Почему испанская Примера является самым крутым чемпионатом XXI века

Не Эль-Класико единым. Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, почему испанский чемпионат самый сильный в Европе.

Каждый из вас, дорогие наши читатели, наверняка сталкивался с такой фразой (или ее вариациями): «Чемпионат Испании – турнир двух команд». Противостояние «Реала» и «Барселоны», возведенное за последний десяток лет в ранг культа, вполне дает основание так считать. Но автор блога «Футбол в стиле Ретро» считает, что хроническое противостояние этих двух суперклубов в борьбе за «золото» Примеры является лишь верхушкой айсберга. Помимо «Барсы» и «Реала», в Испании есть еще ряд весьма крепких команд, регулярно подтверждающих сей статус на международной арене – в еврокубках.

За 15 завершившихся сезонов в новом тысячелетии испанские клубы выиграли невероятное количество европейских трофеев, и (внезапно) в числе обладателей этих трофеев не только набившие оскомину нейтральным болельщикам «Реал» и «Барселона».

Пять разных клубов принесли Испании 13 еврокубковых трофеев из 30 возможных. И это, не считая полувыставочный Суперкубок УЕФА! Дотошному читателю все-таки сообщим, что на счету испанцев 9 таких трофеев (из 15 возможных), завоеванных теми же пятью клубами.

Названия каких же испанских клубов были выгравированы на заветных кубках в XXI веке? Турнир Лиги Чемпионов шесть раз на двоих выигрывали «Барселона» (2006, 2009, 2011, 2015) и мадридский «Реал» (2002, 2014). А вот Лига Европы и её предшественник Кубок УЕФА покорились «Севилье» (2006, 2007, 2014, 2015), мадридскому «Атлетико» (2010, 2012) и «Валенсии» (2004).

Представители лишь семи национальных чемпионатов одерживали победу в каком-либо еврокубковом турнире в XXI веке. Преимущество Испании по количеству трофеев попросту подавляющее. Есть преимущество и по количеству задействованных в завоевании трофеев команд.

Цифры сумасшедшие. Но следует отметить еще и такой аспект, как игра в финалах еврокубков. Пусть решающий матч и проигран, но до него ведь тоже нужно суметь добраться. Если изучить финалистов-неудачников XXI века, то с удивлением можно обнаружить, что помимо вышеназванной пятёрки ещё три испанские команды остановились в шаге от трофея. В финалах Кубка УЕФА играли «Алавес» (2001) и «Эспаньол» (2007), а «Атлетик» из Бильбао в 2012 году сумел добраться до финала Лиги Европы. Любопытно, что два из этих финалов были чисто испанскими. Таким образом, восемь разных команд из Испании в разное время добирались до финала еврокубка в XXI веке. Показатель впечатляющий. Ближайший преследователь – Англия, шесть представителей которой играли в финалах текущего века.

А вот по участию разных клубов в финалах главного европейского клубного турнира у испанцев паритет с англичанами: 4-4. Испанские представители: «Валенсия», «Барселона» «Реал» и «Атлетико». Англичане добирались до финалов Лиги Чемпионов силами «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала». Англичане даже имеют преимущество по числу победителей: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выигрывали Лигу Чемпионов в 2005, 2008 и 2012 годах – соответственно. Испанские представители в лице «Валенсии» (2001) и «Атлетико» (2014) свои попытки не использовали. И лишь этот факт жирной ложкой дегтя слегка портит впечатление о тотальном испанском преимуществе на международной арене.

В качестве постскриптума. Кто-то может посчитать данную статистику притянутой за уши и не отражающей реального распределения сил в европейском футболе. Возможно. Но что, как не соперничество с представителями других стран, должно служить мерилом качества внутреннего первенства? Снова, но кратко: 13 (22) еврокубковых трофеев, пять клубов – триумфаторы еврокубков, восемь разных команд в финалах еврокубков. Это все испанская Примера в XXI веке.

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Фото: www.pinterest.com, www.zimbio.com

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