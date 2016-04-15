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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Видео: сумасшедший гол за шиворот Тибо Куртуа

    15 апреля 2016
    4 апреля 2015 года Чарли Адам забил в ворота «Челси» со своей половины поля.

    Потрясающий гол шотландского полузащитника «Сток Сити» Чарли Адама с 50 метров, не спас «гончаров» от поражения в матче против «Челси». Однако, этот мяч был признан лучшим апрельским голом минувшего сезона в Англии.

    Английская Премьер-Лига – 2014/15. 31-й тур

    «Челси» – «Сток Сити» – 2:1

    Азар (с пенальти), 39 (1:0); Адам, 44 (1:1); Реми, 62 (2:1).

    Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить тот потрясающий гол.

    Пикантности ситуации добавляет тот факт, что «Челси» в сезоне-2014/15 пропустил наименьшее число голов в Премьер-Лиге среди всех команд. Но вот такую сочную «плюху» из своих ворот бельгийскому киперу «синих» Тибо Куртуа достать все же пришлось.

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    Фото: www.gettyimages.com

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