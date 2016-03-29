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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Перед матчем Франция – Россия: цифры и факты

    29 марта 2016
    Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» представляет статистическую выкладку перед предстоящим товарищеским матчем.

    29 марта сборная России в пригороде Парижа, в местечке Сен-Дени, сыграет свой второй календарный матч в 2016 году. Соперником выступят хозяева поля – сборная Франции.

    Франция. Рейтинг сборных ФИФА – 24 место.

    Россия. Рейтинг сборных ФИФА – 23 место.

    Время: 22:00 (мск).

    Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени).

    Судья: Крейг Томсон (Шотландия).

    Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает статистическую выкладку сборной России относительно предстоящего матча.

    Тест: Как хорошо вы знаете факты о сборной России?

    История встреч сборных России и Франции насчитывает пять матчей:

    Три из пяти предыдущих встреч между сборными носили статус товарищеских матчей:

    В четырех из пяти предыдущих матчей сборной России удавалось поразить ворота соперника.

    Сборная СССР 12 раз играла против французской сборной:

    Сборная Франции – одна из трех топ-сборных, с которыми у сборной России равное число побед и поражений в личных встречах (две другие – Англия и Голландия).

    Под руководством Леонида Слуцкого сборная России трижды играла товарищеские матчи:

    Никто из игроков сборной России текущего созыва ранее не играл против сборной Франции.

    Помощники главного тренера Сергей Семак и Сергей Овчинников ранее пересекались со сборной Франции в качестве игроков. На счету Семака два матча против французов (победа и поражение), у Овчинникова – один (поражение).

    Тест: Вратари сборной России

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам четырежды встречался со сборной России в качестве игрока (две победы и два поражения), в том числе – трижды в качестве капитана команды (одна победа и два поражения).

    Лучшим бомбардиром противостояния является экс-нападающий сборной России Александр Панов (2 мяча).

    Сборная России уже дважды играла на «Стад де Франс» против хозяев поля. Оба раза французы не смогли добиться победы (поражение и ничья).

    Сергей Игнашевич может сыграть свой 116-й матч в футболке национальной команды и увеличить абсолютный рекорд по числу игр за сборную России.

    На матч во Францию отправились 24 игрока, все ранее выходили на поле в составе сборной России. Таким образом, дебютантов национальной команды в предстоящем матче не будет.

    Предстоящий поединок в перечне товарищеских матчей сборной России будет значиться под №103.

    Статистика товарищеских матчей сборной России.

    Если игрокам российской команды удастся забить два мяча, то случится юбилейный – сто пятидесятый гол сборной России в товарищеских матчах. На данный момент в товарищеских встречах забито 148 мячей.

    Матч против Франции станет 110-м сыгранным на полях соперников.

    Статистика гостевых матчей сборной России.

    В предыдущие годы сборная России 28 раз играла в марте месяце. Самый популярный исход матча – ничья.

    Статистика игр сборной России за март.

    В марте был сыгран и один матч против нынешнего соперника. В далеком 1998 году дружина Бориса Игнатьева обыграла французов – 1:0.

    Непосредственно 29 марта российская сборная играла четырежды, и именно на этот день пришлись две самых громких «оплеухи» отечественного футбола на уровне сборных. В 1997 году были потеряны важнейшие очки на Кипре (1:1), именно эта ничья во многом предрешила непопадание на ЧМ-1998. В 2003 году команда Валерия Газзаева в отборочном цикле к ЧЕ-2004 была сенсационно бита албанской сборной (1:3). В дальнейшем это поражение во многом стоило Валерию Георгиевичу поста главного тренера сборной. В 2011 году сборная имени Дика Адвоката сыграла бесцветную ничью против Катара в товарищеском матче – 1:1. А самый первый матч был сыгран 29 марта 1995 года, когда «романцевская машина», в итоге наколотившая в отборочном цикле к чемпионату Европы 34 мяча, так и не сумела распечатать ворота крепкой шотландской сборной – 0:0.

    Статистика сборной России в матчах за 29 марта.

    © Футбол в стиле Ретро

    Фото: rfs.ru

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    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 29 марта 2016, 16:40

      Рейтинг ФИФА? Не смешите меня.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 18:54

      Спасибо.

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