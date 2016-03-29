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    Vanity Fair Все блоги -

    Чистка в «Анжи»

    29 марта 2016
    Махачкалинский клуб расторг контракты со старшим тренером Юрием Батуренко и двумя старожилами команды – Тагирбековым и Агаларовым. Внезапно.

    Такие новости, как минимум, наводят на мысли. С Юрием Батуренко всё более-менее понятно. Это человек Сёмина, заканчивавший у Палыча игровую карьеру и долго работавший уже тренером как в «Локомотиве», так и в последующих семинских проектах – «Габале», «Мордовии» и Махачкале. Вполне возможно, что с Агаларовым они видят футбол по-разному. Иное дело – игроки, которым находилось место на поле и в более славные для «Анжи» времена.

    31-летний Расим Тагирбеков – воспитанник клуба, всю карьеру провёл в «Анжи». За махачкалинцев выступал с 2002 года, проведя более 300 матчей. 27-летний Камиль Агаларов – тоже свой в доску. Младший брат нынешнего главного тренера, с которым на заре карьеры успел отыграть вместе сезон за махачкалинское «Динамо». Старший Агаларов тогда был близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь, младший только начинал. С 2008 года с парой небольших перерывов Камиль выступал за «Анжи», проведя почти полторы сотни матчей. Универсал, последнее время он чаще, как и Тагирбеков, играл в обороне.

    Разрыва ничто не предвещало. В первом весеннем матче с «Амкаром» Тагирбеков отыграл все 90 минут. Следующую игру в Екатеринбурге оба провели от звонка до звонка. Камиль Агаларов отбегал полностью и матч со «Спартаком». Вот после него-то в паузу на игры сборных руководство «Анжи» и приняло это неожиданное решение, расторгнув контракты с обоими старожилами. Тагирбеков отметил, что решение было непростым, но полюбовным. Возможно, в виду плачевного положения команды и выдающейся пропускной способности (40 мячей за 21 тур – это сильно), ветеранов сочли не соответствующими уже задачам, стоящим перед командой, а подобный ход – попытка встряхнуть команду. А может что-то не то звучало в раздевалке. Подлинные причины мы вряд ли узнаем скоро.

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