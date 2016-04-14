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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Видео: отличный сольный проход и гол Рууда ван Нистелроя

    14 апреля 2016
    Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» показывает, как 22 марта 2003 года форвард «Манчестер Юнайтед» сотворил шедевр в ворота «Фулхэма».

    13 лет назад нападающий «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой в матче против «Фулхэма» сотворил то, что от него мало кто мог ожидать. Голландец, обычно карауливший мяч в штрафной или на подступах к штрафной соперника, на этот раз решился на сольный проход со своей половины поля. Штурмовой забег удался на славу и завершился точным и неберущимся ударом для голкипера «дачников» Майка Тейлора. Стоит отметить, что это был второй гол Рууда в матче, а в концовке встречи он и в третий раз зажег свою фамилию на табло.

    Английская Премьер-Лига – 2002/2003. 31-й тур.

    «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» – 3:0

    ван Нистелрой (с пенальти), 45 (1:0); ван Нистелрой, 68 (2:0); ван Нистелрой, 90 (3:0).

    Впоследствии этот шедевр был признан лучшим голом по итогам месяца в Англии.

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    Фото: www.dailymail.co.uk

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 14 апреля 2016, 18:48

      а локоточком то он всё таки махнул тогда сопернику в нос...как раз перед забегом...

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      Рейтинг: +13

      Kroll > Pangolin 23 апреля 2016, 22:06

      Это не важно. Важно - как красиво прошел!

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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 23 марта 2016, 18:01

      Бизон, ска!

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