Иржи Урбанек – самый эпичный футбольный бородач в мире

Блог «Футбол в стиле Ретро» представляет обладателя самой длинной бороды в футбольном мире.

Мы решили отступить от основной тематики блога и попытаться взорвать рунет эксклюзивным материалом. Сегодня рассказываем о обладателе возможно самой длинной бороды в мире футбола...

Мода на ношение бороды стремительно ворвалась в футбольный мир. За последние годы количество футболистов-бородачей выросло многократно. Роскошной растительностью на лице щеголяют Андреа Пирло, Арда Туран, Рауль Мейрелеш, Симоне Дзадза и многие другие. Пару лет назад героем футбольного рунета стал исландец Асгейр Асгейрссон, тогда игравший во второй лиге чемпионата Швеции за клуб ГАИС, а ныне сменивший имидж и выступающий на родине за «Филкир».

Асгейрссона тут же окрестили «самым крутым бородачом» в футболе. Но автор проекта «Футбол в стиле Ретро» разузнал о футболисте, который обладает гораздо более внушительными «габаритами» бороды! И конечно спешит поделиться открытием со своими читателями.

Просим любить и жаловать: Иржи Урбанек. Этот бородач играет на позиции форварда за скромную команду «Бенецко» из одноимённого населённого пункта близ Либереца, что в Чехии. Но, несмотря на то, что «Бенецко» выступает в одной из любительских лиг Чехии, футболист стремительно набирает популярность в родной стране. Иржи отращивает бороду, длина которой около 120 см., уже более 15 лет.

Во время футбольных матчей Урбанек прячет свой предмет гордости под футболку, предварительно обернув вокруг тела и закрепив специальными лентами. Таким образом, борода не мешает игре, не смущает арбитров и не провоцирует соперников за неё ухватиться.

«Люди из близлежащих деревень уже знают, когда мы играем, и некоторые болельщики приезжают специально, чтобы посмотреть на меня. Некоторые даже подходят, чтобы сфотографироваться на память. А недавно специально на матч «Бенецко» приехали туристы из Словакии! Жаль, вот только автограф не спросили!» – с широченной улыбкой на лице жаловался бородач в интервью чешскому изданию iSport.

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Фото: imgur.com, isport.blesk.cz

В публикации использовались материалы с сайтов iSport и NovaSport.

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