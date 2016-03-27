Как сложится матч сборных Франции и России?

Завтра наша сборная сыграет против Франции, одного из фаворитов Евро-2016. Для Леонида Слуцкого и основного состава это важная проверка на готовность претендовать на что-то серьезное летом. Колонка из блога «Пенальти» — о шансах и возможностях.

Литва повержена. Первый матч сборной в новом календарном году выдался «на ура». Резерв (почти все, так правильнее будет сказать) показал себя – кое-какие выводы Слуцкий для себя сделал. Уже известно, что во Францию не полетели дебютанты Крицюк, Гильерме, Максимов, а также Юсупов.

У первых двух, понятное дело, шансов сыграть против хозяина Евро было мало, если не сказать вообще. Все внимание во вторник будет приковано к Акинфееву и, возможно, Лодыгину (при условии, что наставник нашей сборной даст обоим сыграть по тайму) – двум основным киперам, застолбившие за собой место в команде еще при доне Фабио (ну Игорь и до него был первым номером). Для того-то и нужен был поединок с Литвой, дабы проверить кандидатов на третье вакантное место в воротах. Максимов и Юсупов, мягко говоря, сплоховали. Первый ровным счетом не показал ничего экстраординарного, второй – проигрывает все-таки конкуренцию в опорной зоне.

Означает ли это, что последние два потеряли шансы оказаться на Евро? Никогда не говори никогда. Впереди еще два месяца, которые могут все повернуть вспять. Но во вторник четверых – и это уже точно - мы в деле не увидим. Будем смотреть на других – на тех, кто является основой и на кого рассчитывает сам ЛВС. Об этом он заявил еще перед субботней игрой:

Строим подготовку таким образом, чтобы дать сыграть всем футболистам. Состав на матчи с Литвой и Францией будет различаться, в каждом из них будем решать свои задачи. Разумеется, с французами будет играть основа, потому что хотим проверить себя на фоне сильного соперника. Еще хотим определиться с максимально большим количеством футболистов, которые поедут на Евро. Для этого и вызвали побольше кандидатов, чтобы проверить их на тренировках и во встрече с Литвой.

Ну а теперь – всевозможные варианты событий на «Стад де Франс».

Вариант №1: забьем первыми

В десяти домашних матчах (берется период после ЧМ-2014), французы пропускали первыми лишь дважды – от албанцев и бельгийцев, но результат тех поединков был разный. В первом случае – вымученная ничья, во втором – поражение, но «трехцветные» сумели размочить счет в концовке с 1:4 до 3:4. Можем ли мы повторить то же самое? А почему нет?! Другое дело, как играть после сделанного – либо сидеть в обороне, гасить игру, или же действовать также дерзко, в атакующей манере?

Вариант №2: будем действовать на контратаках

Данный вариант – не типичный для ЛВС, да и рискованный. Французы обладают мощным подбором игроков, начиная с вратарской линии и заканчивая атакующей. Последняя должна нас пугать в первую очередь. Там-то есть кому угрожать нашим воротам без Рибери и Бензема. Достаточно даже назвать несколько имен: Гризманн, Пайе, Жиру, восходящая звездочка Марсьяль, ну и, конечно, Погба, обладающий хорошим дальним ударом. На скамье будет и баварец Коман, который неплохо проводит текущий сезон.

Понятное дело, французы пойдут в атаку с первых минут. Тем более, играют у себя на Родине. Имеется на сей счет предположение: играть наша сборная, по всей видимости, будет на контратаках. Насчет риска – он, безусловно, есть. Вспомнить хотя бы, как играла украинская сборная в ноябре 2013-го (стыковые матчи ЧМ-2014). После 2:0 в Киеве, «жовто-блакитные» тогда решили продержаться все девяносто минут. Увы, не получилось, несмотря на все старания эшелонированной обороны. Та игра – пример того, как не нужно действовать против Франции на их земле. Особенно, учитывая тот факт, что у нас достаточно возрастная группа в защитной линии (Игнашевичу – 36, братьям Березуцким – 33, Кузьмину – 34, Комбарову – 28, Смольникову – 27). Да и недавние еврокубковые матчи ЦСКА все наглядно показали.

Если и будем обороняться, то рискуем физически подсесть уже в первом тайме, как это было три года назад с украинцами. Конечно, наш чемпионат только недавно возобновился, и такое не должно случиться. Однако, физика, как была, так и остается нашей проблемой в любое время года, будь-то зима или лето.

Вариант №3: будем играть в излюбленной манере

Этот вариант – вполне приемлемый, учитывая любовь ЛВС именно к атакующей игре. Да, она, конечно, будет вызывать положительные и яркие чувства, эмоции, но весь вопрос в том, сможем ли мы взломать оборону хозяев. Очевидно, что с ней у Франции проблем нет и они, быть может, не возникнут во вторник. Нельзя не отметить очевидные минусы нашей атаки – здесь, увы, отсутствуют мастеровитые игроки. Именно европейского класса, какие есть, например, в той же Бельгии. В этом плане нам будет сложновато.

Вспомните, к примеру, как забивали в пятницу голландцы. Чисто из-за расслабленности французов, которые видать, уже поверили в себя, ведя 2:0 (в итоге, подопечные Дешама выиграли 3:2).

В любом случае, во вторник мы ждем от нашей команды красивой и уверенной игры, за которую будет не стыдно. Надеемся, что главный экзамен перед Евро будет сдан если не на «отлично», то на «хорошо». А выводы будут обязательно сделаны.

Фото: rfs.ru