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    Футбол России в поисках своего развития Все блоги -

    Первое впечатление о Чемпионате России по футболу

    30 апреля 2016
    Что хорошего и плохого в нашем футболе? Участник Блог-лиги «Футбол России в поисках своего развития» попробовал разобраться.

    Российский футбол – это то, о чем говорят или плохо или никак. Почему же складывается такое мнение? Можно выделить ряд причин:

    • Уровень демонстрируемого футбола (исключение топовые игры)
    • Посещаемость
    • Плохое поведение фанатов
    • Качество полей

    И ведь это все правильно. Но найдется много людей, которые несмотря на все это, скажут: «Чемпионат России – это самое прекрасное, что существует в спорте». Таких людей еще называют фанатиками.

    Я их понимаю. Именно в нашем чемпионате есть не 2-3 команды, которые претендуют на самые высокие места, а их можно насчитать 6-7. Чего стоит «Ростов», который находится на грани банкротства, а является чуть ли не основным претендентом на чемпионство.

    В российской Премьер-лиге собраны игроки высочайшего класса, и они не отбывают номер на поле, а являются лидерами своих клубов. Тем самым уровень чемпионата растет. В связи с этим, в Еврокубках представители нашей страны неплохо пошумели на групповом этапе, но ранний вылет в плей-офф, это уже отдельная тема.

    А самым главным козырем нашего чемпионата является конечно же проведение чемпионата мира по футболу. И именно это событие должно стать определенным толчком для выхода российских клубов на определенно новый уровень.

    Ведь теперь улучшится инфраструктура и мы не будем наблюдать за плохими газонами. А в связи с этим даже матч не топовых команд уже будет смотреться намного интереснее. И проблема посещаемости не будет стоять так остро. Уже построенные стадионы под Чемпионат Мира «заявляют» об этом. Теперь на игры «Спартака» и «Рубина» ходят в разы больше людей. А когда у всех клубов будут свои стадионы, чемпионат России по футболу превратится просто в сказку.

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Олег Белый 18 апреля 2016, 13:47

      Увеличить зрелищность игры и, как следствие, количество зрителей и денег можно изменив подсчет очков: брать разницу забитых и пропущенных мячей. Действующая система выводит на первое место Ростов (+13), а предлагаемая - Зенит (+22). Также и в Англии: Лестер (+26) и Тотенхем (+35). Ликвидировать двойные стандарты в оценке нарушений в центре поля и в штрафной. Ставить больше пенальти, кроме того, от чистоты игры защитников нападающие будут больше забивать. Футбол только выиграет и никто не проиграет!

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > Олег Белый 18 апреля 2016, 16:19

      Тогда выигрывать всегда будут те, у кого больше денег. И это отнюдь не увеличит зрелищность. Ведь на данный момент весь мир следит за Лестером, и многие желают ему победы. Эта такая маленькая сказка провинциальной команды. В этом весь кайф футбола, что выигрывают не всегда те, кто должен. А с двойными стандартами согласен. От них надо избавляться.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Олег Белый 20 апреля 2016, 19:51

      нужно оставить правила футбола в покое. Мне помнится в советские времена при ничьей и пенальти пробивали и очки по другому начисляли.... Однако, к аншлагу на стадионах совсем не это приводило, а его величество Игра.именно за счет самобытности команд футбол был красивым и непредсказуемым. Какая команда могла стать чемпионом страны? Да любая. И динамо Киев и Спартак Московский и Зенит и Арарат, и Днепр. А борьба за кубок страны??? и заметьте легионеров не было. как-то так.

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