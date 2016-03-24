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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Перед матчем Россия – Литва: цифры и факты

    24 марта 2016
    Статистическая выкладка, посвящённая предстоящему товарищескому матчу между сборными России и Литвы.

    26 марта сборная России сыграет свой первый матч в 2016 году. Соперником российской команды в товарищеской встрече выступит сборная Литвы.

    Россия. Рейтинг сборных ФИФА – 23 место.

    Литва. Рейтинг сборных ФИФА – 128 место.

    Время: 19:00 (мск).

    Стадион: «Открытие Арена» (Москва).

    Судья: Даниэле Орсато (Италия).

    Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает статистическую выкладку сборной России относительно предстоящего матча.

    Тест: Как хорошо вы знаете факты о сборной России?

    История встреч сборных России и Литвы насчитывает три матча:

    Все три предыдущих поединка между сборными носили статус товарищеских матчей.

    В двух из трёх предыдущих матчей между соперниками сборная России забивала по четыре гола (2004 – 4:3; 2008 – 4:1).

    Под руководством Леонида Слуцкого сборная России дважды играла товарищеские матчи:

    Три игрока сборной России текущего созыва ранее дважды играли против сборной Литвы. Это Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Роман Широков. Игнашевич – единственный, кто отыграл оба матча без замен.

    Александр Кержаков – единственный футболист, который принял участие в самой первой встрече соперников, состоявшейся в 2004 году.

    Сергей Игнашевич может сыграть свой 115-й матч в футболке национальной команды и увеличить абсолютный рекорд по числу игр за сборную России.

    Трое футболистов могут сыграть свой дебютный матч в составе сборной России. Впервые под знамёна национальной команды призваны вратари Станислав Крицюк и Маринато Гилерме и полузащитник Илья Максимов.

    Тест: Вратари сборной России

    Маринато Гилерме может стать первым натурализованным игроком сборной России из дальнего зарубежья.

    Натурализация по-русски или «новые русские» в истории российского футбола

    В истории противостояния никто из футболистов не забивал более одного мяча.

    Предстоящий поединок в перечне товарищеских матчей сборной России будет значиться под №102.

    Статистика товарищеских матчей сборной России.

    Матч против Литвы, что любопытно, будет сто вторым и по показателю «домашние матчи».

    Статистика домашних матчей сборной России.

    За предыдущие 24 года своих выступлений сборная России 27 раз играла в марте месяце. Самый популярный исход матча – ничья.

    Статистика матчей сборной России, сыгранных в марте.

    Март – один из самых неудачных месяцев в истории сборной России. В 1997 году была сыграна ничья с Кипром, во многом стоившая путёвки на ЧМ-1998. В 2003 году потерпели чувствительное поражение от сборной Албании, едва не стоившее путёвки на ЧЕ-2004. Мартовские товарищеские матчи с не самыми сильными соперниками также доставили болельщикам российской сборной немало неприятных эмоций. Тут и поражение от Эстонии, и разгром от Румынии, и ничьи с Катаром и Казахстаном.

    Непосредственно 26 марта российская сборная играла дважды, но вкус победы в этот день ощутить так и не удалось. Товарищеский матч против Румынии (2008) обернулся разгромным поражением – 0:3. А отборочный матч ЧЕ-2012 против сборной Армении завершился безголевой ничьей (2011).

    Действующий капитан сборной России Роман Широков свой первый матч в составе национальной команды сыграл 26 марта 2008 года (товарищеский матч Румыния – Россия – 3:0).

    ЦСКА, «Зенит», сборная России и другие дебюты Романа Широкова

    Фото: www.rfs.ru, www.rfpl.org

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    Рейтинг: 4.5 Голосов: 8
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 17:07

      Пустопорожняя статистика, ага, никакой пищи для размышления к предстоящему матчу она не даёт.

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