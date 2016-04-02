Эль-Класико давно минувших дней: 25 крутых фотографий

Подборка атмосферных фото самого крутого испанского противостояния.

2 апреля в 31-м туре испанской Примеры схлестнутся два самых популярных клуба современности. Величественный стадион «Ноу Камп» на два часа станет эпицентром любви и ненависти планетарного масштаба. «Барселона» против мадридского «Реала».

Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает своим читателям на несколько минут забыть про клубные разборки и полюбоваться шикарными фотками Эль-Класико прошлых лет.

Ладислав Кубала («Барселона») и Альфредо Ди Стефано («Реал Мадрид»). 1957 год.

Ференц Пушкаш («Реал Мадрид») и Луис Суарес («Барселона»). 1960 год.

Хосе Антонио Камачо («Реал Мадрид») vs. Йохан Кройфф («Барселона»). 1970-е.

Пауль Брайтнер («Реал Мадрид») vs. Йохан Кройфф («Барселона»). Середина 1970-х.

Аллан Симонсен («Барселона») vs. Висенте Дель Боске («Реал Мадрид»). Сезон 1979/1980.

Хосе Антонио Камачо («Реал Мадрид») vs. Диего Марадона («Барселона»). Первая половина 1980-х.

Друзья-соперники, спустя годы: Ладислав Кубала и Альфредо Ди Стефано. 1990 год.

Хосеп Гвардиола («Барселона») vs. Микаэль Лаудруп («Реал Мадрид»). 1995 год.

Христо Стоичков («Барселона») vs. Фернандо Йерро («Реал Мадрид»). 1995 год.

Луиш Фигу и Роналдо (оба – «Барселона») vs. Фернандо Редондо («Реал Мадрид»). Сезон 1996/1997.

Луиш Фигу и Хосеп Гвардиола (оба – «Барселона») vs. Кларенс Зеедорф («Реал Мадрид»). Сезон 1996/1997.

Роналдо («Барселона») и Роберто Карлос («Реал Мадрид»). Сезон 1996/1997.

Хосеп Гвардиола («Барселона») vs. Рауль Гонсалес («Реал Мадрид»). 1997 год.

Рауль Гонсалес («Реал Мадрид») vs. Карлес Пуйоль («Барселона»). 1999 год.

Зинедин Зидан («Реал Мадрид») vs. Луис Энрике («Барселона»). 2003 год.

Роналдо («Реал Мадрид») vs. Карлес Пуйоль и Микаэль Райцигер (оба – «Барселона»). Сезон 2003/2004.

Роналдо («Реал Мадрид») и Роналдиньо («Барселона»). Сезон 2003/2004.

Дэвид Бекхэм («Реал Мадрид») и Эдгар Давидс («Барселона»). 2004 год.

Майкл Оуэн («Реал Мадрид») vs. Джованни ван Бронкхорст («Барселона»). 2005 год.

Хави («Барселона») vs. Рауль («Реал Мадрид»). 2005 год.

Роналдиньо («Барселона») vs. Икер Касильяс («Реал Мадрид»). 2005 год.

Джанлука Дзамбротта («Барселона») vs. Робиньо («Реал Мадрид»). 2006 год.

«Барселона» – «Реал Мадрид». 2009 год.

Тьерри Анри («Барселона») vs. Икер Касильяс («Реал Мадрид»). 2009 год.

«Барселона» – «Реал Мадрид». 2011 год.

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Фото: www.mundodeportivo.com, www.pinterest.com, wordpress.com, www.dailymail.co.uk, www.zimbio.com, www.fcbarcelona.com

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