Как играет сборная Уэльса, наш соперник на Евро-2016?

Последний матч сборной России в группе Евро-2016 выпал на Уэльс. Победа важна в том числе и с прицелом на более предпочтительного соперника. Сергей Беседин изучил Уэльс вживую и рассказал, что нам ждать от Бэйла и компании

Куда без Бэйла и Рэмзи?

Тренер Крис Коулмэн в мартовских товарищеских матчах не мог рассчитывать на лидеров команды – Гарета Бэйла и Аарона Рэмзи. Оба будут важнейшими игроками во Франции, куда доедут даже при наличии травм. Чемпионат Европы – историческое событие для Уэльса. Два места – в центре поля и на фланге – за ними зарезервированы.

Однако нужно учитывать турнирную ситуацию: матч России и Уэльса состоится в последнем туре. Валлийцы к тому моменту сыграют против Словакии и в принципиальном дерби с англичанами. Не исключено, что форвард «Реала» и полузащитник «Арсенала» будут дисквалифицированы или снова получат травму. Что собой представляет Уэльс без своих двух звезд? Кто будет тащить рояль для Бэйла и Рэмзи во Франции? Ответы на эти вопросы дал матч в Киеве против Украины.

Как работает тактика?

Тактика Криса Коулмэна на матч против фаворита (а Украина дома считалась таковой) казалась прогнозируемо оборонительной. Сразу пять защитников, два опорных хава, два крайних полузащитника и единственный нападающий. Если по персоналиям, то в центре обороны играл капитан Эшли Уильямс. Правее от него Джеймс Честер, левее – Бен Дэвис. За края отвечали Крис Гантер и Нил Тэйлор. Пару опорных хавбеков составили Джо Аллен и Эмир Хьюз. Впереди вышел Саймон Черч, а из глубины его поддерживали Джонатан Уильямс и Том Лоуренс. В воротах – бессменный Уэйн Хеннесси.

Ожидания закрытой игры не оправдались. Расстановка британцев оказалась защитной лишь на первый взгляд. Стоило команде Коулмэна рвануть в атаку, как происходили заученные метаморфозы. Крайние защитники Гантер и Тэйлор носились по бровкам с усердием молодого Жиркова. Когда мяч у соперника – они в защите. Ответная атака – они уже напрягают чужую оборону. Опорные хавбеки Аллен и Хьюз тоже поддерживали атаку и с готовностью били по воротам со средней дистанции. Черчу в борьбе с украинскими защитниками активно помогали Джонатан Уильямс и Лоуренс. В эпизодах получалось, что Уэльс играл даже не в два, а сразу в три нападающих.

При позиционной обороне валлийцы массированно защищались (до восьми игроков), а при нападении могли навалиться всемером. Изначальная модель 5-2-2-1 легко трансформировалась в 3-4-2-1. Если атака явная и позиционная, то схема менялась на 3-4-3. При стандартах команда закупоривалась в обороне, впереди оставался Черч, а расстановка трансформировалась в 5-4-1. Такой игровой рисунок полностью оправдал себя в матче против украинцев, и если бы не одна-единственная ошибка в обороне вместе с домашней заготовкой подопечных Михаила Фоменко, итоговый результат мог быть совсем другим.

Как действуют?

В первом тайме британцы предстали очень организованной и тактически грамотной командой. Никакого стереотипного «бей – беги». Плавный переход от защиты к полузащите и от средней линии к нападению. Уэльс любит катать мяч низом, вингеры даже при возможности исполнить навес часто отдавали обостряющие передачи по газону. В такой манере был создан самый опасный момент первого тайма. Тэйлор прибежал в атаку, но не стал навешивать с правого фланга, а тонко выложил мяч Черчу. Форвард «Абердина», конечно, далеко не Бэйл, поэтому Андрей Пятов вытащил его удар.

Британская защита действовала образцово. У Ярмоленко и компании было мало шансов забить с игры. Во многом это заслуга полузащиты, которая высоко встречала соперника. В скорости британцы тоже практически не проиграли, хотя Ярмоленко показал несколько классных финтов. Забить гол столь отлаженной обороне можно было с помощью нестандартного хода. Украинцы перехитрили гостей на стандарте.

Во втором тайме Крис Коулмэн сделал сразу шесть замен, предоставив возможность показать себя запасным. Резерв оказался очень скромным. Уэльс в итоге сбился на банальный навал и примитивную игру, которая не принесла успеха.

Ключевые игроки – кто они?

В отсутствие Бэйла и Рэмзи обязанности лидера принял Аллен. Хавбек «Ливерпуля» активно шел вперед, бил по воротам, руководил и разгонял. Именно он исполнял стандарты. Одним из самых активных игроков стал Тэйлор. За отведенные 72 минуты он пробежал больше десяти километров. Полузащитник «Суонси» успевал везде, и через его фланг прошло больше половины атак Уэльса. Гарантировано место в основе и капитану Эшли Уильямсу. Фактурный дядька мог легко играть в регби и даже заниматься борьбой. В первом тайме он уложил Зозулю борцовским приемом, и тому перехотелось наглеть возле чужих ворот. Против Уильямса будет сложно играть и Кокорину, и Дзюбе.

Джонатан Уильямс и Лоуренс во Францию поедут, но велика вероятность, что будут начинать матчи в запасе. Их места забронированы Бэйлом и Рэмзи. Коулмэн, возможно, предпочтет отправить в атаку Бэйла вместо Черча. Тогда у Лоуренса появится шанс играть в основе инсайда. Но в том, что Уильямс-капитан, Тэйлор, Аллен, Бэйл, Рэмзи, а также голкипер Хеннесси будут в основе, если не случиться травм или дисквалификаций, сомневаться не приходится.

И что теперь?

Сборная Уэльса хоть и проиграла по счету (0:1), но по игре не уступила украинцам. В первом тайме валлийцы были лучше по владению – 56% на 44%, а по итогам всего матча улучшили этот показатель еще на один процент. Подопечные Фоменко создали 100 потенциально опасных атак, в то время как их соперник – 121. Британцы были лучше по количеству ударов: 10:3. За весь матч на своем поле Украина смогла нанести всего лишь один удар в створ, и он оказался точным. За это оборона Уэльса даже заслуживает похвалы.

Евро-2016 будет первым в истории Уэльса. Жизнь этой небольшой страны хотя бы на две недели будет сосредоточена вокруг Франции. И лучше уже сейчас воспринимать валлийцев всерьез, а то «*** вам!» будут кричать они.

Текст: Сергей Беседин

Фото: thesun.co.uk | globallookpress.com | dailymail.co.uk