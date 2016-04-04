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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Фигу, Трезеге, Батистута и еще восемь самых дорогих трансферов сезона-2000/01

    4 апреля 2016
    Вспоминаем самые крупные трансферные сделки прошлых лет.

    Продолжается серия выпусков о лучших трансферах прошлых лет в блоге «Футбол в стиле Ретро». На очереди десятка самых дорогих трансферов сезона-2000/01.

    Мы решили прислушаться еще к одной просьбе наших читателей: начиная с этого выпуска, будем указывать еще и возраст футболиста на момент перехода в новый клуб. Также отметим, что в данном выпуске будет не десять, а одиннадцать футболистов. Всё дело в том, что стоимость трансферов 10-го и 11-го игроков топа идентична, и мы решили никого не обделять своим вниманием.

    Клаудио Лопес

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 23 млн. €

    Давид Трезеге

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 22 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Монако» (Монако; Франция) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 23 млн. €

    Жерар Лопес

    Гражданство: Испания.

    Возраст: 21 год.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 24 млн. €

    Саво Милошевич

    Гражданство: Югославия.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Сарагосы» (Сарагоса; Испания) в «Парму» (Парма; Италия).

    Сумма сделки: 25 млн. €

    Флавио Консейсао

    Гражданство: Бразилия.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 25 млн. €

    Рио Фердинанд

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 22 года.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон; Англия) в «Лидс Юнайтед» (Лидс; Англия).

    Сумма сделки: 26 млн. €

    Габриэль Батистута

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 31 год.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 32,5 млн. €

    Николя Анелька

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 21 год.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция).

    Сумма сделки: 34,5 млн. €

    Марк Овермарс

    Гражданство: Голландия.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: полузащитник, крайний нападающий.

    Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 40 млн. €

    Эрнан Креспо

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 55 млн. €

    Луиш Фигу

    Гражданство: Португалия.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 60 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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    Фото: www.laziochannel.it, es.sports.yahoo.com, www.squawka.com, www.n-tv.de, www.pinterest.com

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