точно переданные тонкости взаимоотношений, психология футболистов и коллектива позволяет назвать фильм одним из лучших о футболе.

«Третий тайм». СССР, 1962

Не включить этот фильм в этот список – настоящее преступление. В центре сюжета реальный факт - «матч смерти», футбольный матч между немецкой командой и командой советских военнопленных, бывших игроков «Динамо», состоявшийся в Киеве 9 августа 1942 года. Смотреть всем обязательно.

«Юнайтед» («United»). Великобритания, 2011

История, основанная на реальных событиях, произошедших 6 февраля 1958 года, когда в Мюнхене, в страшной авиакатастрофе погибли 8 футболистов «Манчестер Юнайтед», самых молодых спортсменов, сумевших победить в Футбольной лиге Англии. Картина расскажет о мужестве обычных людей, сумевших объединиться и, несмотря на трагедию, восстановить команду.

P.S. Разумеется, этот список носит субъективный характер, у каждого из вас могут быть свои предпочтения. Напишите, какой фильм о футболе, на Ваш взгляд, достоин внимания.

Фото: кадры из фильма, wikipedia.org.