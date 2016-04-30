Первое впечатление о Чемпионате России по футболу

Что хорошего и плохого в нашем футболе? Участник Блог-лиги «Футбол России в поисках своего развития» попробовал разобраться.

Российский футбол – это то, о чем говорят или плохо или никак. Почему же складывается такое мнение? Можно выделить ряд причин:

Уровень демонстрируемого футбола (исключение топовые игры)

Посещаемость

Плохое поведение фанатов

Качество полей

И ведь это все правильно. Но найдется много людей, которые несмотря на все это, скажут: «Чемпионат России – это самое прекрасное, что существует в спорте». Таких людей еще называют фанатиками.

Я их понимаю. Именно в нашем чемпионате есть не 2-3 команды, которые претендуют на самые высокие места, а их можно насчитать 6-7. Чего стоит «Ростов», который находится на грани банкротства, а является чуть ли не основным претендентом на чемпионство.

В российской Премьер-лиге собраны игроки высочайшего класса, и они не отбывают номер на поле, а являются лидерами своих клубов. Тем самым уровень чемпионата растет. В связи с этим, в Еврокубках представители нашей страны неплохо пошумели на групповом этапе, но ранний вылет в плей-офф, это уже отдельная тема.

А самым главным козырем нашего чемпионата является конечно же проведение чемпионата мира по футболу. И именно это событие должно стать определенным толчком для выхода российских клубов на определенно новый уровень.

Ведь теперь улучшится инфраструктура и мы не будем наблюдать за плохими газонами. А в связи с этим даже матч не топовых команд уже будет смотреться намного интереснее. И проблема посещаемости не будет стоять так остро. Уже построенные стадионы под Чемпионат Мира «заявляют» об этом. Теперь на игры «Спартака» и «Рубина» ходят в разы больше людей. А когда у всех клубов будут свои стадионы, чемпионат России по футболу превратится просто в сказку.