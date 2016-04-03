Питер или Барселона? Цифры нашего и испанского классико

Минувшие футбольные выходные запомнятся нам не только первой тренерской победой Зидана в Эль Классико, но и тем, что «Зенит» возвращается в чемпионскую гонку. Мы же путем цифр сравниваем два матча, и делаем для себя кое-какие выводы.

Удары

Здесь небольшое превосходство у испанского классико. «Барселона» и «Реал» имеют одинаковые показатели по количеству нанесенных ударов (оба – по 14). «Зенит» же по этому компоненту переиграл ЦСКА, пробив по воротам вдвое больше (14 против 7).

Итого: на «Камп Ноу» 28 ударов, на «Петровском» – 21.

Количество передач

«Зенит» и ЦСКА сообразили на двоих 784 передачи (438 против 346). Что касается двух испанских грандов, то здесь цифры просто, что называется, атас – 999 передач. Причем, сине-гранатовые переиграли «сливочных» почти в два раза (685 против 314). Но это им, в конечном итоге, не помогло одержать победу над соперником.

Что касается игроков, то лидерами по их числу стали Маурисио (54 передачи) и Бускетс (92).

Точность передач

Здесь вы поймете истинный уровень российских и испанских команд. Так вот, в Санкт-Петербурге было зафиксировано 70,5% точных передач (средний показатель). «Зенит» и здесь обыграл армейцев (77% против 64%). Ну а в столице Каталонии так там и вовсе сумасшедшие цифры – та, дам! – 85%. У действующего чемпиона Испании показатель точности достиг отметки в 90%; у вице-чемпиона – в 80%.

В нашем матче лучшим был Данни. Капитан «Зенита» показал блистательный результат (97,5% точных передач). В испанском – Модрич (97%). Есть небольшой повод для гордости.

Дриблинг

В нашем классико команды крайне редко шли в дриблинг. Оттого, и такие показатели (7 против 18). В Северной столице лучше всех был Дзюба (2). В Барселоне – ну правильно, а кто же еще?! – Роналду (3).

Верховые единоборства

Вот здесь Эль Классико может нам позавидовать. Последние два чемпиона России вступали в верховые единоборства аж тридцать раз. Из них, «Зенит» выиграл в шестнадцати. ЦСКА, собственно, в четырнадцати. «Барселона» и «Реал» были куда пассивными – всего-то двенадцать (7 против 5).

Лучшими стали Фернандес (5 раз выиграл воздух) и Бускетс (3 раза).

Отборы

И там, и тут команды боролись на каждом участке поля. Но более активно сие действие происходило все же в столице Каталонии. Там команды на двоих совершили 35 отборов. В Петербурге – 27. Стоит отметить, что гости были лучшими по этому компоненту. ЦСКА 20 раз успешно отбирал мяч, «Реал» – 21.

Перехваты

Трудно поверить, но в нашем классико количество перехватов было больше, чем в Барселоне (44 против 28). Успешнее в этих делах были «Зенит» (29) и «Реал» (15).

Выносы мяча и блокированные удары

О напряженности нашего матча говорят цифры выноса мяча и блокированных ударов. В обоих показателях битва в Петербурге превосходит барселонскую. Так, «Зенит» и ЦСКА на двоих совершили 30 выносов мяча из-за пределов своей штрафной, а также 25 раз блокировали удары друг друга (по 21 разу это сделали «Барселона» с «Реалом»).

Вывод: Несмотря на разницу в классе между испанскими и российскими командами, наше классико ни в чем не уступило испанскому. Даже наоборот – где-то превзошло. Не все так плохо, как кажется на первый взгляд.

Цифры – с портала Whoscored