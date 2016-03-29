Министр опорной зоны. Кто он: Глушаков или Тарасов?

Уже известно точно: Игорь Денисов не сыграет в матче с Францией. У Леонида Слуцкого остается меньше суток на решение дилеммы в опорной зоне. Мы же языком цифр (по нескольким критериям) попытаемся ему помочь в этом.

Критерий первый: физические данные

Как никак, а опорнику (как, собственно, и защитнику), в первую очередь, необходим высокий рост. Здесь у Тарасова все в порядке - 188 см, что на десять сантиметров выше показателя Глушакова (у того 178 см). Учитывая тот факт, что у французов в центре имеются достаточно крепкие ребята, то логичнее использовать против них игрока «Локомотива». Дмитрий, к тому же, действует в довольно агрессивной манере.

1:0 в пользу Тарасова

Критерий второй: точность передач

По этому показателю впереди планеты всей Глушаков. У спартаковца средний процент точных передач достигает 82,9%. У Тарасова – 78%.

Ничья 1:1

Критерий третий: выигранные единоборства

Здесь явное преимущество за Тарасовым. Дмитрий, в среднем за игру, выигрывает 2,6 единоборств. У его конкурента цифры куда хуже – 0,7.

2:1 в пользу Тарасова

Критерий четвертый: отборы, перехваты

В этих компонентах Тарасов силен. О чем и говорят следующие цифры: в целом за игру, железнодорожник совершает 2,7 отборов и 2,3 перехвата. У Глушакова показатели чуть скромнее – 2,2 отбора и столько же перехватов.

3:1 в пользу Тарасова

Критерий пятый: опыт

Тарасов – чистый опорник. Понятное дело, у него опыта куда больше, чем у его визави. В нынешнем сезоне Дмитрий играл на этом месте в шестнадцати играх сезона (три раза – на месте центрального полузащитника). А что же Глушаков? Денис, как ни странно, играет вынужденно на месте опорного полузащитника. Во многом, это происходит из-за ротации состава «Спартака» – так, большинство поединков, Денис провел на месте именно центрального полузащитника (9 раз), и лишь в семи случаях – на позиции опорника (еще трижды – под нападающим).

4:1 в пользу Тарасова

Цифры взяты с портала Whoscored