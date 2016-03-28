Почему Серия А переживает спад?

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» размышляет о проблемах итальянского футбола.

Блог «Футбол в стиле Ретро» решил слегка отступить от своей основной тематики и поразмышлять на тему кризиса итальянского футбола. На данное размышление натолкнула новость, о которой недавно рассказал Бомбардир. Итальянские клубы провели свой худший еврокубковый сезон за последние 15 лет. Давайте попытаемся понять, что является этому причиной, да и в целом, почему Серия А заметно растеряла свою популярность среди болельщиков.

Причина №1. Деньги. Точнее – их отсутствие в большом количестве.

Не секрет, что деньги сейчас являются едва ли не важнейшим фактором развития футбольных клубов. Ты можешь растить десяток молодых талантов, но пока взойдут плоды грамотной тренерской работы с воспитанниками, может пройти не один год. Неравные финансовые возможности медленно, но верно разрушают межклубную конкуренцию: как внутри отдельного чемпионата, так и на международном уровне. Финансовый кризис, накрывший Европу в конце прошлого десятилетия, заметно ударил по Италии, а значит и по футбольной структуре страны. Межгосударственные политические «тёрки» только усугубляют ситуацию, и прямой и ровной дороги к «светлому будущему» и отсутствию финансовых потрясений в Италии пока не видно. А всевозможные олигархи и шейхи не спешат массово вкладывать своё состояние в футбольную экономику – в отличие от той же Англии. Да и свалившийся на головы многих команд «финансовый фейр-плей» заметно уменьшает возможность хитроумных манёвров. Итальянские клубы в основной своей массе в данный момент сводят концы с концами, перепродавая друг другу (а если повезёт, то и заграницу) раздобытые и взращенные таланты.

Причина №2. Звёзд мирового масштаба трудно заманить в «Серию А».

Эта проблема плавно вытекает из первой. Времена, когда в Италию скопом приезжали топовые иностранцы, прошли. Платини, ван Бастен, Марадона, Клинсманн, Маттеус, Руй Кошта, Батистута, Зидан, Роналдо, Виейра… Эти ребята приезжали в Италию в «самом соку» или близком этому состоянии. В последние годы в «Серию А» едут доигрывать (Клозе, Эвра, Видич, Эшли Коул), да и то не всегда удачно. А вот Роналду, Месси, Неймар и прочие как-то в Италию не рвутся. Почему? Ответ банален: даже исторические итальянские гранды вряд ли потянут финансовые аппетиты приезжих мировых звёзд. Даже «свой в доску», чего греха таить, Ибрагимович не торопится вернуться в давно ставший родным чемпионат. А посматривает в сторону Англии или Испании, где на старость можно поднакопить гораздо быстрее. Топовые легионеры в «Серии А» несомненно есть и сейчас (Погба, Наингголан), но их количество и качество ничтожно мало в сравнении с минувшими десятилетиями.

Причина №3. Старые и ветхие стадионы.

Можно сколько угодно восхищаться величием «Сан-Сиро» в Милане или «Стадио Олимпико» в Риме, но то, что реконструкция и модернизация футбольных арен не проводилась в Италии со времён царя Гороха – это факт. Про более скромные команды и вовсе говорить не хочется.

Из общей канвы выделяется «Ювентус», отгрохавший новенький одноимённый стадион пять лет назад. И, пожалуй, «Стадио Фриули» в Удино, недавно прошедший через реконструкцию. Несомненно, тут тоже можно намекнуть на финансовый аспект, однако в этом вопросе заметны некоторые подвижки. «Милан», «Интер», «Лацио», «Рома», «Наполи» буквально выстроились в очередь на реализацию глобальных строительных проектов и ожидают, что их новые «поляны» будут воздвигнуты в ближайшее время. Только вот когда это ближайшее время наступит, это большой вопрос. Предполагаемые сроки строительства и введения в эксплуатацию у клубов разные: от двух до пяти-шести лет. Но планы-то строить легко, а вот как и когда это реализуется? Поживём, увидим.

Причина 4. Коррупционные скандалы.

Отгремевший в 2006 году «кальчополи» вроде бы и был выстлан благими намерениями. Но, когда наказывается лишь тот, кто хуже всех спрятался, особого доверия к подобной борьбе с коррупцией нет. Подозрения в коррупции в Италии возникают регулярно, но, как говорится, а воз и ныне там. Хронический «антикоррупционный междусобойчик» совершенно точно не привлечёт ни инвесторов, ни новых поклонников. Да и массовый отток звёздных игроков из «Серии А» начался после пресловутого «кальчополи».

Причина 5. Агрессивные фанаты.

«Неправильная» культура боления существует не только в России, как считают многие. Существует эта проблема и в Италии. Бесчинствующие тиффози частенько создают проблемы клубам даже на международном уровне. Например, конфликт болельщиков ЦСКА и «Ромы» в минувшем сезоне, завершившийся поножовщиной. Или недавний конфликт ультрас той же «Ромы» с болельщиками ПСВ, вылившийся в римские погромы со стороны голландцев.

Есть в Италии и проблема расизма. С его проявлениями сталкивались такие игроки, как Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли. Месяц назад из-за нетерпимого отношения римлян к Калиду Кулибали прерывался матч «Лацио» – «Наполи».

Фанатский «беспредел» был в Италии и раньше, но раньше на нём реже заостряли внимание. По причине того, что итальянский чемпионат гремел на весь мир своими футбольными достижениями. А когда этих самых достижений остаётся мало, то и обращать внимание на «неспортивный аспект» приходится гораздо чаще. При отсутствии сглаживающих и нивелирующих факторов, он попросту начинает выпирать.

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Фото: gazzettaworld.gazzetta.it, www.mozzartsport.com

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