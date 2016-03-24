Перед матчем Россия – Литва: цифры и факты

Статистическая выкладка, посвящённая предстоящему товарищескому матчу между сборными России и Литвы.

26 марта сборная России сыграет свой первый матч в 2016 году. Соперником российской команды в товарищеской встрече выступит сборная Литвы.

Россия. Рейтинг сборных ФИФА – 23 место.

Литва. Рейтинг сборных ФИФА – 128 место.

Время: 19:00 (мск).

Стадион: «Открытие Арена» (Москва).

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает статистическую выкладку сборной России относительно предстоящего матча.

Тест: Как хорошо вы знаете факты о сборной России?

► История встреч сборных России и Литвы насчитывает три матча:

► Все три предыдущих поединка между сборными носили статус товарищеских матчей.

► В двух из трёх предыдущих матчей между соперниками сборная России забивала по четыре гола (2004 – 4:3; 2008 – 4:1).

► Под руководством Леонида Слуцкого сборная России дважды играла товарищеские матчи:

► Три игрока сборной России текущего созыва ранее дважды играли против сборной Литвы. Это Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Роман Широков. Игнашевич – единственный, кто отыграл оба матча без замен.

► Александр Кержаков – единственный футболист, который принял участие в самой первой встрече соперников, состоявшейся в 2004 году.

► Сергей Игнашевич может сыграть свой 115-й матч в футболке национальной команды и увеличить абсолютный рекорд по числу игр за сборную России.

► Трое футболистов могут сыграть свой дебютный матч в составе сборной России. Впервые под знамёна национальной команды призваны вратари Станислав Крицюк и Маринато Гилерме и полузащитник Илья Максимов.

Тест: Вратари сборной России

► Маринато Гилерме может стать первым натурализованным игроком сборной России из дальнего зарубежья.

Натурализация по-русски или «новые русские» в истории российского футбола

► В истории противостояния никто из футболистов не забивал более одного мяча.

► Предстоящий поединок в перечне товарищеских матчей сборной России будет значиться под №102.

Статистика товарищеских матчей сборной России.

► Матч против Литвы, что любопытно, будет сто вторым и по показателю «домашние матчи».

Статистика домашних матчей сборной России.

► За предыдущие 24 года своих выступлений сборная России 27 раз играла в марте месяце. Самый популярный исход матча – ничья.

Статистика матчей сборной России, сыгранных в марте.

► Март – один из самых неудачных месяцев в истории сборной России. В 1997 году была сыграна ничья с Кипром, во многом стоившая путёвки на ЧМ-1998. В 2003 году потерпели чувствительное поражение от сборной Албании, едва не стоившее путёвки на ЧЕ-2004. Мартовские товарищеские матчи с не самыми сильными соперниками также доставили болельщикам российской сборной немало неприятных эмоций. Тут и поражение от Эстонии, и разгром от Румынии, и ничьи с Катаром и Казахстаном.

► Непосредственно 26 марта российская сборная играла дважды, но вкус победы в этот день ощутить так и не удалось. Товарищеский матч против Румынии (2008) обернулся разгромным поражением – 0:3. А отборочный матч ЧЕ-2012 против сборной Армении завершился безголевой ничьей (2011).

► Действующий капитан сборной России Роман Широков свой первый матч в составе национальной команды сыграл 26 марта 2008 года (товарищеский матч Румыния – Россия – 3:0).

ЦСКА, «Зенит», сборная России и другие дебюты Романа Широкова

Фото: www.rfs.ru, www.rfpl.org

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