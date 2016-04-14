Зидан, Буффон, Недвед и еще восемь самых дорогих трансферов сезона 2001/2002

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает вспоминать самые крупные трансферные сделки прошлых лет.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает рассказ о самых крупных сделках давно минувших дней. В этом выпуске мы опубликуем самые дорогие трансферы сезона 2001/2002.

Как и в прошлом выпуске, сегодня будет 11 футболистов. Причина та же – компенсация за переход 10-го и 11-го игроков рейтинга полностью совпадает.

Антонио Кассано

Гражданство: Италия.

Возраст: 18 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Бари» (Бари; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 28,5 млн. €

Рууд ван Нистелрой

Гражданство: Голландия.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 28,5 млн. €

Хавьер Савиола

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 19 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес; Аргентина) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 35,9 млн. €

Филиппо Индзаги

Гражданство: Италия.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 37 млн. €

Павел Недвед

Гражданство: Чехия.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 41,2 млн. €

Лилиан Тюрам

Гражданство: Франция.

Возраст: 29 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 41,5 млн. €

Руй Кошта

Гражданство: Португалия.

Возраст: 29 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 42 млн. €

Хуан Себастьян Верон

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 42,6 млн. €

Гаиска Мендьета

Гражданство: Испания.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 48 млн. €

Джанлуиджи Буффон

Гражданство: Италия.

Возраст: 23 года.

Амплуа: вратарь.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 52,88 млн. €

Зинедин Зидан

Гражданство: Франция.

Возраст: 29 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 73,5 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: www.juventus.com, www.pinterest.com, www.gazzetta.it, www.20minutes.fr, www.goal.com, www.mirror.co.uk

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