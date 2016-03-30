Бест, Пеннант, Бартон и еще 7 известных футболистов Англии, отсидевших срок

Между прочим в английских тюрьмах осужденные сидят вместе с подследственными. В дневное время они могут свободно ходить внутри здания, общаться между собой. Блок, где находятся камеры для осужденных на пожизненное заключение, отличается от других частей тюрьмы только тем, что на полу лежат ковровые покрытия. Впрочем, в Англии, большинство приговоренных к пожизненному сроку выходят на свободу через 10–12 лет. Суд пересматривает приговор, если они себя хорошо ведут. Меню для английских заключенных отдельное для представителей разных конфессий, тюремные камеры больше напоминают номер в гостинице или комнату в санатории. Подследственным разрешены свидания с родными каждый день, с осужденными – 2 раза в месяц. Арестанты имеют право без ограничений звонить по телефону-автомату – были бы только деньги. Тот же Джордж Бест за три месяца своей отсидки принял участие в нескольких матчах за "свою" тюрьму против иногородних арестантов, ага. А вы говорите: тюрьма...
Вряд ли Адам Джонсон мог предположить, что известность выйдет ему боком. В тюрьме Армли, где Джонсон отбывает срок, был целый переполох. «Золотых мальчиков» тут и так не жалуют, а у Адама еще и не самая «козырная» статья. Так еще оказалось, что в Армли много фанатов «Лидса» и «Брентфорда». Двое их них напали на Джонсона, облив «напалмом» — это кипяток, в который добавлено много сахара. После этого инцидента знаменитого осужденного перевели в другое, более безопасное, крыло.
Теперь Джонсон работает уборщиком за 11 фунтов в неделю.
Вся эта история послужила поводом вспомнить других известных футболистов, игравших в Англии и побывавших в тюрьме.
Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» побывал за решеткой в середине 80-х за вождение в нетрезвом виде и последующее нападение на полицейского. Это, впрочем, лишь эпизод в приключениях Беста.
Данкан Фергюсон — один из самых жестких игроков 90-х. Мало кто удивился, что он попал в тюрьму после жесткого удара соперника головой.
Иан Райт по молодости угодил в заключение на две недели за управление автомобилем без прав и страховки. За решеткой, видимо, хорошо думается, поэтому Райт вышел на свободу со свежей головой. Позже он подписал контракт с «Кристал Пэлас», где доигрался до сборной и приглашения в «Арсенал».
Другая легенда «Арсенала», Тони Адамс, провел два месяца из четырех положенных за решеткой в 1990 году за вождение в нетрезвом виде. Безбожно пили тогда 70% игроков Премьер-лиги.
Гари Крофт считался одним из самых перспективных левых беков начала 90-х. Но прославился он еще и тем, что стал первым футболистом, который играл с электронным браслетом. В тюрьме он побывал за вождение без прав.
За свою жизнь Марлон Кинг сменил не только множество клубов, но и был уличен в ряде правонарушений. Некоторые из них оборачивались для футболиста лишением свободы:
2002 год – был пойман за рулем угнанного автомобиля.
2009 год – Марлон был осужден за сексуальные домогательства.
2014 год – Кинг получил 18 месяцев за то, что спровоцировал серьезную аварию, поедая за рулем мороженное и подрезав одного из водителей.
Жермейн Пеннант, экс-футболист «Ливерпуля» и «Бирмингема», побывал в местах не столь отдаленных за опасное вождение автомобиля. Впоследствии тоже играл с электронным браслетом.
Ну а как без Джоуи Бартона в этом рейтинге? Один из самых горячих и скандальных парней английского футбола не раз участвовал в различных драках. В 2008 году за одну из таковых был отправлен в тюрьму, где параллельно получил срок на четыре месяца с отсрочкой на два года за избиение Османа Дабо, бывшего партнера по «Манчестер Сити».
Один из самых харизматичных игроков чемпионата, Трой Дини сидел в тюрьме в 2012 году. Причиной стали пьяный дебош и драка.
Валлийский нападающий Чед Эванс был отправлен за решетку в 2012 году по обвинению в изнасиловании. Из тюрьмы был освобожден досрочно. Однако в большой футбол Эванс не может вернуться до сих пор из-за гнева общественности. Его история очень похожа на то, что сейчас происходит с Джонсоном.