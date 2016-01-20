На лабутенах. Находим игроков в офигительных штанах

Клип группы «Ленинград» о девушке в лабутенах перевалил за 10 млн просмотров. Пересмотрев «Экспонат» еще раз, «Бомбардир» заставил Ульяну Лукьянченко изучить тему модников в футбольном мире. И тут не будет Криштиану Роналду.

Клип группировки "Ленинград" о девушке в лабутенах перевалил за десять миллионов просмотров. Пересмотрев "Экспонат" еще раз, "Бомбардир" заставил Ульяну Лукьянченко изучить тему модников в футбольном мире. Тут не будет Криштиану Роналду, зато немало офигительных штанов и не только.

"Попытаюсь коротко объяснить, почему это я вдруг стал писать женские песни, - написал Сергей Шнуров в инстаграме. - Еще совсем недавно мужской подводный мир был большим и многообразным. В нем водились спившиеся интеллигенты, жизнелюбивые тунеядцы по призванию, технические романтики, философствующие слесари человеческих душ, обаятельные прохиндеи, честные авантюристы и множество всяких диковинных, необыкновенных субъектов. С ними было очень занятно. Но потом они вымерли. Из этого мира, к моему глубочайшему сожалению, исчезла сложность".

Футбольный мир, к счастью, пока сохраняет уникальность. Спившихся интеллигентов тут немало, тунеядцев - особенно в РФПЛ - вообще не сосчитать, остались даже романтики и авантюристы. Теперь, впрочем, не только футбольные достижения игроков и личная жизнь попадают во внимание общества, но и внешний вид за пределами поля.

Пусть футболисты – люди обеспеченные, способные одеваться в домах моды и известных модельеров, это совсем не гарантия стиля. Зачастую именно доступность брендовых вещей прогрессирует в модную катастрофу.

Жервиньо

Нападающий из Кот-д’Ивуара оставил огромный след в мире устрашающей светской моды. Вполне себе буквально. Каблуком. На одно из официальных мероприятий, проводимых "Ромой", игрок приехал в изящном костюме и невероятных туфлях.

Женские черные лакированные лодочки с атласным бантом и каблуками, красовавшиеся на ногах у ивуарийкого форварда, мягко говоря, удивили. Какой модный дизайнер посоветовал футболисту выбрать эту обувь, а не, кхм, например, мужскую, – загадка. Жервиньо хотя бы продемонстрировал вполне себе уверенную походку.

Серхио Рамос

Серхио Рамос не всегда был таким брутальным, как сейчас. Защитник вырос как в профессиональном плане, так и имиджевом, исправив собственные фэшн-предпочтения. Некоторые его образы до сих пор мелькают в страшных снах модников по всему миру. Несколько лет назад испанец носил длинные волосы и бриллиантовые сережки, а в одежде предпочитал яркие цвета. Розовый. Или кислотно-салатовый. Или все одновременно.

Также Рамос не стеснялся любви к к женским сумкам от Louis Vuitton. Эволюция стиля от "розовой няшки" до бородатого самца, конечно, вызывает желание пожать руку стилисту игрока. И ставить в пример всем остальным работникам модной индустрии, ассистирующих современным футболистам.

Ригобер Сонг

Камерунец завершил карьеру, однако не исчез с радаров папарацци, а на страницах модных журналов стал появляться чаще, чем когда-то в составе "Ливерпуля". Сонг и раньше эпатировал публику не только поведением на поле, но и прической, диким сочетанием всевозможных брендовых вещей в одном образе. Однажды фотографы подловили экс-игрока в аэропорту в таком костюме.

Прическа, очки, леопардовый шарф, белые мокасины и офигительные штанишки.

Алекс Сонг

Двоюродный брат Ригобера решил не отставать от звездного родственника и заявить о себе, как о выдающемся моднике. Сонг запустил свою линию одежды под названием "Systeme Tchakap", которую с удовольствием носит сам. Кислотно розовые кардиганы и рубашки-платья, казалось бы, логичнее смотрелись бы на детях игрока, а не на нем самом, но зато с ними Сонг заслуженно вошел в списки главных футбольных анти-модников современности.

Джибриль Сиссе

Модные африканские футболисты, завершившие карьеру, - это уже стало тенденцией. Джибриль Сиссе хоть и родился во Франции, но имеет ивуарийские корни. Постоянный гость парижской Недели моды вдохновляется образами, предложенными именитыми дизайнерами, и,наверняка, сочетает их с одеждой, прикупленной еще в Краснодаре.

Пабло Освальдо

Очень, очень, очень модный футболист. Аргентинско-итальянская копия Джонни Деппа не отрицает своей внешней схожести с американским актером и в своем стиле предпочитает следовать за голливудским близнецом. Получается отлично. Хотя иногда розовые клетчатые шарфики напоминают безудержный 2007 год.

Рауль Мейрелеш

То самое чувство, когда твой парень одет моднее тебя. Чересчур моднее тебя. Это случай супруги горячего португальского футболиста Рауля Мейрелеша, который не ограничивает себя ни в татуировках, ни в ярких цветовых сочетаниях, ни в брендах. Парочка решила нести свое видение моды в массы и запустилю серию магазинов, в которых предлагают примерить на себя образ безработного беззаботного хипстера.

Марио Балотелли

Итальянский форвард известен благодаря своим оригинальным прическам. Однако в этот список его привели совсем не волосы. Тут даже слова подобрать трудно. Как говорится, я все понимаю, но этого я не понимаю. Каким образом на голове у именитого футболиста оказалась перчатка Николая Валуева? Или чехол для вымени коровы. Или это все-таки шапка? Если итальянец хотел ею скрыть очередную неудавшуюся стрижку, то сделал это не самым лучшим образом.

Дани Алвес

Защитник "Барселоны" недавно поругался с журналистами, хотя раньше всех только веселил своими образами. Даже иконы стиля порой совершают необъяснимые поступки. Порывшись в модных "луках" Алвеса, сталкиваешься с неконтролируемыми внутренними рыданиями, один образ футболиста немного сводит с ума. А именно штаны. Брюки, или леггинсы. Или шаровары. Или что это вообще такое обтягивающее в крупный белых горох красуется на ногах Алвеса? Бонусом к этим штанам идет кофта с бусинами на рукавах. Офигительно.

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Фото: Telegraph, Skysports, Global Look Press