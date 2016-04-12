«Спартак-2», «Факел» и еще 3 клуба ФНЛ, которые удивили в этом сезоне

Кто проявил себя во всей красе? На какой клуб не ставили, а он выстрелил? Блог «Футбол России в поисках своего развития» составил свой список

5 место. «Балтика» (Калининград)

5 место отдаем команде «Балтика». Этот сезон калининградцы могут занести себе в актив. Хотя первенство еще не закончилось, но подопечные Дышекова довольно-таки комфортно расположились на 12 строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Балтика» чудом не вылетела во второй дивизион. Буквально 2 очка отделило их от зоны вылета. Мало кто верил, что этот год выдастся для калининградцев удачным. Но, несмотря на это, «Балтика» начала сезон очень здорово. Совершили своеобразный прорыв. На протяжении первых туров команда входила в число лидеров чемпионата. Все-таки калининградцы не смогли закрепиться в этой зоне и спустились пониже. Но коллектив Дышекова двигается правильным путем и заслуживает в ТОПе 5 место.

4 место. «Сокол» (Саратов)

4 место блог «Футбол России в поисках своего развития» отдает саратовскому «Соколу». Подопечные Бурлаченко идут в верхней части таблицы, что уже является для них успехом. Команда с «плавающим» бюджетом, как сказал президент «Сокола», за 29 игр набрала очков больше, чем за весь прошлый сезон. И это еще не предел. При лучших для себя раскладах саратовцы могут подняться еще на пару пунктов вверх. Благодаря своей игре и результатам «Сокол» занимает 4 место в нашем рейтинге.

3 место. «Газовик» (Оренбург)

Какой же рейтинг без лидера чемпионата? «Газовик» удивляет всех. Да, возможно, видеть оренбуржцев среди лидеров ни для кого не открытие, но чтобы так высоко... Выстроенная игра во всех линиях, тренерское мастерство-все это определяет успех «Газовика». И не зря отрыв от ближайшего преследователя составляет 11 очков. Оренбург в шаге от выхода в Премьер-лигу. А в рейтинге клубов, удививших в этом сезоне, открывают тройку призеров.

2 место. «Факел» (Воронеж)

Дебютанты ФНЛ творят историю. И один из них «Факел» из города Воронеж. Победители первенства ПФЛ в зоне «Центр» не просто вышли в ФНЛ, а они сразу же ворвались в когорту лидеров чемпионата. На данный момент занимают 6 место в таблице. И являются самой посещаемой командой ФНЛ. Заявив о себе громко в первом сезоне национальной лиги, можно смело предположить, что скоро воронежцы будут покорять Премьер-лигу. А пока «Факел» забирает себе серебро нашего ТОПа.

1 место. «Спартак-2» (Москва)

Клуб, созданный для развития своей талантливой молодежи, покоряет всех. Вкупе с результатом у спартаковцев прослеживается красивая игра: стеночки, забегания, кружева, именно та, которую болельщики красно-белых ждут от основной команды. Этих парней хоть сейчас пускай в Премьер-лигу. Но как жаль, что по правилам москвичи не смогут туда выйти именно этим молодым, задорным составом. А пока в своем дебютном сезоне подопечные Бушманова расположились на 5 месте. И заслуженно празднуют успех в нашем рейтинге, как команда, удивившая больше всех в этом сезоне ФНЛ.