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    Южная триубуна «Олд Траффрд» теперь носит имя сэра Бобби Чарльтона.

    4 апреля 2016
    Фотоотчет о том, как на «Олд Траффорд» переименовали Южную трибуну стадиона в честь сэра Бобби Чарльтона

    Третьего апреля, перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон», южная трибуна домашнего стадиона манкунианцев была названа в честь легендарного футболиста клуба – сэра Бобби Чарльтона.

    С небольшим опозданием предлагаю вашему вниманию, так называемый, фото-отчет этого знаменательного события.


    «Манчестер Юнайтед» закрепил этот подарок сэру Бобби Чарльтону своей победой над «ирисками» благодаря голу Антони Марсьяля, а главный тренер команды Луи Ван Гааль посвятил этот успех главному герою вечера.

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