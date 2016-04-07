Почему «Манчестер Сити» стал фаворитом противостояния с «ПСЖ»

Первая встреча четвертьфинального противостояния «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов подошла к концу и породила много мыслей об итоге этого любопытнейшего противостояния. Подробности в моем блоге.

Первая встреча четвертьфинального противостояния «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов подошла к концу и породила много мыслей об итоге этого любопытнейшего противостояния. Подробности в моем блоге.

Самую яркую афишу жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов подарила нам именно усилиями парижан и «горожан» – с этим просто глупо спорить. Две команды, принадлежащие шейхам и инвестирующие сумасшедшие деньги в свои клубы, обещали нам знатное зрелище и оправдали эти ожидания в первом же матче. Правда, если по зрелищности эта игра ожидания оправдала, то вот по итогу вовсе нет.

Подавляющее большинство поклонников футбола и беттинга, соответственно, отдавали предпочтение парижанам. Скрывать не буду – и я в их числе. Хотя, чего тут скрывать, собственно? «ПСЖ» выглядит намного сильнее и организованнее «горожан». Но результат их общего противостояния просто поражает и прежде всего не столько счетом, сколько тем, как «Сити» добыл для себя этот результат. Причем, «Сити» после первого матча превратился в фаворита противостояния и вовсе не из-за итогового счета.

Тут дело в другом. На первой же минуте матча на территории «ПСЖ» Давид Луиз схлопотал желтую и теперь пропустит ответную встречу. По ходу второго тайма фатальную для себя желтую получил Матьюди и теперь тоже пропустит следующую игру команды в Лиге Чемпионов. Причем, его желтая, лично у меня, вызывает некоторые вопросы. По мне его фол был так безобиден, что никак не засуживал подобного наказания от рефери. Мажич, кстати, еще вначале игры успел серьезно подсобить «Сити», не назначив пенальти за фол Мангаля и не удалив его. А ведь, свистнув Мажич в том эпизоде и указав на «точку», абсолютно точно, следующим движением вынул бы из кармана красный прямоугольник. Но проиграл (а эта ничья при том, что происходило на поле, сродни поражению для парижан) «ПСЖ» первую дуэль вовсе не из-за Мажича.

Серб позже вернул своеобразный должок хозяевам поля и назначил пенальти в ворота «горожан» за фол на Давиде Луизе. Однако, Ибрагимович не смог его воплотить в гол, что для шведа не типично. Более того, Ибра в дальнейшем не забил выход один на один и не сумел воплотить в гол еще один эпизод. Потом Фернандо подарит ему гол и позволит шведу сравнять счет в игре. Да – счет открыли «горожане» и тому всерьез поспособствовал сам «ПСЖ». Правда, парижане могли выйти вперед еще до перерыва – но Матьюди каким-то непостижимым образом не смог выкатить мяч на пустые ворота Кавани.

Но во втором тайме «ПСЖ» продолжил наращивать давление на ворота «горожан» и довольно быстро забил, воплотив в реальность угловой. После этого «Сити», откровенно говоря, поплыл и парижане имели все шансы увеличить свое преимущество. Но каркас ворот и слабая реализация моментов этому помешали. В итоге до 72 минуты парижане контролировали ход встречи и все шло к тому, что они еще поднажмут и додавят своего соперника. Но на 72 минуте «Сити» сравнял счет и вернулся в игру. Причем, сравняли они счет с очередного привоза парижан. После этого игра слегка успокоилась (во всяком случае в исполнении парижан) и так и завершилась без явных голевых моментов.

То есть, подводя итоги и констатируя увиденное сегодня в вышеозвученном матче, можно говорить о том, что «ПСЖ» сам отдал «Сити» игру. Нет, не в том плане, что они скатали левак – нет. По сути. Парижане играли лучше и «Сити» даже не имел моментов. «ПСЖ» создал уйму голевых моментов и должен был уходить с поля, имея в активе 3-4 гола, как минимум. «Сити» не создал ровным счетом ничего, но покидает поле с двумя забитыми мячами и комфортным счетом. И все это благодаря привозам «ПСЖ».

Но самое главное для «Сити» то, что парижане сегодня лишились двух важных игроков из-за перебора карточек. И если Луиза еще можно заменить, то потеря Матьюди сама по себе очень весома. Француз очень хорош в этом сезоне. Он невероятно мобилен, хорош и цепок в отборе, и полезен в атаке. И с учетом того, что травмирован еще и Верратти, на вторую игру этого противостояния парижане рискуют выйти с огромной дырой в центре поля. Именно это и делает «горожан» фаворитами противостояния. Эти кадровые потери и зияющая дыра в центре всего «ПСЖ». И ведь дома «Сити» будет куда увереннее в себе, да и есть шансы, что в строй вернется Туре. И с таким уязвимым центром поля парижанам будет очень тяжело дать отпор своему сопернику.

Таким образом, «ПСЖ» сам себя загнал в угол и причиной тому, возможно, служит некая расслабленность, которая похоже передается с чемпионата. Правда, я все равно, не могу утверждать, что «Сити» однозначно пройдет парижан. При всей своей любви к английскому футболу, я все равно верю в парижан. По мне, они больше заслуживают этого. Но повторюсь – на бумаге теперь фаворит именно «Сити». Хотя, их постоянная дыра в центре обороны может нивелировать потери парижан в центре поля. На фоне этого я вовсе не исключаю счета аналогичного первому противостоянию. То есть, я верю, что это противостояние затянется больше, чем на два матча по 90 минут. А что думаете Вы?