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    Что делает травмированный футболист?

    1 апреля 2016
    Чем занимаются футболисты когда не могут тренироваться и играть в футбол.

    Что могут делать футболисты, когда у них серьёзные травмы? Отдыхать дома и получать огромную зарплату? Не всегда так! Московский Локомотив не даёт (не всегда даёт) огромные зарплаты футболистам, которые не играют. Даже в неигровых ситуациях клуб использует игроков для поддержание хорошего имиджа у болельщиков. Встречи в игровые дни перед матчами в музее клуба были хорошо встречены болельщиками, но почему-то число таких мероприятий в последнее время стало минимальным. Сейчас, кажется, ситуация начала снова меняться к лучшему.

    Полузащитник Маркес Майкон в среду встретился с болельщиками в клубном магазине возле стадиона. В будний день пообщаться с футболистом пришли в основном студенты и школьники - та группа болельщиков с которыми клуб, кажется, работает наиболее активно. В итоге каждый получил свою порцию хорошего настроения, а так же автограф и фото на память.

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