Колодин сделал дубль. Гатагов нашелся! Как русские выступают в Европе

Лысцов близок к первой команде «Бенфики». Молодежь неудачно поиграла в сборных. Гатагов нашел новый клуб. Блог «Русские и тут» рассказывает, как наши футболисты провели европейский уик-энд.

Мало поводов для радости дали наши национальные сборные, зато на клубном уровне все не так плохо – ПушкаСтрашная-2008 забивает, Лысцова ждут в главной «Бенфике», а Черышев скоро восстановится от травмы.

Кержаков преодолел себя

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков не зря поехал в лагерь сборной. Футболист успел залечить повреждение, а Леонид Слуцкий даже предоставил форварду игровое время. В матче с Литвой Кержаков вышел на второй тайм вместо Федора Смолова, а на 61-й минуте отметился голевой передачей. Игру с Францией Кержаков уже прочно смотрел со скамейки запасных, но он все равно может быть доволен тем, как провел время в сборной.

Европейцы в молодежке

Российская молодежная сборная в нынешний уик-энд провела сразу два важных матча в отборочном турнире к Евро-2017. Соперниками нашей команды стали Азербайджан и Германия.

С Азербайджаном всю игру провел Караваев. На 70-й минуте на поле появился Корян, а на 77-й заменился Ефремов. Другие игроки, выступающие за пределами России, участия в матче не приняли. Встреча завершилась с ничейным счетом 2:2. Еще хуже сложилась для нашей команды встреча с Германией – 0:2. Из наших «европейцев» отметились выходом в составе Караваев, Ефремов и Гасилин.

Юношеские парадоксы

У сборной России U19 дела еще хуже. Изначально в элитном раунде чемпионата Европы было поражение от Словении (0:1), ничья с Португалией (1:1) и победа над шведами (2:1). Наши парни заняли лишь третье место в группе. Во всех встречах по 90 минут отыграл защитник Дмитрий Скопинцев, представляющий «Лиферинг». Нападающий «Шальке U19» Максимилиан Проничев появился на поле лишь в матче с Португалией, выйдя на замену на 73-й минуте.

Наш человек в Азии

Сборная Киргизстана, которую возглавляет российский специалист Александр Крестинин, минимально обыграла команду Таджикистана. Там уже идет отбор на чемпионат мира в России. Эта победа стала для команды Крестинина четвертой в отборочном цикле, однако не позволила подняться на второе место, дающее право на участие в стыковых играх. Киргизстан набрал 14 очков и остался третьим, пропустив вперед сборные Иордании и Австралии.

Что там в Португалии

Многие россияне в выходные играли очередной тур. Например, в Португалии «Лейрия» сыграла вничью с «Каса Пиа» – 2:2. Кирилл Костин провел на поле все 90 минут. Перед «Лейрией» продолжает стоять задача выхода в португальскую Сегунду. Туда попадает победитель подгруппы, а сейчас «Лейрия» – третья, отстает на шесть очков. До конца чемпионата еще семь матчей.

Виталий Лысцов продолжает восстанавливаться от повреждения, но из стана «Бенфики» приходят хорошие новости. Сообщается, что игра российского защитника не осталась без внимания тренера Руя Витории, и велики шансы, что следующий сезон Лысцов начнет полноценным игроком первого состава.

Португальский клуб «Тигренсе», выступающий в третьей лиге, сыграл вничью с командой «Собрадо» (1:1). Российский полузащитник Владислав Дрогунов вышел на поле на 70-й минуте, но ничем особо не отметился.

Предсезонка в Белоруссии

Сезон в Белоруссии стартует только первого апреля. Пока же клубы продолжают предсезонную подготовку.

«Белшина» с разгромным счетом 4:0 выиграла у «Гомельжелдортранса». Голом в этом матче отметился полузащитник Александр Юшин, отыгравший 45 минут. Его партнер по команде Данила Буранов тоже принял участие в игре.

«Крумкачы» и «Витебск» сыграли 1:1 в другой предсезонной встрече. За хозяев поля вышли россияне Мараховский и Сушкин, а у гостей всю игру провел на поле Яшин.

Матч «Ислочи» и «Сморгони» завершился результативной ничьей 2:2. В составе «Ислочи» на поле успели появиться Будаков, Бороздин и Алумона. Нападающий Алумона даже записал на свой счет голевую передачу. Да, Александр Сильвестрович Алумона – москвич, хотя у него есть нигерийские корни.

Как дела у остальных

Полузащитник Алан Гатагов находится на просмотре в эстонской «Левадии», где принял участие в контрольной встрече против «Таллина». «Левадия» разгромно победила – 6:0, но пока контракт с клубом Гатагов не подписал.

«Вильярреал Б» принимал у себя дома команду «Балеарес». Встреча завершилась со счетом 1:1, а россиянин Антон Швец вступил в игру лишь на 81-й минуте.

Команда «Легирус Интер», выступающая в четвертом по силе дивизионе Финляндии, уступила клубу «Мариехамн» в 1/16 Кубка страны (1:3). Изначально встреча перетекла в дополнительное время, где российский голкипер «Легируса» Сергей Лосев получил красную карточку. Счет к тому моменту был 1:1.

Российский защитник казахстанского «Алтая» Денис Колодин оформил дубль в кубковой игре с командой «Экибастуз». Встреча так и завершилась победой «Алтая» со счетом 2:0, что позволило ему выйти в 1/8 финала Кубка Казахстана.

Вратарь сербского клуба «Раднички» Иван Коновалов отстоял на ноль в контрольной встрече с командой «Цар Константин». Игра завершилась победой команды Коновалова с постыдным для соперника счетом – 10:0.

Состоялись встречи 20-го тура второй лиги Чехии. «Варндсроф» сыграл нулевую ничью с командой «Мас Таборско». Игрок обороны «Варндсрофа» Андрей Яковлев отыграл все 90 минут.

«Сундсваль» в контрольном матче оказался сильнее клуба ВПС (1:0). В игре с первых минут принимал участие российский голкипер ВПС Евгений Кобозев.

Защитник норвежского «Конгсвингера» Кирилл Суслов провел весь товарищеский матч с командой «Стреммен». Встреча завершилась победой «Конгсвингера» со счетом 2:1.

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Ожидается, что Черышев будет готов к матчу против «Севильи», который состоится 10 апреля.

Фото: rfs.ru | sputnik.kg | instagram.com/lystcov_79 | fcisloch.by | vk.com

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