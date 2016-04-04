Фигу, Трезеге, Батистута и еще восемь самых дорогих трансферов сезона-2000/01

Продолжается серия выпусков о лучших трансферах прошлых лет в блоге «Футбол в стиле Ретро». На очереди десятка самых дорогих трансферов сезона-2000/01.
Мы решили прислушаться еще к одной просьбе наших читателей: начиная с этого выпуска, будем указывать еще и возраст футболиста на момент перехода в новый клуб. Также отметим, что в данном выпуске будет не десять, а одиннадцать футболистов. Всё дело в том, что стоимость трансферов 10-го и 11-го игроков топа идентична, и мы решили никого не обделять своим вниманием.
Клаудио Лопес
Гражданство: Аргентина.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).
Сумма сделки: 23 млн. €
Давид Трезеге
Гражданство: Франция.
Возраст: 22 года.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Монако» (Монако; Франция) в «Ювентус» (Турин; Италия).
Сумма сделки: 23 млн. €
Жерар Лопес
Гражданство: Испания.
Возраст: 21 год.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Барселону» (Барселона; Испания).
Сумма сделки: 24 млн. €
Саво Милошевич
Гражданство: Югославия.
Возраст: 26 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Сарагосы» (Сарагоса; Испания) в «Парму» (Парма; Италия).
Сумма сделки: 25 млн. €
Флавио Консейсао
Гражданство: Бразилия.
Возраст: 26 лет.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).
Сумма сделки: 25 млн. €
Рио Фердинанд
Гражданство: Англия.
Возраст: 22 года.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон; Англия) в «Лидс Юнайтед» (Лидс; Англия).
Сумма сделки: 26 млн. €
Габриэль Батистута
Гражданство: Аргентина.
Возраст: 31 год.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).
Сумма сделки: 32,5 млн. €
Николя Анелька
Гражданство: Франция.
Возраст: 21 год.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция).
Сумма сделки: 34,5 млн. €
Марк Овермарс
Гражданство: Голландия.
Возраст: 27 лет.
Амплуа: полузащитник, крайний нападающий.
Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Барселону» (Барселона; Испания).
Сумма сделки: 40 млн. €
Эрнан Креспо
Гражданство: Аргентина.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).
Сумма сделки: 55 млн. €
Луиш Фигу
Гражданство: Португалия.
Возраст: 27 лет.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).
Сумма сделки: 60 млн. €
Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.
Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000.
Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
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Фото: www.laziochannel.it, es.sports.yahoo.com, www.squawka.com, www.n-tv.de, www.pinterest.com
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