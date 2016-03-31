Squadra Obscura. Какую Италию Конте привезет на Евро?

Команда Италии провела пару «почти контрольных» товарищеских встреч с Испанией и Германией. «Бомбардир» фокусируется на персоне Антонио Конте, для которого Евро-2016 – последний турнир в сборной. Разбираемся, готова ли Италия стать чемпионом.

Что роднит Антонио Конте с Марчелло Липпи? Почему нынешнего тренера сборной Италии не нужно сравнивать с предыдущим? Кто будет олицетворять игру итальянской команды на Евро? Какие варианты заготовит Конте для континентального турнира? Кое-что становится ясно еще за два месяца до старта.

Конте – это Конте

В тактическом дискурсе последних лет имя Антонио Конте ассоциируется лишь с крайне эффективными 3-5-2 «Ювентуса» – схемой, которую до сих пор продолжает использовать его преемник Макси Аллегри. Все почему-то забыли, что прежде чем стать адептом этой расстановки, Конте весьма неплохо чувствовал себя в роли изобретателя, который ставит игру команды методом проб и ошибок.

Время, прошедшее с момента появления Антонио на базе сборной в Коверчано, показало, что экспериментатор в нем жив и голоден. В итоге, на протяжении всего отборочного цикла Конте искал и пробовал. Людей, схемы, комбинации. 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 и, наконец, 3-4-3. Последняя схема была представлена как раз в матчах с Испанией и Германией. Похоже, именно она станет основной платформой, на которой алленаторе будет расставлять фишечки с игроками во время Евро.

Конте, безусловно, сторонник игры в три защитника, однако от туринской модели 3-5-2 пришлось отказаться в силу ограниченных возможностей нынешней Италии на флангах обороны. Игроков, способных закрывать всю бровку, в стране попросту нет. Благо, никакого самообмана и попытки сделать из Дармиана Лихштайнера не последовало. Короткий период игры с обороной «четыре в линию» принес результат, но заставил отойти от фирменной широкой игры с активными флангами.

3-4-3 решает эти проблемы. Конте перестал делать слишком большую ставку на ограниченных крайних защитников, вернул тройку, а на края отрядил более атакующих, но при этом крайне работоспособных парней – Джаккерини и Флоренци. Оба – особенно римлянин – находятся сейчас в неплохой форме, хотя по Эмануэле перед Испанией были определенные вопросы. Их он снял активностью на своем фланге и голевой передачей на Инсинье.

И Джак, и Сандро, активно поддерживая атаку, не всегда успевают возвращаться в оборону. Однако для этого существует система подстраховки. Если атака соперника сосредотачивается на каком-то из флангов, ближайший центральный защитник занимает место крайнего, следующий его место и так далее, пока на противоположном фланге кто-то не закроет позицию латераля. При этом рядом постоянно маячит опорник, помогающий тут и там в разрушении атак. В обоих случаях это был Тиаго Мотта.

Так Конте нашел нечто новое, не изменив себе. За оборону, как и во время квалификационного турнира, отвечают четыре человека, но в других пропорциях. Соответственно, вернулись активные фланги и более плавный, чем при четырех защитниках, выход в атаку. На острие которой – что самое прекрасное – не нужно было ничего менять. Там человек, который должен бороться, цепляться и забивать. То есть, Пелле, Дзадза или Эдер.

Конте – не Пранделли

Чезаре Пранделли – прекрасный тренер, но вместе с тем прекрасная иллюстрация поговорки «горе от ума». Во время прошлого ЧМ он буквально выдумывал новую тактику за день до матча, поэтому – не считая обидного удаления Маркизио с Уругваем – в трех разных играх мы видели три разных Италии.

В отличие от предшественника, Конте предпочитает разумную гибкость в рамках выбранного вектора. Новая расстановка 3-4-3 более-менее легко трансформируется в любую из наигрываемых прежде. А тройка нападающих вполне может отправить кого-нибудь одного в трекварти и ниже, мимикрируя под схему 3-4-1-2, что, кстати, по игровому рисунку намного ближе к тому самому «Ювентусу».

Кто-то скажет, что сравнение с Пранделли, пусть его и не избежать, сильно натянуто, ведь материал, с которым сейчас работает синьор Антонио, намного интересней, чем тот, из которого ваял синьор Чезаре. В некотором роде это так, но у Конте, во-первых, нет Пирло, вокруг которого можно выстраивать игру, а во-вторых, он сознательно оставляет себе более обширное пространство для маневров. Например, переход на игру в три форварда обеспечил возможность регулярно появляться в составе «Скуадры Адзурры» звездам нынешнего сезона Серии А Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.

К слову, именно от абстрактности команды Пранделли нужно отталкиваться при описании процессов, происходящих в сборной Италии сегодня. Основная идея Конте, помимо ставки на следующее поколение, формирование удобного командного инструментария, чтобы в самый ответственный момент не пришлось ничего выдумывать. Пранделли любил преподносить сюрпризы, и нередко это играло «Адзурре» на руку, а Конте – не зря его иногда называют «кукловодом» – ненавидит сюрпризы и добивается маниакальной точности.

Даже разгромное поражение от немцев Антонио воспринимает как плановое событие. «Мы хотим играть с сильнейшими, чтобы понять, насколько мы отстаем». Разумеется, с отставанием в классе глобально сделать ничего не получится, но такая проверка собственных болевых точек крайне полезна. Особенно для команды, которая исторически не зациклена на себе и строит игру от соперника.

Конте – это Липпи

Странный тезис, но более чем справедливый в плане отношения обоих тренеров к формированию состава. Уже легендой стал эпизод с голом Филиппо Индзаги в ворота сборной Чехии на ЧМ-2006. Тогда Пиппо в своем знаменитом стиле проигнорировал находящегося в лучшей позиции Симоне Бароне и забил самостоятельно. Больше он у Липпи на поле не выходил.

Работоспособность и готовность выполнять на поле любые задачи – единственное, что может подкупить Конте. Так, к примеру, в сборной появились Эдер и Васкес. Если шансы второго поехать на Евро сильно зависят от формы и здоровья коллег по позиции, то бразильский ориунди вполне себе прижился и представляет одну из самых интересных боевых единиц в итальянской обойме. А этнос – дело десятое.

Похожая ситуация и с приглашениями в сборную Джаккерини и Дзадза. Первый, казалось бы, сильно уронил планку и не должен рассматриваться вовсе, а второй имеет слишком мало практики в «Юве». Зато оба умрут на поле, если потребуется, и идеально вписываются в тактический флоу команды.

Что еще роднит Конте с Марчелло Липпи, а равно и с, к примеру, Энцо Беарзотом, так это мессианская роль для Италии. Страна, веками представлявшая собой раздробленные регионы и собранная в нечто цельное лишь перед самым приходом фашистов, проявляет единение крайне редко. Победы сборной – то, что заставляет условных калабрийцев и апулийцев чувствовать себя вполне конкретными итальянцами. Но этой сборной даже необязательно что-то выигрывать. У ключевых регионов в ее составе есть свои «аватары» – флорентиец Бернардески, неаполитанец Инсинье, римлянин Флоренци. И самое прекрасное, что на поле вполне реально увидеть всех троих одновременно.

Само собой, эти сравнения с командами ’06 и ’82 станут серьезными лишь в том случае, если это поколение что-то выиграет. Это вряд ли случится на ближайшем Евро, а продолжать свой путь оно будет, как известно, уже без Антонио Конте. Но он однозначно будет тем человеком, который задал очертания этой команды. И даже сейчас это все еще штрихпунктир. До последней минуты последнего контрольного матча строительство будет продолжаться. И эта Италия останется Squadra Obscura и Squadra Futura, пусть мы уже видим, как полый каркас основательно обрастает мясом.

Текст: Виталий Халюков

Фото: gettyimages.com | gazzettaworld.gazzetta.it | globallookpress.com | bleacherreport.com | 101greatgoals.com

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