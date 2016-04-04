Южная триубуна «Олд Траффрд» теперь носит имя сэра Бобби Чарльтона.

Фотоотчет о том, как на «Олд Траффорд» переименовали Южную трибуну стадиона в честь сэра Бобби Чарльтона

Третьего апреля, перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон», южная трибуна домашнего стадиона манкунианцев была названа в честь легендарного футболиста клуба – сэра Бобби Чарльтона.

С небольшим опозданием предлагаю вашему вниманию, так называемый, фото-отчет этого знаменательного события.





«Манчестер Юнайтед» закрепил этот подарок сэру Бобби Чарльтону своей победой над «ирисками» благодаря голу Антони Марсьяля, а главный тренер команды Луи Ван Гааль посвятил этот успех главному герою вечера.