22 тур. Послевкусие

Что нам рассказал 22 тур? Блог «Футбол России в поисках своего развития» поведает об этом

Сказка по-русски. «Ростов»-«Спартак»

По мотивам английской сказки русские придумали свою. И имя ей «Ростов». Прошло 22 тура, а футболисты с берегов Дона все сильнее убеждают в своей состоятельности тех, кто в них не верит, а таких много. Казалось, что после зимней паузы все встанет на свои места, и «Ростов» благополучно опустится на свое привычное место. Но не тут-то было. Для этих парней не существует авторитетов.

В этом туре «Ростов» обыграл «Спартак», сыграв на ноль. И не дал усомниться в своих притязаниях на 1 место. Можно конечно вспомнить, что оба гола были забиты из вне игры, но стоит ли оно этого? Да, возможно именно эти эпизоды предопределили исход матча, но если посмотреть с другой стороны, Ростов» не позволил «Спартаку» нанести ни одного удара в створ ворот.

Эту победу можно назвать тренерской. Бердыев полностью переиграл Аленичева в тактике, в настрое на матч. И еще раз заставил всех болельщиков «Спартака» подискутировать на тему, а правильного ли тренера выбрало руководство перед началом сезона. Ведь кандидатура Бердыева рассматривалась наравне с Аленичевым.

«Ростов» идет правильным путем к победе в чемпионате и при большом желании может ее добиться. Но тут возникает вопрос, а нужна ли она дончанам? Болельщикам и всему городу конечно да, а что скажет на это руководство? Ведь всем известно, что у «Ростова» не все хорошо с финансовой составляющей. Закончится ли эта сказка хеппи-эндом или же чуда не произойдет? Ждать осталось недолго.

А кто там позади?

Ох уж этот чемпионат России. Полон сюрпризов. Давненько не было такой острой борьбы за медали. Плотной группой идут команды за «Ростовом». Среди них: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Терек», «Краснодар »и даже «Спартак».

После 22 тура можно подвести какие-то итоги. Чья же игра заслуживает медалей, а может даже и чемпионства?

«Зенит»-ЦСКА

Так совпало, что эта игра выпала на один уикэнд с матчем «Барселона»– «Реал». И многие сравнивали эти два матча. Одно могу сказать, «русское классико» было куда важнее с точки зрения турнирной борьбы, чем испанское.

Что показал этот матч?

«Зениту» необходимо было побеждать, чтобы не «отвалиться» от чемпионской гонки. Что петербуржцы и сделали, причем довольно уверенно. И на данном этапе, если смотреть на игру, «Зенит» куда лучше смотрится в борьбе за первое место.

Что же с ЦСКА? Все-таки так сильно влияет совмещение Леонида Викторовича или же это недоработки зимних сборов? Если же вникать в подробности, то армейцы проваливают весь второй круг. Но зная какой опыт у тренерского штаба и игроков этого клуба, можно смело предположить, что они соберутся и вытащат оставшиеся игры. Тем самым обеспечат интересную концовку, и, возможно, чемпион определится только в последнем туре.

«Локомотив»-«Рубин»

«Локомотив» является своеобразной темной лошадкой этой гонки. Они просто гнут свою линию. И в 22 туре одержали очередную победу над крепким «Рубином», вполне заслуженную. Подопечные Игоря Черевченко одержали вверх в трех последних играх, причем обыграли «Краснодар» на чужом поле. Чем не заявка на итоговый успех?

«Терек»– «Анжи»

В этом туре мы могли наблюдать кавказское дерби. Игра выдалась темпераментной и бескомпромиссной. В самой концовке матча хозяева все-таки смогли дожать дагестанский клуб, как бы тот не сопротивлялся. Тем самым вышли на 5 место. И если сохранят свою позицию по окончании сезона, то этот результат можно будет считать успехом для клуба из Грозного.

А «Анжи», к сожалению для фанатов, никак не могут выбраться с последнего места. И махачкалинцам придется сильно постараться, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

«Динамо»-«Краснодар»

«Краснодар» в блестящем стиле обыгрывает московское «Динамо». Но в плане борьбы за титул, наверное, важнейшая игра была проиграна в прошлом туре. А что же «Динамо»? Андрей Кобелев до сих пор в поисках игры своей команды. Но оно и понятно, все-таки произошли большие кадровые изменения состава, было продано много лидеров. Сейчас нужно выстроить костяк команды из молодых футболистов. И только в следующем сезоне можно будет спрашивать результат с Андрея Николаевича. А на данный момент всем болельщикам бело-голубых нужно потерпеть и оставаться со своим клубом.

«Мордовия»-«Крылья Советов»

Важнейшая игра в борьбе за выживания была сыграна в Саранске. Правда состоялась она на день позже запланированного. Причиной этого стали форс-мажорные обстоятельства (погодные условия). Именно так сообщает официальный сайт РФПЛ. Но рано или поздно игра состоялась. «Крылья Советов» наконец-то забили свой первый гол после паузы и одержали победу, которая нужна была обеим командам. А «Мордовия» осталась на дне турнирной таблицы.

В завершении всего вышесказанного

Как видится, именно «Ростов», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» разыграют первое место между собой. А «Терек», «Краснодар» и «Спартак» могут довольствоваться только борьбой за еврокубковую зону. Что же касается подвала турнирной таблицы, то там тоже все решится в последних турах. А пока будем ожидать следующего тура.