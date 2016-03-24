Последняя русская весна. Потеряет ли что-нибудь «Зенит», продав Витселя?

Кажется, нынешний сезон станет последним в России для Акселя Витселя. Об этом игрок намекнул изданию Dh.be. Ну а мы, находясь в ожидании развязки, попробуем на примере цифр понять, насколько велика возможная потеря бельгийца для чемпиона России.

Пробыв в России немного немало три с половиной года, Витсель понял, что нужно прогрессировать. То бишь, отправится в куда более серьезный, и главное – сильный чемпионат.

Понять желание полузащитника можно. Во-первых, карьерный рост. Понятно, что Старый Свет – это не только Россия и «Зенит». Это еще, как ни странно, и Англия, и Испания, и Германия, и Италия – те места, в которых хочет поиграть любой сильный футболист. А Витсель таковым как раз и является. Второе – возраст. Бельгийцу 27 - это еще своего рода период, пригодный для игры на высочайшем уровне. После 30, как правило, уже не думаешь об игре не то, что в топовом чемпионате – в топовом клубе! К слову, поговаривают об интересе со стороны «Милана» и «Ювентуса». Чем эти два варианта не привлекательные?

К слову о том, потеря ли Витсель для «Зенита». Здесь не все так однозначно.

Конечно, бельгиец – это игрок стартовой обоймы. Мало того, Аксель обладает не столько мощными габаритами (рост 186 см, вес 73 кг) для футболиста его амплуа, сколько высокой культурой паса. По цифрам портала Whoscored, Витсель – второй по среднему показателю точности передач (88,5%). Лучше него только (да, это так) Луиш Нету – у португальца ровно на один процент больше. Это все то, что входит в положительную обойму.

Теперь о его минусах. Первое – не силен в отборах мяча (1,6). И пусть вас не смущает этот факт, но это, действительно, так. Вы также можете не поверить, но Жирков, пришедший в стан чемпиона страны буквально недавно, за три матча совершил больше отборов, чем бельгиец за 21 игру. Витсель уступает и коллегам по амплуа – Файзулину (2,2) и Юсупову (2,3). Второго, кстати, почему-то списывают со счетов, но это уже другой разговор.

Второе – не силен в перехватах (1,6). Здесь почти аналогичная картина. Из коллег его опережает только бразилец Маурисио – еще один новичок, пополнивший ряды сине-бело-голубых этой зимой (у него средний показатель ровно 2).

И третье – не силен в обострении атак. Витсель это делает и вовсе крайне редко, хотя и считался тем, кто может реально усилить ее. В плане обострения, конечно же.

Это все было сказано языком цифр. А регресс бельгийца лучше всего доказывает трансферная сумма. По данным авторитетного портала transfermarkt, высший пик пришелся на март-июль 2014-го. Тогда его стоимость составляла 35 миллионов евро. Сейчас она уже как год держится на отметке 28 миллионов – это минус 7 по отношению к вышеназванному периоду.

Как ни крути, а для «Зенита» потеря Витселя не станет уж больно смертельной. Тем более, на фоне наличия двух игроков с российским паспортом – Файзулина и Юсупова. Вполне возможно, что новый наставник найдет кого получше на эту позицию. Все может быть.

Мало того, руководство нового клуба вряд ли потянет трансфер в более крупную сумму. Одним словом, чемпион России вновь проиграет на трансферном рынке. По крайней мере, дело к этому идет.

Фото: rfpl.org