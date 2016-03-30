Бест, Пеннант, Бартон и еще 7 известных футболистов Англии, отсидевших срок

Ближайшие шесть лет Адам Джонсон проведет в тюрьме. Там бывшему футболисту приходится несладко — на него нападают болельщики. Участник Блог-лиги «Red Card» рассказывает про игроков английской Премьер-лиги, побывавших за решеткой.

Вряд ли Адам Джонсон мог предположить, что известность выйдет ему боком. В тюрьме Армли, где Джонсон отбывает срок, был целый переполох. «Золотых мальчиков» тут и так не жалуют, а у Адама еще и не самая «козырная» статья. Так еще оказалось, что в Армли много фанатов «Лидса» и «Брентфорда». Двое их них напали на Джонсона, облив «напалмом» — это кипяток, в который добавлено много сахара. После этого инцидента знаменитого осужденного перевели в другое, более безопасное, крыло.

Теперь Джонсон работает уборщиком за 11 фунтов в неделю.

Вся эта история послужила поводом вспомнить других известных футболистов, игравших в Англии и побывавших в тюрьме.

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» побывал за решеткой в середине 80-х за вождение в нетрезвом виде и последующее нападение на полицейского. Это, впрочем, лишь эпизод в приключениях Беста.

Данкан Фергюсон — один из самых жестких игроков 90-х. Мало кто удивился, что он попал в тюрьму после жесткого удара соперника головой.

Иан Райт по молодости угодил в заключение на две недели за управление автомобилем без прав и страховки. За решеткой, видимо, хорошо думается, поэтому Райт вышел на свободу со свежей головой. Позже он подписал контракт с «Кристал Пэлас», где доигрался до сборной и приглашения в «Арсенал».

Другая легенда «Арсенала», Тони Адамс, провел два месяца из четырех положенных за решеткой в 1990 году за вождение в нетрезвом виде. Безбожно пили тогда 70% игроков Премьер-лиги.

Гари Крофт считался одним из самых перспективных левых беков начала 90-х. Но прославился он еще и тем, что стал первым футболистом, который играл с электронным браслетом. В тюрьме он побывал за вождение без прав.

За свою жизнь Марлон Кинг сменил не только множество клубов, но и был уличен в ряде правонарушений. Некоторые из них оборачивались для футболиста лишением свободы:

2002 год – был пойман за рулем угнанного автомобиля.

2009 год – Марлон был осужден за сексуальные домогательства.

2014 год – Кинг получил 18 месяцев за то, что спровоцировал серьезную аварию, поедая за рулем мороженное и подрезав одного из водителей.

Жермейн Пеннант, экс-футболист «Ливерпуля» и «Бирмингема», побывал в местах не столь отдаленных за опасное вождение автомобиля. Впоследствии тоже играл с электронным браслетом.

Ну а как без Джоуи Бартона в этом рейтинге? Один из самых горячих и скандальных парней английского футбола не раз участвовал в различных драках. В 2008 году за одну из таковых был отправлен в тюрьму, где параллельно получил срок на четыре месяца с отсрочкой на два года за избиение Османа Дабо, бывшего партнера по «Манчестер Сити».

Один из самых харизматичных игроков чемпионата, Трой Дини сидел в тюрьме в 2012 году. Причиной стали пьяный дебош и драка.

Валлийский нападающий Чед Эванс был отправлен за решетку в 2012 году по обвинению в изнасиловании. Из тюрьмы был освобожден досрочно. Однако в большой футбол Эванс не может вернуться до сих пор из-за гнева общественности. Его история очень похожа на то, что сейчас происходит с Джонсоном.