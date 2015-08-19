Творческие увлечения футболистов

Думаете, футболисты только и умеют, что играть в футбол? Конечно, нет. У многих проявляются различные иные таланты – зачастую творческие.

Думаете, футболисты только и умеют, что играть в футбол? Конечно, нет. У многих проявляются различные иные таланты – зачастую творческие. Про футболистов, проводящих свободное время в клубах (не за барной стойкой), а за диджейским пультом, многие уже знают, и этим уже сложно удивить. Постарались – Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев. Но я решила разузнать, в каких еще творческих сферах проявили себя футболисты. В общем, вопрос был поставлен следующим образом: какое хобби встречается среди представителей этого вида спорта? В итоге получилась вот такая творческая пятерка.

Режиссер

Вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев в свободное от футбола время занимается режиссурой. В 2012 году он создал фильм, посвященный, естественно, голкиперам, под названием "Вся жизнь в перчатках". К слову, на "Кинопоиске" фильм получил довольно высокий рейтинг – 7,5 баллов. Документальная картина рассказывает о нелегкой судьбе любого вратаря, его ощущениях во время пенальти, воспоминаниях о первом сыгранном матче и так далее. И в фильме задействованы не абы кто, а самые именитые голкиперы современности – такие, как Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон, Эдвин Ван дер Сар. Ну сам Вячеслав Малафеев, конечно же:) Кстати, в одном из интервью, он сказал, что многие вратари даже не считают себя футболистами, и его документальный фильм объясняет, почему.

Помимо футбольных кинокартин, Малафеев лично снимает и выкладывает в интернет ролики о своей семье. Кроме того, в планах у вратаря – снять фильм о родном клубе "Зените" и его игроках.

Тату-мастер

Защитник Даниэль Аггер, экс-игрок "Ливерпуля", а ныне футболист датского "Брондбю", известен своими многочисленными татуировками. На его теле можно найти и персонажей скандинавской мифологии, и строчки из гимна болельщиков "Ливерпуля", и даже государственный флаг Дании. Но самое удивительное то, что увлечение татуировкой переросло у Аггера в вполне себе коммерческое хобби – он стал квалифицированным тату-мастером. Нет, себе тату он не набивает, однако известно, что он делал рисунки на теле своим одноклубникам как в "Ливерпуле", так и в "Брондбю", а также "простым смертным", у которых хватало средств на услуги такого именитого татуировщика.

Не так давно, Аггер совместно с известным тату-мастером Эми Джеймсом и владельцем популярной спортивной компании Кристианом Стадилем создали сайт (http://www.tattoodo.com/) , на котором все желающие могут найти эскиз для татуировки на любой вкус и цвет. Вот это, действительно, талант.

Писатель

И не просто писатель, а детский писатель. Таким званием может похвастаться полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт. В 2010 году он начал свою писательскую карьеру книгами "Ти-Джей и хет-трик", "Ти-Джей и пенальти", "Ти-Джей и победный гол", "Ти-Джей и кубок". Главным героем произведений является сам футболист, которого в детстве называли Ти-Джеем. Он рассказывает о своем детстве, о жизни в футбольной академии и пути становления именитым игроком. Критики отмечают особенную начитанность автора – так как произведения вышли вполне себе сентиментальными и высокохудожественными. Известно также, что книги Уолкотта пользуются популярностью среди английских детей.

Однако его книги вызвали довольно агрессивную реакцию у некоторых взрослых футбольных деятелей. К примеру, активно возмущался Фабио Капелло, который посчитал, что Уолкотт в одном из своих текстов несправедливо отнесся к итальянцу. Тео обвинил тогдашнего тренера сборной Англии в тирании, а также в том, что дон Фабио по каким-то личным причинам не взял футболиста на чемпионате мира 2010 года. Кто прав, кто виноват – не ясно. Однако стремление к литературе – всегда очень похвально.

Повар

Немецкий защитник Мориц Фольц, ныне выступающий за "Мюнхен 1860", прославился благодаря своему необычному хобби. Автор 15000-го гола в истории английской Премьер-лиги, играя за лондонский "Арсенал", проявил себя как повар. Перед матчами против английских соперников он настраивался не совсем так, как другие игроки: он не слушал тяжелую музыку, не смотрел мотивационные фильмы, а…пек торты. Выпекание кондитерских изделий стало в команде своего рода обычаем – так как Фольц изображал на тортах и пирожных собственного изготовления эмблему команды-противника. И после матча команда дружно "съедала" ненавистные им клубы. За такое творческое видение футбола он, действительно, достоин восхищения.

Модельер

За будущее полузащитника "Кубани" Андрея Аршавина можно не беспокоиться (хотя все мы сильно переживали об этом в недавний смутный июль). Дело в том, что экс-игрок "Зенита" - известный модельер. И даже с профильным образованием. На данный момент футболист выпустил коллекцию детской одежды (для мальчиков до 15 лет) и планирует запустить свой собственный бренд с костюмами для взрослых мужчин и женщин.

Начало своей творческой деятельности Аршавин обозначил в лондонский период карьеры. Что очень разумно – ведь в Лондоне процветают известные дома мод. И пока все мы гадаем о замысловатом названии для этого бренда, игрок не ограничивает себя. Известно также, что он является владельцем сети автомобильных магазинов, расположенных по всей России. Одним словом, бизнесмен с творческой жилкой. Лично я коплю деньги, пребывая в ожидании запуска женской коллекции одежды Андрея Аршавина, и искренно желаю футболисту удачи.

Фото: официальный сайт Вячеслава Малафеева, Sportskeeda.com, Mopo.de