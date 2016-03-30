Чем запомнилась работа Невилла в «Валенсии»

В среду, 30 марта, Мосгорсуд направил на исполнение решение о запрете движения «СтопХам», а испанская «Валенсия» приняла решение о расставание с Гари Невиллом, который выполнял роль главного тренера.

В среду, 30 марта, Мосгорсуд направил на исполнение решение о запрете движения «СтопХам», а испанская «Валенсия» приняла решение о расставание с Гари Невиллом, который выполнял роль главного тренера. О последнем событии я и хочу поговорить в своем блоге.

2 февраля 2011 года легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии – Гари Невилл – объявил о завершении карьеры футболиста. В составе манкунианцев Невилл отыграл почти 20 лет и всем нам запомнился, как настоящий боец.

После завершения игровой карьеры Гари получил тренерскую лицензию и в 2012 году стал помощником Роя Ходжсона в сборной Англии. Он сохраняет этот пост и сейчас. В 2015 голу Невиллу, уже полюбившийся многим, как эксперт на телевидении (кстати, по праву носящий звание одного из лучших в своем деле) отказался от нового сумасшедшего контракта со Sky Sports и принял приглашение своего друга и партнера по бизнесу Питера Лима, стать главным тренером испанской «Валенсии».

Невилл был очень взволнован подобным вызовом, но рассчитывал проявить себя успешно в новой для себя роли. Многие ждали успеха от англичанина, но его тренерский дебют не задался. При Невилле «Валенсия» вылетела из Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Испании. Кроме того, «летучие» мыши» сейчас имеют гандикап всего в шесть очков от зоны вылета. Так что, без сомнения, можно легко обозначить тренерский дебют Невилла, как «первый блин комом».

Однако – это бесценный опыт, который должен помочь Невиллу в становлении тренером. Конечно, во врем работы в Испании он успел зарекнуться, что больше никогда не будет тренировать. Однако, сразу после ничьей с мадридским «Реалом» (которая, если не ошибаюсь, стала последней каплей терпения мадридского руководства и послужила отставкой Рафе Бенитезу) Невилл, можно сказать, взял свои слова обратно и был очень вдохновлен. Развить тот успех у него не получилось и сейчас он был отправлен в отставку. И глядя на некоторые цифры в этом нет ничего удивительного.

Только 3 победы добилась «Валенсия» при Невилле в 16 матчах испанской Примеры.

5 очков разделяли «летучих мышей» и зону Лиги Чемпионов до прихода Гари Невилла.

Теперь только 6 очков отделяет команду от зоны вылета.

38 дней миновало с того момента, как президент клуба Лэй Хун назвал Невилла «идеальным выбором для клуба».

Правда, для Черышева работа с Гари стала приятным воспоминаем.

3 гола забил россиянин при Невилле, принеся победы над командами «Эспаньол» и «Малага».

6 матчей подряд Невилл ставил Черышева в старт, пока тот не получил травму.

Кроме того, тренерский дебют Гари Невилла в Испании запомнился многим его нерешительностью в матче с мадридским «Атлетико» – когда он несколько раз менял решение, кого же выпустить на замену – Негредо или Абденнура. Этот момент запомнился многим, наделал шуму и потрепал нервы Негредо.

В завершении можно сказать, лишь, одно... Невилл получил большой опыт и обязательно сделает из него выводы. Сомневаюсь, что он завершит с тренерской деятельностью. Но и вряд ли решит вернуться моментально в эту сферу деятельности.

В любом случае, остается пожелать Гари Невиллу удачи!