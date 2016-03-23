Черчесов рвется к «золоту». Нойштедтер ждет паспорт РФ. Как русские играют в Европе

Митрюшкин впервые попал в заявку «Сьона». «Кайрат» Бородюка не может заработать три очка. Козлов феерит в Латвии. Александр Плеханов рассказывает, как русские игроки покоряют Европу.

«Легия» укрепляет лидерство

В не самом простом матче 28-го тура чемпионата Польши «Легия» справилась с «Лехом» (2:0). Эта победа позволила команде Станислава Черчесова до трех очков увеличить отрыв от идущего вторым «Пяста». Главный соперник «Легии» потерял очки в игре с «Короной» (1:1).

Кержакова не сломить

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков растянул мышцу и пропустит одну-две недели. Россиянин не принял участие во встрече «Цюриха» с клубом «Вадуц», завершившейся победой его команды со счетом 3:0. Но от вызова в сборную Кержаков отказываться не стал, даже с травмой решившись на приезд в команду.

Антон Митрюшкин впервые попал в заявку основной команды «Сьона». Его клуб с минимальным счетом уступил «Базелю» (0:1). За игрой Митрюшкин наблюдал со скамейки запасных. Но уже в следующем туре вернется в состав отбывавший дисквалификацию Андрес Ванинс, что снова поставит под сомнения дальнейшие перспективы россиянина.

«Кайрат» не может победить

«Кайрат» Александра Бородюка в минувшем туре сыграл результативную ничью с «Окжетпесом» (1:1). Полузащитник Михаил Бакаев провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой. Андрей Аршавин, недавно все-таки подписавший контракт с казахстанским клубом, не попал в заявку на эту игру.

«Нулевая» Болгария

Любимый счет «Славии» Александра Тарханова – 0:0. Вот и в 26-м туре чемпионата Болгарии «Славия» сыграла нулевую ничью с «Левски». Нападающий Сердер Сердеров отыграл 86 минут и был заменен, а Никита Сергеев наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Наши в «Шальке»

Нойштедтер (на фото – крайний справа) отыграл весь матч против гладбахской «Боруссии». Встреча завершилась победой «Шальке» со счетом 2:1. При этом Роман обратился к России в инстаграме: «Привет, Россия! Я очень благодарен и горд тем, что Россия предлагает мне возможность быть частью сборной. Жаль, что я пока еще не могу выступать за сборную, моя мечта не сбылась, я борюсь дальше. Желаю сборной больших успехов в товарищеских матчах против Литвы и Франции. Оставайтесь все здоровы. До скорого. Ваш Роман». Мы тоже ждем.

Алексей Гасилин вызван в молодежную сборную на отборочные матчи Евро-2017 против команд Азербайджана и Германии.

Максимилиан Проничев попал в заявку сборной России до 19 лет на юниорское Евро-2016. На тренировочном сборе юниоров в Португалии Проничев отметился голом в ворота «Академики» (3:1). Матчи же основного мини-турнира Евро пройдут с 24 по 29 марта. Соперниками нашей команды станут Швеция, Португалия и Словения.

Новости из Чехии

Денис Давыдов, которому исполнился 21 год, восстанавливается от повреждения, а его команда «Млада Болеслав» победила «Яблонец» (1:0). Защитник Вячеслав Караваев (№22 на фото) отыграл всю встречу на позиции левого защитника. Это уже третье игровое амплуа, в котором «Яблонец» использует Караваева. Ранее он играл на позиции правого защитника и даже выходил на месте крайнего полузащитника.

«Баник» уступил «Теплице» (1:2). Наш защитник Артем Мещанинов появился на поле на 60-й минуте, но не смог спасти команду от итогового поражения.

Дмитрий Ефремов вышел на замену в матче против «Виктории Пльзень». Его «Слован» проиграл со счетом 0:1.

Как там в Португалии

«Лейрия» разгромила команду «Ангренсе» (4:1). Наш защитник Кирилл Костин провел на поле всю встречу. Анатолие Николаеш не попал в заявку на игру.

«Спортинг Б» не оставил шансов клубу «Оливейренше», забив пять безответных мячей. Томас Рукас в этом матче не поучаствовал, оставшись на скамейке запасных.

«Бенфика Б», потерявшая травмированного Виталия Лысцова, без россиянина проиграла команде «Портимоненше» (0:1). В молодежной сборной Лысцова заменит полузащитник «Спартака» Александр Зуев.

Что там у остальных

Полузащитник «Мантовы» Юрий Гонци провел всю встречу с клубом «Бассано Виртус», но не помог своей команде набрать хотя бы одно очко. «Мантова» проиграла со счетом 0:2.

Голкипер молодежного состава «Фиорентины» был признан лучшим игроком матча с командой «Абуджа» (1:1). Эта ничья позволила «фиалкам» пройти в следующий раунд турнира.

«Вильярреал Б» уступил команде «Сабадель» (0:1). Антон Швец отыграл провел на поле весь матч, но на результат не повлиял.

«Валенсия» без Дениса Черышева снова проиграла. На этот раз в роли неприступного оппонента выступила «Сельта», забившая два безответных мяча. Ранее команда Гари Невилла оформила вылет из Лиги Европы, где за счет гостевого гола ее прошел «Атлетик Бильбао».

Сербский «Спартак», возглавляемый российским наставником Андреем Чернышовым, потерпел разгромное поражение от «Црвены Звезды» (0:4) Миодрага Божовича.

За «Спартак» из чемпионата Латвии неплохо отыграл нападающий Евгений Козлов, сделавший две голевые передачи в игре с БФК. Матч закончился победой спартаковцев со счетом 3:0.

Полузащитник «Минска» Сергей Макаров, до конца сезона арендованный у «Локомотива», отыграл 90 минут в кубковой игре с солигорским «Шахтером». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Минска».

Французский «Аяччо» победил «Ньор» (2:0). Андрей Панюков остался на скамейке запасных.

Датский «Орхус» сыграл 2:2 с «Ольборгом». Джамалдин Ходжаниязов провел всю игру в запасе, а за два дня до этого принял участие в матче за дублирующий состав клуба.

Полузащитник «Витесса» Аршак Корян вызван в молодежную сборную России на матчи с Азербайджаном и Германией.

Как живут русские в Европе

Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

Фото: legia.com | fckairat.kz | schalke04.de | fkjablonec.cz | twitter.com/Stanislaw_Cz