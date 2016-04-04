Фигу, Трезеге, Батистута и еще восемь самых дорогих трансферов сезона-2000/01

Вспоминаем самые крупные трансферные сделки прошлых лет.

Продолжается серия выпусков о лучших трансферах прошлых лет в блоге «Футбол в стиле Ретро». На очереди десятка самых дорогих трансферов сезона-2000/01.

Мы решили прислушаться еще к одной просьбе наших читателей: начиная с этого выпуска, будем указывать еще и возраст футболиста на момент перехода в новый клуб. Также отметим, что в данном выпуске будет не десять, а одиннадцать футболистов. Всё дело в том, что стоимость трансферов 10-го и 11-го игроков топа идентична, и мы решили никого не обделять своим вниманием.

Клаудио Лопес

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 23 млн. €

Давид Трезеге

Гражданство: Франция.

Возраст: 22 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Монако» (Монако; Франция) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 23 млн. €

Жерар Лопес

Гражданство: Испания.

Возраст: 21 год.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 24 млн. €

Саво Милошевич

Гражданство: Югославия.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Сарагосы» (Сарагоса; Испания) в «Парму» (Парма; Италия).

Сумма сделки: 25 млн. €

Флавио Консейсао

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 25 млн. €

Рио Фердинанд

Гражданство: Англия.

Возраст: 22 года.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон; Англия) в «Лидс Юнайтед» (Лидс; Англия).

Сумма сделки: 26 млн. €

Габриэль Батистута

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 31 год.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 32,5 млн. €

Николя Анелька

Гражданство: Франция.

Возраст: 21 год.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция).

Сумма сделки: 34,5 млн. €

Марк Овермарс

Гражданство: Голландия.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: полузащитник, крайний нападающий.

Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 40 млн. €

Эрнан Креспо

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 55 млн. €

Луиш Фигу

Гражданство: Португалия.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 60 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: www.laziochannel.it, es.sports.yahoo.com, www.squawka.com, www.n-tv.de, www.pinterest.com

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