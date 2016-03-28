Как министры в футбол играли

Шойгу, Лавров и Грызлов объясняют, чем НФЛ отличается от ФНЛ. Владимир Тумаев вот-вот возобновит карьеру.

Гурам Аджоев, наворотивший дел в «Динамо», без этих самых дел оставался недолго. Сегодня Сергей Шойгу, Сергей Лавров и Борис Грызлов объявили о создании ФНЛ НХЛ НФЛ, генеральным директором проекта будет Аджоев.

Министр иностранных дел даже сыграл в гала-матче открытия, где помимо Лаврова вышли на поле Дасаев, Семшов и Аленичев. Для полноты картины не хватало только легендарного Владимира Тумаева.

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Народная футбольная лига – новый любительский турнир для ветеранов (для футболистов старше 45 лет, профессионалы к участию не допускаются). Не очень понятно, откуда им взяться – до 45 обычно не играют даже в ПФЛ. Формат тунира – 7 на 7 на уменьшенной площадке.

Создатели настроены оптимистично – ждут в отборочном этапе на региональном уровне почти две тысячи команд и более 30 тысяч ветеранов. Мотивировать обещают грантом на строительство своей футбольной площадки победителю. Как все это будет организовано и проведено – вопрос интересный, ведь турнир должен стартовать #прямосейчас. Уже в мае финал в Сочи. А Лавров пообещал тесное сотрудничество с РФС. Вполне возможно, хотя и вряд ли очень уж тесное. Мутко накануне Евро и ЧМ не до таких турниров.

Однако на будущее планы совсем грандиозные. Уже к сезону 2017-2018 количество команд хотят увеличить до 8 тысяч. А победитель розыгрыша-2018 сыграет в финале с такими же ветеранскими командами из стран-участниц ЧМ. Такой вот отдельный мундиаль для ветеранов. Затея красивая, главное, чтобы все это не сдулось сразу после окончания ЧМ в России.

фото: ТАСС