Что нужно знать о сегодняшнем Эль Класико

Сегодня Эль Класико – безусловное украшение всей футбольной субботы! Блог «Голевое чутье» уже с утра пораньше готовит нас к суперзрелищу.

Уже в эту субботу нас ждет суперматч. И речь не о встрече «Ростов» – «Спартак». В главном противостоянии первого апрельского уик-энда сойдутся гранды испанского, европейского и мирового футбола «Реал» Мадрид и «Барселона». Эль Класико, которое в этом сезоне будет лишь во второй раз (из Кубка Короля «Реал» вылетел довольно рано из-за скандала, связанного с Денисом Черышевым, а в Лиге чемпионов команды пока еще не сталкивались в очном противостоянии). Первый матч в сезоне между этими командами завершился разгромной победой «сине-гранатовых» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

Нынешняя встреча давнишних соперников явными турнирными задачами не обременена: у «Барселоны» навряд ли сможет отобрать титул любая команда из Мадрида, ожесточенную же борьбу за вторую строчку «сливочные» не ведут (хотя, обогнать «матрасников» было бы приятным дополнением) – статус и название клуба обязывают бороться только за первое место. Но это вовсе не означает, что матч будет носить товарищеский характер (только не между этими командами). Любой матч «Барсы» и «Реала» имеет большое значение, как для болельщиков команд, так и для их футболистов, тренеров. Для Зинедина Зидана этот матч – единственный в Ла Лиге, в котором его «Реалу» нужно показывать взрослый футбол и обязательно побеждать, ведь «Мадрид» нацелен на Лигу чемпионов. В остальных матчах можно было экспериментировать, наигрывать состав, проверять ближайший резерв, но в Класико определяющую роль играет опыт футболистов в таких матчах. И ЗиЗу об этом знает не понаслышке. Свое последнее Класико коуч «Реала» проводил в качестве игрока ровно 10 лет назад – 2 апреля 2006 года, тогда встреча на «Камп Ноу» завершилась вничью (1:1). Из ныне действующих игроков обеих команд тот матч могут вспомнить Серхио Рамос и Андрес Иньеста.

Сборные трудности

Пока в Европе сборные в товарищеских матчах наигрывают свои составы и могут позволить некоторые ротации, то в Центральной и Южной Америке встречи носят характер официальный – идет отбор на чемпионат мира-2018 в России. Сразу восемь футболистов из стана обеих команд заняты делами в сборных своих стран – Лионель Месси, Маскерано, Луис Суарес, Дани Алвес, Неймар, Хамес, Данило и Кейлор Навас. Так что у Зидана и Энрике будут только сутки с небольшим, чтобы в полном боекомплекте готовиться к Эль Класико.

Составы

Мадридское издание «AS» на своем официальном сайте провело опрос среди его посетителей, цель которого – выяснить, кого респонденты хотят видеть в основе обеих команд в Эль Класико. Получились следующие составы:

«Барселона»: Браво, Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду

Пожалуй, это наиболее оптимальные составы обеих команд, разве что небольшие вопросы возникают по позициям защитников «Мадрида» – Карвахаля (замена – Данило) и Варана (замена – Пепе). Основные составы, которые выйдут на поле в субботу, мы узнаем от Зидана и Энрике чуть позже.

Что подскажет статистика?

Очень много статистических выкладок перед матчем было опубликовано различными мировыми спортивными изданиями. Попробуем выявить самые интересные из них.

С 1929 года «Реал» и «Барселона» провели между собой в чемпионатах Испании 171 матч. Пока небольшое преимущество у мадридской команды – 71 победа при 32 ничьих и 68 поражениях. Каталонцы забили 272 гола, пропустив 278. Трио ВВС заработало в этом сезоне 80 голов и 26 голевых передач, MSN – 107 голов и 51 передачу. «Реал» ни разу не выигрывал у «сине-гранатовых», если на поле были все игроки из трио ВВС. Все матчи (а их было три) «королевский» клуб проиграл, когда Бэйл, Бензема и Криштиану оказывались вместе в матче против каталонцев. Во всех случаях, когда «Барса» имела перед Эль Класико отрыв от «Реала» на десять и более очков, она не могла обыграть мадридцев (сезоны 1990/91. 2005/06, 2012/13).

Делать какие-то выводы, исходя из всего сказанного, не представляется возможным, поскольку каждый матч между этими грандами – отдельный турнир, отдельная история, которая, надеемся, позволит нам вспоминать об этой встрече с восхищением!

Фото: Getty Images.

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