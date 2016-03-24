Чемпионат мира 2018. Отборочные матчи. Южная Америка. Перу – Венесуэла

В эту международную паузу любителей футбола и беттинга ждут не только товарищеские матчи на территории Европы. В Южной Америке, например, идет отбор к Чемпионату Мира 2018 года. В его рамках ближайшей ночью должны сойтись сборные Перу и Венесуэлы.

В эту международную паузу любителей футбола и беттинга ждут не только товарищеские матчи на территории Европы. В Южной Америке, например, идет отбор к Чемпионату Мира 2018 года. В его рамках ближайшей ночью должны сойтись сборные Перу и Венесуэлы.

Само собой, в эти вечер и ночь есть на территории Южной Америки и куда более привлекательные афиши. Чего только стоит противостояние Чили и Аргентины. Но для своего блога решил выделить противостояние сборных Перу и Венесуэлы, в котором предлагаю рассмотреть ставку на голы. Букмекеры, практически, не верят в то, что матч может получиться результативным и дают на тотал больше очень высокие котировки.

Однако, я не согласен с линией букмекеров и жду тут, как раз, минимум трех голов. Причины тому просты – соперники занимают два последних места в турнирной таблице и если они намериваются побороться за путевку на Мундиаль, им необходимо начинать набирать очки. И Перу и Венесуэла это понимают. Понимают они и тот факт, что в подобном противостоянии нужно играть только на победу. А три очка без атаки не добиться и это вынуждает ждать от команд футбола открытого. Обоим нужно идти вперед и забивать. Терять им уже нечего и можно сыграть агрессивно. Тем более, что с обоих сторон атака укомплектована далеко не плохо и в подобном противостоянии обе сборные в состоянии проявить свои атакующие способности. Тем более, что в обороне у обоих бардак. В четырех турах Перу пропустил 9 мячей, а Венесуэла 11. Это больше, чем у кого-либо еще в отборе.

Наконец, статистика личных встреч говорит нам о том, что соперники не прочь устраивать между собой голевые представления:

19.06.15 Перу – Венесуэла 1:0 (0:0)

01.04.15 Перу – Венесуэла 0:1 (0:0)

11.09.13 Венесуэла – Перу 3:2 (1:1)

08.09.12 Перу – Венесуэла 2:1 (0:1)

23.07.11 Перу – Венесуэла 4:1 (1:0)

10.09.09 Венесуэла – Перу 3:1 (1:1)

07.09.08 Перу – Венесуэла 1:0 (1:0)

01.07.07 Венесуэла – Перу 2:0 (0:0)

04.09.05 Венесуэла – Перу 4:1 (1:0)

10.07.04 Перу – Венесуэла 3:1 (1:0)

Прогноз: тотал больше 2.50 2.39 (по линии BetCity).