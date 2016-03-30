Уроки французского. Что мы извлекли из матча на Сен-Дени?

Сборная России проиграла французам (2:4) – главному фавориту и хозяину предстоящего Евро. Госэкзамен провален – нужно делать выводы, пока есть время. А его-то осталось не так много.

Сегодняшней темой для широких обсуждений и дискуссий, конечно, является матч сборной России во Франции. Сказать иначе – поражение подопечных Леонида Слуцкого по всем статьям. И это – почти за два месяца до старта (10 июня) чемпионата Европы.

Для кого-то, понятное дело, такой закономерный результат был вполне предсказуемым. Но можно проигрывать по-разному, как бы странно это не звучало. Можно проиграть достойно, в борьбе, с самоотдачей, а можно взять и отдать матч сопернику еще до стартового свистка арбитра. В случае с нашей сборной не все ясно. Футбол в исполнении наших игроков был временами разный. В первой половине встречи мы отдали преимущество хозяевам – они делали, что хотели, словно вышли на разминку. Мы же ничем толком и не ответили.

Во второй – ситуация улучшилась. Поняв, что играть с французами можно, банда ЛВС принялась, что называется, брать «быка за рога». Забив однажды, и пропустив в ответ, мы не сложили руки, и ответили голом Жиркова. На этом вся дерзость угасла, потухла, будто ее и не было. Коман поставил точку, а наша команда получила урок. И его нужно теперь извлечь.

Есть все же повод для радости. Матч-то был товарищеским. Я бы сказал – подготовительным к стартовому для нас поединку с Англией (11 июня, Марсель). Осталось почти два месяца. Время, как никак, а есть, пусть его и катастрофически мало. Нужно что-то менять в механизме команды: кого-то надо потихоньку отсеивать, а кого-то и включить в итоговую заявку или же - провести разбор, и сделать напрашивающиеся выводы.

Ну а пока – то, чего мы точно извлекли из вчерашнего фиаско на «Стад де Франс».

Первое: не все так хорошо с вратарями

После матча писалось и обсуждалось на просторах интернета, мол, в первых двух голах виноват Акинфеев. Специально все пересмотрел, дабы убедиться (или же наоборот) в правоте высказываний. Скажу откровенно: ни один вратарь не отразил бы удары Канте и Жиньяка. Первый гол забивался в противоход киперу ЦСКА. Что и говорить: Игоря из-за безалаберности обороны (вспомните, что было до первого взятия ворот – Жиньяк упал, встал и отдал без сопротивления передачу) просто напросто расстреляли. Второй – ошибка Кокорина, упустившего рывок Жиньяка. Тот спокойно положил мяч в сетку ворот.

В целом, у Акинфеева была некая робость и неуверенность в собственных действиях. Давление трибун? Может быть. Но уж никак не отсутствие опыта – с этим у капитана армейцев все в полном порядке.

Другое вот дело – Лодыгин. Вратарь «Зенита» после успешных двух сезонов, в нынешнем начал по большому счету чудить. Да так, что временно терял место в стартовом составе на матчи чемпионата и Лиги Чемпионов, словно ему намекал Андре Виллаш-Боаш на то, что так долго продолжаться не может. Вот и вчера на Сен-Дени что-то с ним произошло. Что именно – сказать тяжело, порой это даже не поддается никакому объяснению. В общем, смотрите сами.

Второе: защита хромает

Наша оборона, скорее всего, будет самой возрастной на этом чемпионате (средний возраст – 33 года). Да, она опытная и в то же время хромающая. Голы Канте и Комана наверняка заставили Леонида Викторовича в очередной раз задуматься – а все ли в порядке с защитной линии? Снова есть проблемы с созданием искусственного офсайда – впрочем, как и у ЦСКА. Быстроногие соперники нас на этом ловили, получали мы за это, но картина все та же.

Третье: фиаско в центре поля

Главный сюрприз Слуцкого – это отсутствие чистого опорника в стартовом составе. Да, появился Глушаков. Правда, в тот момент, когда результат матча был практически понятен. До поединка я писал о том, что вместо заболевшего Денисова должен появиться Тарасов – он и габаритный, и навязать борьбу французскому трио Диарра-Канте-Погба смог бы. Но, вопреки своим прогнозам, этого не произошло. Ибо Леонид Викторович по-настоящему удивил. Конечно, решение выпустить армейскую троицу Дзагоев-Широков-Головин выглядит смелым, но в то же время и забавным. К сожалению, такая забава на руку нам не сыграла. Наоборот, указала Слуцкому на его же тактическую ошибку. Еще важно отметить, что наше трио проиграло по всем статьям французскому: и в верховой борьбе, и в отборе мяча, и во всем остальном. Теперь стало ясно и нам, что с Англией подобного казуса не случится.

Четвертое: где Дзюба?

На самом деле, нападающий «Зенита» не виноват в том, что его плохо обслуживали. Собственно, редко принимал участие в атакующих действиях команды. Вся вина в таких случаях возлагается и на фланги (Шатов – Кокорин), и на центр. Все вопросы к ним.

Пятое: Широков пропадает?

Не хочется верить в это, но это пока так. Капитан сборной все реже участвует в атаке, а процент точных передач становится ниже и ниже. Да, сказывается возраст. Роман, как ни крути, уже не мальчик, и находится он в преклонном для футбола возрасте. В 34 года редко кто-то играет на высочайшем уровне. Время Широкова, как ни странно, давно прошло – после ухода из «Зенита», где он провел, несомненно, свои лучшие игровые годы. Каждый его пас тогда – это произведение искусства, изящная геометрия, логичность. Сейчас все наоборот. Конечно, Широков – это плеймейкер. Наверное, единственный в этой команде. Хотя есть же и Иванов из «Терека», краснодарец Мамаев, зенитовец Шатов – некий ремейк Аршавина. И да: плеймейкер – это не позиция, а роль на поле. Роль, которую в будущем вполне могут исполнять вышеназванные футболисты. Но пока посыпать голову пеплом рано – есть еще у Романа два месяца в запасе для того, чтобы вернуть свои былые кондиции.

Что же теперь?

Собственно, ничего. До начала Евро мы сыграем с Чехией (1 июня) и Сербией (5 июня). За это время ЛВС должен будет решить, что делать дальше, что и как менять в игре команды. А менять, как видно, надо если не все, то половину.

Ну а сейчас, мы получили то, чего, по сути, и заслуживали. Литва – это не показатель силы нашей сборной. Такие поединки, как с Францией, ее как раз и демонстрируют. В нашем случае – частичное, если не полное бессилие. Госэкзамен провален. Время есть – двигаемся дальше.

Источники: Reuters, РФС