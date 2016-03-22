Кубок Японской лиги. Фукуока – Касива. Прогноз на матч

В среду в Японии стартует групповой этап Кубка Лиги и всех любителей футбольного беттинга ждет шесть матчей в рамках первого тура. Наиболее интересным для ставок мне показалось противостояние между «Фукуокой» и «Касивой».

В среду в Японии стартует групповой этап Кубка Лиги и всех любителей футбольного беттинга ждет шесть матчей в рамках первого тура. Наиболее интересным для ставок мне показалось противостояние между «Фукуокой» и «Касивой».

Начать активность в своем блоге, все-таки, решил с прогноза и он будет ориентирован на Кубок Японской Лиги. Пока в большом футболе перерыв на матчи сборных выбор у футбольных беттеров не велик. Однако, интересные варианты есть даже на смоллмаркетах и отсчетная встреча на полях Японии одна из таковых.

От матча между «Фукуокой» и «Касивой» я жду довольно открытого и результативного поединка и за это говорит несколько факторов. Самый банальный заключается в том, что футбол в Японии вообще довольно динамичен и часто результативен. Команды больше предпочитают атаковать, нежели обороняться. Конечно, не самый высокий уровень исполнителей порой мешает соперникам демонстрировать высокую результативность. Но, встреча «Фукуоки» и «Касивы» располагает к открытому и результативному футболу и обойти стороной эту игру непросто.

В чемпионате соперники пока на высокие места не претендуют. «Фукуока» только вышла из Второго дивизиона и больше всего думает о сохранении прописки в элите японского футбола. Правда, смена обстановки и задач, в сравнении с прошлым сезоном, не сильно отпечаталось на их стиле игры. Как и в прошлом сезоне «Фукуока» играет с акцентом на атаку и результаты первых туров в чемпионате об этом наглядно говорят. Новичок сезона успел забить 4 гола, а пропустить 7 в свои ворота. И это всего за 4 встречи.

Что касается «Касивы», то она пока далека от тех времен, когда боролась за самые высокие места в чемпионате и сминала всех своих соперников. Однако, на старте этого сезона команда демонстрирует привычный футбол, за которую так любили «Касиву» не только в Японии. Она много времени проводит в атаке, создает кучу опасных моментов и играет весьма результативно. Пока команда только вкатывается в сезон, но 5 забитых мячей в первых 4 турах чемпионата – очень неплохо. А 8 пропущенных голов наглядно говорят о слабости обороны.

То есть, перед нами две команды, которые пропагандируют футбол атакующий. Обе стороны умеют играть в атаке. У «Касивы», как обычно, в этой линии присутствуют бразильцы. У «Фукуоки» в роли главного голеадора выступает опытный Веллингтон, успевший поиграть в Европе.

Думаю, кубковый турнир не самый важный для них в этом сезоне и обе команды не должны думать о результате больше, чем об красоте игры. Так что, рассчитываю на то, что футбол получиться открытым, а слабость обороны и «Фукуоки» и «Касивы» позволит атакующим порядкам проявить себя. То есть, предполагаю увидеть в этом матче открытую и результативную игру.

Я вовсе не настаиваю на своем выборе и никого не заставляю следовать ему. Лишь выношу свои мысли на общее обсуждение. Помните это.

Прогноз: обе забьют 1.76, тотал больше 2.50 2.05 (по линии BetCity).