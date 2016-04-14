Видео: отличный сольный проход и гол Рууда ван Нистелроя

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» показывает, как 22 марта 2003 года форвард «Манчестер Юнайтед» сотворил шедевр в ворота «Фулхэма».

13 лет назад нападающий «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой в матче против «Фулхэма» сотворил то, что от него мало кто мог ожидать. Голландец, обычно карауливший мяч в штрафной или на подступах к штрафной соперника, на этот раз решился на сольный проход со своей половины поля. Штурмовой забег удался на славу и завершился точным и неберущимся ударом для голкипера «дачников» Майка Тейлора. Стоит отметить, что это был второй гол Рууда в матче, а в концовке встречи он и в третий раз зажег свою фамилию на табло.

Английская Премьер-Лига – 2002/2003. 31-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» – 3:0

ван Нистелрой (с пенальти), 45 (1:0); ван Нистелрой, 68 (2:0); ван Нистелрой, 90 (3:0).

Впоследствии этот шедевр был признан лучшим голом по итогам месяца в Англии.

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Фото: www.dailymail.co.uk

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