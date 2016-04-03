Почему Сэр Алекс Фергюсон до сих пор остается лучшим тренером мира?

Мои мысли о ВЕЛИКОМ тренере, и о том почему до сих пор его не кто не переплюнул.

У многих выдающихся личностей из мира спорта в свое время вышло много автобиографий. В них передана вся суть, а порой даже больше, в них бывает передана вся жизнь.Человеком который в своей биографии изложил всего себя является Сэр Алекс Фергюсон. Будучи тренером он полностью отдавался футболу, так и в своей биографии он полностью раскрыл всего себя. С разных сторон. Не зря его книга «лакомый» кусочек для многих любителей чтения, да и просто уважающих его заслуги людей.

Прошло уже довольно много времени как Фергюсон закончил свою тренерскую деятельность.А именно 8 мая 2013 года он объявил о своем уходе из родного для его сердца МЮ. И вот уже почти 3 года прошло, а для меня, тренера который был бы так крут до сих пор нет. Объясню почему..

Гвардиола, Моуринью, Манчини, Клопп, Венгер.. Эти тренеры действительно прекрасны, они добились со своими командами очень много высот. Выиграли много титулов. Но как мне кажется дай им написать свою биографию, и им попросту нечего будет сказать. Вот что допустим напишет Гвардиола? То что он изобрел с «Барселоной» тики-таку? Или что взял с ней все титулы, включая Лигу Чемпионов? А народу то это не интересно читать, друзья. Народу то интереснее читать про то, как Ферги кидал бутсу в Бэкхема, или же как он жевал свою любимую жвачку, или же как он открыл для мира такую звезду как Роналду. Вы скажете у Моуринью тоже были скандалы с игроками, руководством? Да, что есть, то есть. Моур есть Моур. Но разве Жозе так любим болельщикам «Челси» или быть может «Реала», как любим Ферги болельщиками МЮ? Нет. Единственный клуб где его любят, так это в «Порту». Потому что там он был своим для всех. Однако проработал Фергюсон в Манчестере с 1986 по 2013 год. Вы только вдумайтесь в эти цифры.Это же сумасшедший срок. Разве кто-то их нынешних тренеров может похвастать таким успехом?

Вот поэтому Сэр Алекс для меня остается гением. Остается тренером которого не кто не когда не затмит. Не затмит его величие, его славу. Его опыт.

Перечислю вам каких игроков открыл Фергюсон. Это вышеупомянутый мной Роналду, который получал Золотой Мяч, и сейчас наряду с Месси главные звезды футбола. Дэвид Бэкхэм тоже относится к числу звезд футбола, а ведь его тоже открыл для нас Сэр Алекс. Хоть у них были и ссоры в виде кидания бутсой в лицо Дэвиду, и разногласия по тактике. Ведь именно Сэр настоял на его уходе в «Реал». Ведь Фергюсон всегда говорил– «Если тренер теряет авторитет, вы теряете команду». Так произошло с Бэкхемом. Так же к числу игроков которых для всего мира открыл Сэр можно отнести:Братьев Невиллов, Поула Скоулза, Роя Кина, Рио Фердинанда, и на этом список игроков не заканчивается. Его можно продолжать вечно. Вот оно величие тренера.

Именно поэтому Сэр Алекс Фергюсон для меня лучший тренер эпохи. Цените легенд, цените время, уважайте великих. И читайте побольше книг, в частности автобиографию Алекса Фергюсона...