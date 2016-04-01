Что делает травмированный футболист?

Чем занимаются футболисты когда не могут тренироваться и играть в футбол.

Что могут делать футболисты, когда у них серьёзные травмы? Отдыхать дома и получать огромную зарплату? Не всегда так! Московский Локомотив не даёт (не всегда даёт) огромные зарплаты футболистам, которые не играют. Даже в неигровых ситуациях клуб использует игроков для поддержание хорошего имиджа у болельщиков. Встречи в игровые дни перед матчами в музее клуба были хорошо встречены болельщиками, но почему-то число таких мероприятий в последнее время стало минимальным. Сейчас, кажется, ситуация начала снова меняться к лучшему.

Полузащитник Маркес Майкон в среду встретился с болельщиками в клубном магазине возле стадиона. В будний день пообщаться с футболистом пришли в основном студенты и школьники - та группа болельщиков с которыми клуб, кажется, работает наиболее активно. В итоге каждый получил свою порцию хорошего настроения, а так же автограф и фото на память.