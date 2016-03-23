Товарищеские матчи. Сборные. Румыния – Литва. Прогноз на матч

Сегодня в Европе намечен ряд товарищеских матчей и тут есть, на что обратить внимание, в плане ставок. Вашему вниманию предлагаю скромный прогноз на матч между сборными Румынии и Литвы.

Сегодня в Европе намечен ряд товарищеских матчей и тут есть, на что обратить внимание, в плане ставок. Вашему вниманию предлагаю скромный прогноз на матч между сборными Румынии и Литвы.

Первый блин комом не получился (что радует) и первый прогноз в блоге обернулся успешным и, практически, лишенным нервов заходом. «Фукуока» и «Касива» устроили настоящее голевое представление в своем матче в рамках Кубка Лиги и забили друг другу по 2 гола. На волне успеха предлагаю вашему вниманию еще один прогноз и он касается товарищеского матча сборных Румынии и Литвы, который запланирован на этот вечер.

Я буду краток в своем прогнозе. Тут хорошим выбором смотрится ставка на то, что Литва не забьет. Посудите сами, сборная Румынии в отборочном цикле к Евро-2016 пропустила всего 2 гола в свои ворота. И вообще трендом в матчах с участием Румынии, по сути, и были ставки на тотал меньше и на то, что Румыния не пропустит или обе команды в матче не забьют.

Для румынской стороны эта встреча носит не просто товарищеский характер. Для них это еще и контрольная встреча перед чемпионатом Европы. В таких играх сборные, как правило, играют довольно серьезно и отрабатывают свои сильные стороны. Главным козырем Румынии является надежная игра в защите и именно ее хозяева поля и должны отрабатывать в этом матче. Кроме того, Литва сама по себе довольно слабая команда и, вряд ли, имеет много шансов на гол в этом противостоянии. Плюс, если заглянуть в статистику личных встреч, то мы увидим, что Литва крайне редко забивает в ворота Румынии.

С 1931 года эти сборные встречались между собой 11 раз и Литва сумела отличиться, лишь, в трех матчах из них.

Напоследок, напоминаю вам, что никого не заставляю следовать моему выбору. Просто делюсь своими мыслями. Вы же можете озвучивать свои в комментариях, а поддерживать мои своими плюсами к посту и подпиской на мой блог.

Всем удачных ставок!

Прогноз: Литва не забьет 1.65 (по линии BetCity).