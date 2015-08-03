Ради кого девушки начинают смотреть футбол

Всем известно, почему девушки начинают увлекаться футболом – отнюдь не из-за красивых голов или территориальной близости того или иного клуба. Все болельщицы начинают смотреть футбол, увидев однажды на экране смазливое личико игрока.

Всем известно, почему девушки начинают увлекаться футболом – отнюдь не из-за красивых голов или территориальной близости того или иного клуба. Все болельщицы начинают смотреть футбол, увидев однажды на экране смазливое личико игрока, в которого влюбляются без памяти. Специальный корреспондент "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко рассказывает, с кого стоит брать пример, чтобы пользоваться успехом у девушек.



Этим текстом "Бомбардир" запускает рубрику "Сеск в большом городе", в которой еженедельно вы будете получать мнение немного с другой футбольной планеты. Здесь вы не найдете аналитический разбор матча или рассуждений на тему нового главного тренера сборной. Но если вы хотите быть в курсе личной жизни игроков, их хобби, стиля одежды или даже предпочтений в девушках, то наш специально подобранный к этой теме автор сполна удовлетворит ваш интерес. Ну и ждем ваших комментариев и советов, чтобы вам хотелось прочитать в этой рубрике:)

Дорогие болельщики, в этом материале я решила раскрыть некоторые женские секреты и рассказать, на кого западают болельщицы. Назовем это легким мастер-классом по пикапу В этой статье я покажу вам, как закадрить любую барышню на примере футболистов. Оговорюсь, что не буду рассказывать здесь о герое всех женских фантазий – Криштиану Роналду. Он идол – и это подтвердит любая школьница (разумеется, кроме тех, что в шарфе ЦСКА кидают зигу). Да и вообще, не будем ударяться в зарубежных футбол и поговорим про наших, отечественных красавцев.

Итак, в кого чаще всего влюбляются фанатки?

В загадочных

Если прямо по курсу красивая девушка, смотрящая на вас, вот вам совет – перестаньте улыбаться! Сделайте как можно более серьезное лицо, обремененное глубокими думами о судьбе человечества. Сосредоточьте всю свою суровость именно на лице. И тогда, возможно, у вас будет шанс привлечь свою избранницу. Этот метод активно практикует Игорь Акинфеев - загадочный, почти инфернальный персонаж, который свел с ума не одно поколение футбольных фанаток. Сдвинутые брови, холодный взгляд, изящные словесные выражения на поле – все это заставляет болельщиц становиться верными поклонницами армейского клуба.

В успешных

Если вы живете в Испании, играете в одном из лучших клубов мира, знаете (боже мой) самого Криштиану Роналду, то вообще плевать, как вы выглядите. Но суть в том, что невозможно не влюбиться в мужчину, описанного выше. Сексуальности такому персонажу прибавляет еще и тот факт, что таких, как он, очень мало. А это означает, что он крайне везуч. Успешный, с уверенным и позитивным взглядом на мир Денис Черышев ни одну фанатку уж точно не оставит равнодушной. Отличный пример для подражания.

В бородатых

"У тебя есть борода..," - и дальше по тексту. Казалось бы, избитая тема, но это действительно работает. Многие мужские лица преображаются благодаря обильной растительности на лице. Знал ли кто Илью Абаева до того, как он отрастил могучую бороду? А так, значительное прибавление в стане болельщиц "Локомотива". Мужественность, кричащая на лице опытного голкипера, привлекает неописуемо. В этом и заключается один из великих секретов отечественного пикапа.







В мужчин при деньгах

Разумеется, все футболисты – мужчины при деньгах, но не все умеют это демонстрировать. Дорогие машины, цепи, самолеты – все это атрибутика не только банального клипа американского рэпера, но и Инстаграма Александра Кокорина. Вот она – сладкая жизнь, на которую, как мухи, слетаются девушки со всей страны. Хотя, конечно же, все они твердым голосом уверяют, что деньги для них не имеют значения, главное – любовь. Но не в этом случае. За умение демонстрировать свои необычайные богатства Кокорин приобретает такое же необычайное количество фанаток.

В хипстеров:

Красивая прическа давно перестала быть чисто женской темой. Все модные тенденции в этой области зачастую отражены на футбольном поле. Выбритые височки, укладка и блестящие волосы заставляют мужчин-болельщиков давать футболистам с подобными характеристиками незамысловатые прозвища, в то время, как девушек все это привлекает. Ухоженность в моде всегда. И пусть он проводит перед зеркалом больше времени, чем я, зато как гордо потом идти с ним рядом. Поэтому обладатели хипстерских причесок зачастую вербуют простых девчушек в ярые футбольные болельщицы. И тут даже говорить не надо, все и так знают, сколько фанаток сходят с ума по прическе Юрия Лодыгина.