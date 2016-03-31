Легенда № 14

Топ-игроков выступавших или ныне выступающих под номером 14

Все мы с вами знаем, что в мировом футболе самые значимые номера это 9 или же 10, крайний случай – это 11. Никто из нас не задумывался, что есть более значимые футболисты, которые оставались в сердцах болельщиков, выступая под другими номерами? Мы остановимся с вами на футболистах которые играли под номером 14. Почему именно 14? – спросите вы. Я отвечу. Недавно из жизни ушел великий футболист. Речь идет о Йохане Кройфе..Он всю жизнь выступал под номером 14. Начиная с 1970 года. Он выступал под этим номером в «Аяксе», «Барселоне»,"Лос-Анджелесе»,"Вашингтоне», «Леванте», «Фейеноорде». И разумеется в сборной Голландии. То есть всю свою славную карьеру Йохан провел под своими любимым номером, не каждый футболист может похвастаться таким достижением.

Поэтому я решил вспомнить в вашей памяти тех, кто также как Йохан выступали под 14 номером, и запомнились болельщикам своей прекрасной игрой.

Тьерри Анри

Эмирейтс? Хайбери? Может Арсен Венгер?? Если вы спросите болельщиков «Арсенала» кто, или что для них является иконой клуба, то вы несомненно получите ответ, что это – Тьерри Анри. Никто не обращал внимание на его номер. Все просто восхищались его игрой. Не только болельщики «Канониров», но и весь футбольный бомонд. Не какие «грязные» слухи, не игра рукой в матче с Ирландией, не перекроют его спортивные достижения. Кого сейчас хотят видеть главным сменщиков Венгера? Правильно, именно Тьерри. Поэтому он не зря попал в мой топ.

Хаби Алонсо

Не только нападающие были известны под номером 14. Хаби Алонсо был простым опорником, просто забивал соперникам с центра поля, просто мало времени проводил в соц.сетях, просто общался с прессой. Но однако номер то у него был особенный. Играя за Ливерпуль, "идолами» фанатов были два игрока Хаби и Стивен Джеррард, номера 14 и 8 соответственно. Мальчики по всему Ливерпулю носили только две футболки с фамилиями. Это были эти два парня.Жаль, что в «Баварии» Алонсо не стал своим, и номер кстати взял другой. Может поэтому он в Мюнхене не «свой"?Может номер 14 какой то «магический» для него?

Луиджи Ди Бьяджо

Итальянские футболисты тоже оставили след в истории футбола. выступая под номером 14. Ди Бьяджо на поле был неуступчив, по футбольному дерзок, где-то нагловат. Так болельщикам это было только руку, они сходили с ума от его игры. Приезжая в Россию на «Кубок Легенд», Луиджи не изменяя традициям играл под своим 14 номером. И болельщикам не приходилось думать, кто же там играет в сборной Италии. Да еще и так здорово. Лысая голова, наглый характер, и номер 14 на майке. Вот три гаранта того что это– Луиджи Ди Бьяджо. Вы его не с кем не перепутаете.

Диего Симеоне

Без этого Аргентинского гения я бы не мог закончить свой топ. И это друзья мои не Месси. Это Диего Симеоне. Сейчас отличный тренер, а в прошлом еще и прекрасный футболист который выступал под номером 14. К сожалению всю карьеру под ним он не провел, но будучи игроком «Лацио», он выступал именно под 14 номером на спине. Выступаю за Итальянский клуб Диего провел 90 матчей и забил 15 голов. Неплохой результат для игрока опорной зоны. Симеоне очень хорошо исполнял штрафные удары. Вот тебе и 15 голов. Конечно выступая под номером 8 он добился большего. Но это не умоляет его заслуг перед номером 14.

Фортуна и Деньги... Как вы думаете к чему я это написал?Да к тому, что все это означает номер 14.И не трудно согласится с таким фактом, что все вышеперечисленные мною игроки были очень успешны и во многом им помогала фортуна. Это не значит, что только эти два фактора были главными в жизни этих футболистов. Прежде всего они добились своей прекрасной игрой.

Жаль, что только Кройф не прожил столько сколько ему доверил бог..Легенды всё видят.А особенно если они играли под 14 номером.