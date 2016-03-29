Перед матчем Франция – Россия: цифры и факты

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» представляет статистическую выкладку перед предстоящим товарищеским матчем.

29 марта сборная России в пригороде Парижа, в местечке Сен-Дени, сыграет свой второй календарный матч в 2016 году. Соперником выступят хозяева поля – сборная Франции.

Франция. Рейтинг сборных ФИФА – 24 место.

Россия. Рейтинг сборных ФИФА – 23 место.

Время: 22:00 (мск).

Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени).

Судья: Крейг Томсон (Шотландия).

Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает статистическую выкладку сборной России относительно предстоящего матча.

Тест: Как хорошо вы знаете факты о сборной России?

► История встреч сборных России и Франции насчитывает пять матчей:

► Три из пяти предыдущих встреч между сборными носили статус товарищеских матчей:

► В четырех из пяти предыдущих матчей сборной России удавалось поразить ворота соперника.

► Сборная СССР 12 раз играла против французской сборной:

► Сборная Франции – одна из трех топ-сборных, с которыми у сборной России равное число побед и поражений в личных встречах (две другие – Англия и Голландия).

► Под руководством Леонида Слуцкого сборная России трижды играла товарищеские матчи:

► Никто из игроков сборной России текущего созыва ранее не играл против сборной Франции.

► Помощники главного тренера Сергей Семак и Сергей Овчинников ранее пересекались со сборной Франции в качестве игроков. На счету Семака два матча против французов (победа и поражение), у Овчинникова – один (поражение).

Тест: Вратари сборной России

► Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам четырежды встречался со сборной России в качестве игрока (две победы и два поражения), в том числе – трижды в качестве капитана команды (одна победа и два поражения).

► Лучшим бомбардиром противостояния является экс-нападающий сборной России Александр Панов (2 мяча).

► Сборная России уже дважды играла на «Стад де Франс» против хозяев поля. Оба раза французы не смогли добиться победы (поражение и ничья).

► Сергей Игнашевич может сыграть свой 116-й матч в футболке национальной команды и увеличить абсолютный рекорд по числу игр за сборную России.

► На матч во Францию отправились 24 игрока, все ранее выходили на поле в составе сборной России. Таким образом, дебютантов национальной команды в предстоящем матче не будет.

► Предстоящий поединок в перечне товарищеских матчей сборной России будет значиться под №103.

Статистика товарищеских матчей сборной России.

► Если игрокам российской команды удастся забить два мяча, то случится юбилейный – сто пятидесятый гол сборной России в товарищеских матчах. На данный момент в товарищеских встречах забито 148 мячей.

► Матч против Франции станет 110-м сыгранным на полях соперников.

Статистика гостевых матчей сборной России.

► В предыдущие годы сборная России 28 раз играла в марте месяце. Самый популярный исход матча – ничья.

Статистика игр сборной России за март.

► В марте был сыгран и один матч против нынешнего соперника. В далеком 1998 году дружина Бориса Игнатьева обыграла французов – 1:0.

► Непосредственно 29 марта российская сборная играла четырежды, и именно на этот день пришлись две самых громких «оплеухи» отечественного футбола на уровне сборных. В 1997 году были потеряны важнейшие очки на Кипре (1:1), именно эта ничья во многом предрешила непопадание на ЧМ-1998. В 2003 году команда Валерия Газзаева в отборочном цикле к ЧЕ-2004 была сенсационно бита албанской сборной (1:3). В дальнейшем это поражение во многом стоило Валерию Георгиевичу поста главного тренера сборной. В 2011 году сборная имени Дика Адвоката сыграла бесцветную ничью против Катара в товарищеском матче – 1:1. А самый первый матч был сыгран 29 марта 1995 года, когда «романцевская машина», в итоге наколотившая в отборочном цикле к чемпионату Европы 34 мяча, так и не сумела распечатать ворота крепкой шотландской сборной – 0:0.

Статистика сборной России в матчах за 29 марта.

© Футбол в стиле Ретро

Фото: rfs.ru

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