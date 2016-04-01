Почему «Спартак» не выиграет в Ростове

Одним из центральных матчей 22-ого тура российской премьер-лиги можно, безусловно, назвать противостояние «Ростова» и «Спартака». В своем блоге решил поделиться мнением, почему у «Спартака» не так много шансов победить.

Одним из центральных матчей 22-ого тура российской премьер-лиги можно, безусловно, назвать противостояние «Ростова» и «Спартака». В своем блоге решил поделиться мнением, почему у «Спартака» не так много шансов победить.

«Спартак» сразу после возобновления чемпионата ждало принципиальнейшее сражение с ЦСКА, которое «Спартак» ожидаемо проиграл. Правда, за то поражение столичная команда быстро сумела реабилитироваться – благо календарь предполагал в соперниках пермский «Амкар» и «Анжи». Две победы кряду, безусловно, вдохновили болельщиков и заставили возродиться в их головах мысли о второй строчке и Лиге Чемпионов. Шансы на это, безусловно, судя по таблице есть. Однако, зная какой «Спартак» нестабильный, эти шансы стоит занизить. Тем более, что и в календаре хватает непростых матчей. И одним из таковых является выезд к «Ростову», который борется за чемпионство России #прямосейчас!

«Ростов», конечно, поражает всех в России, подобно «Лестеру» в Англии. Курбан Бердыев сумел невероятным образом организовать свою новую команду и довольно уверенно идет с ней в числе лидеров. «Ростов», в каком-то смысле, можно назвать реинкарнацией «Рубина» при Бердыеве. Основной идей «Ростова» во многих играх является упор на оборону и противостояние со «Спартаком» никак не может стать исключением из правил. Бердыев очень опытный тренер и он прекрасно понимает, что ввязываться в открытый футбол со «Спартаком» просто бессмысленно. Потому что за это москвичи быстро его накажут. Поэтому, хозяева поля сосредоточатся на обороне своих ворот и выжидании шанса для разящей контратаки.

«Спартаку», как правило, очень тяжело играть с закрытыми командами. У столичного коллектив, банально, не хватает креатива для победы в таких противостояниях. Зато, слабость своей обороны нередко оборачивается осечкой и потерей очков. Так и в этом матче – «Спартак» будет идти вперед и пытаться найти ходы к воротам соперника, которые будут перекрыты. Взломать оборону «Ростова» невероятно сложно, о чем говорит и статистика. В нынешнем сезоне команда Бердыева пропустила всего 16 мячей в свои ворота, что меньше, чем у кого-либо еще из чемпионата России. При этом, дома за одиннадцать встреч «Ростов» пропустил только лишь 6 мячей в свои ворота.

И тут мы подходим к самому главному моменту, который уже всем известен – Зе Луиш и Квинси Промес получили травмы в своих сборных. А это, как известно, главные творцы в линии атаки «Спартака». Промес – лучший бомбардир не только «Спартака», но и всего чемпионата, на данный момент – забил уже 12 голов и отдал три голевые передачами. Зе Луиш забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Причем, Зе Луиш очень неплохо смотрелся в последних победных матчах команды. Но и Промес и Зе Луиш рискуют пропустить предстоящую игру.

Дмитрий Аленичев уже говорил о том, что рассчитывает на обоих в предстоящей игре. Правда, потом информация, так сказать, обновилась и стало известно, что оба работают по индивидуальной программе, но их участие в матче под вопросом и это решение будет принято, лишь, в день игры. То есть, прогнозы не самые оптимистичные. А ведь Квинси – это самый сильный игрок «Спартака», который может решить исход встречи в одиночку. Он быстр, техничен и обладает отличным ударом. Неплохо голландец исполняет штрафные и в состоянии отдать хороший пас. Зе Луиш просто находится в хорошей форме и подходит под тактику навесов Комбарова с фланга. А их – у меня нет сомнений – будет хватать в этом матче. Во-первых, Комбаров сам по себе много подает. Во-вторых, а как еще «Спартак» будет пробиваться к воротам «Ростова» через насыщенные оборонительные редуты? По большей части именно так. Ведь креатива, повторюсь, в «Спартаке» нынче немного – уж пусть не обижаются на меня поклонники этой команды. А победы в матчах с «Амкаром» и особенно «Анжи» не должны пускать пыль в глаза. Ибо их местами начинают превозносить также, как победы нашей сборной над Лихтенштейном. На деле же «Спартак» взял очки там, где был обязан это делать. В матче с «Ростовом» победы ждать, все же, не приходится. Само собой – это футбол и результат может быть любым. Но перед матчем все говорит за то, что «Ростов» возьмет очки в этом противостоянии и продолжит свой поход за титулом. Если Зе Луиш и Промес не сумеют помочь своей команде, то у «Ростова» есть все шансы на успех. Если же лидеры москвичей сумеют восстановиться к этой встрече, тогда наиболее вероятным исходом противостояния смотрится ничья.