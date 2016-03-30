Распятие для Рафы

В октябре 2015 «Ньюкасл» потерял из-за разрыва крестов Тима Крула. Вчера Роб Эллиот порвал кресты в товарняке за сборную. С чем в воротах остались «сороки»?

Игра за сборную – святое дело. И всё же владельцев клубов, не желающих отпускать туда футболистов, понять можно. Яркий пример – «Ньюкасл». Один из лучших вратарей АПЛ, Тим Крул порвал кресты в товарищеском матче со сборной Казахстана. Так «сороки» остались без джокера до конца года. К счастью, сменщик Крула Роб Эллиот выдал удачный сезон. Спасал регулярно, пока не съездил в сборную. Вышел на матч со Словакией, но уже на 16-й минуте порвал всё те же кресты, угодив в лазарет на полгода.

Всего обиднее, что оба в сборной вратари не основные и вызываются больше для проформы. В Голландии, которая и на Евро не едет, ставят на Яспера Силессена из «Аякса». Ирландцы отбираются через раз, и если Эллиот, которому через месяц стукнет 30, не играл даже в отборе, то это был его последний шанс съездить на Чемпионат Европы хотя бы пассажиром. Но вернемся к «Ньюкаслу». Недавно я писал о том, что в клубе всё непросто. Но теперь Рафе придется ещё тяжелее, ведь в рамке остались перспективный, но так и не получивший толком шанса на высоком уровне Карл Дарлоу и совсем уж зеленый Фредди Вудмен, которому 19.

Когда летом 2014 ещё Алан Пардью покупал у «Нотингем Форест» Джамала Ласселса и Карла Дарлоу, то был преисполнен оптимизма. Оба подавали большие надежды, особенно Ласселс, прошедший все ступени молодежной сборной. Однако играть оба начали уже при Макларене. Ну как начали – Ласселс был игроком подмены, в среднем проводя на поле чуть больше тайма. А Дарлоу вышел на поле лишь однажды, отыграв матч против «Вест Бромвича». В целом смотрелся достойно, раза три выручил, но «сороки» все равно минимально проиграли.

Последние пару сезонов Карл пропускал под 60 мячей за «лесников», что дает в среднем 1,35-1,4 гола за матч. Для середняка лиги нормально, но это всего лишь Чемпионшип. Готов ли Дарлоу стать оплотом «Ньюкасла» на гораздо более высоком уровне в столь ответственный момент? А ведь зимой «сороки» пытались вызволить из застенков Ван Гаала Виктора Вальдеса. Ох как сейчас пригодился бы Рафе матерый земляк! Коротающий время до окончания контракта в Бельгии Вальдес наверняка кусает локти, ведь играть он хотел именно в АПЛ. А фанатам «Ньюкасла» остается держать кулачки за Дарлоу. Карлу 25 – самое время доказать всем, что авансы ему выдавали не зря.