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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Зидан, Буффон, Недвед и еще восемь самых дорогих трансферов сезона 2001/2002

    14 апреля 2016
    Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает вспоминать самые крупные трансферные сделки прошлых лет.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает рассказ о самых крупных сделках давно минувших дней. В этом выпуске мы опубликуем самые дорогие трансферы сезона 2001/2002.

    Как и в прошлом выпуске, сегодня будет 11 футболистов. Причина та же – компенсация за переход 10-го и 11-го игроков рейтинга полностью совпадает.

    Антонио Кассано

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 18 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Бари» (Бари; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 28,5 млн. €

    Рууд ван Нистелрой

    Гражданство: Голландия.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 28,5 млн. €

    Хавьер Савиола

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 19 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес; Аргентина) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 35,9 млн. €

    Филиппо Индзаги

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 37 млн. €

    Павел Недвед

    Гражданство: Чехия.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 41,2 млн. €

    Лилиан Тюрам

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 29 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 41,5 млн. €

    Руй Кошта

    Гражданство: Португалия.

    Возраст: 29 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 42 млн. €

    Хуан Себастьян Верон

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 42,6 млн. €

    Гаиска Мендьета

    Гражданство: Испания.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 48 млн. €

    Джанлуиджи Буффон

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: вратарь.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 52,88 млн. €

    Зинедин Зидан

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 29 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 73,5 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

    «Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

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    Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

    Фото: www.juventus.com, www.pinterest.com, www.gazzetta.it, www.20minutes.fr, www.goal.com, www.mirror.co.uk

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    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      макс438 6 мая 2016, 16:28

      Буффффоннн! :))))))))))))

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