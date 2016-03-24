Пять итальянцев, по которым мы скучаем

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает «сериал» о футболистах прошлых лет.

Классический итальянский футбол – это закрытый футбол. Футбол с большой оглядкой на собственные тылы трудно назвать зрелищным, однако это не мешает ему занимать достойное место в болельщицкой среде. Поклонников «Скуадры Адзурры» и «Серии А» можно встретить в любом уголке земного шара. Так в чем же секрет этого феномена? Блог «Футбол в стиле Ретро» смеет предположить, что все дело в личностях. Игроков, обладающих мистическим магнетизмом, притягивающим болельщиков со всего мира, в Италии бесчисленное множество. Мы попытаемся решить трудную задачу и выделить пятерку наиболее достойных представителей итальянского футбола.

Паоло Мальдини

Мальдини – ярчайший представитель классического итальянского футбольного амплуа. Великолепный защитник-универсал: непроходимый, не боящийся единоборств, с прекрасным первым пасом. Не существовало позиции в оборонительной линии, где Паоло не смог бы эффектно и эффективно сыграть. Также отличительной чертой этого футболиста является верность клубу. Итальянские игроки частенько «путешествуют» из клуба в клуб, не гнушаясь даже переходить в стан непримиримых соперников. Мальдини же четверть века отдал одному клубу – «Милану» и собрал внушительную коллекцию трофеев, в числе которых пять побед в розыгрыше Лиги Чемпионов, включая и турнир-предшественник – Кубок Европейских Чемпионов.

Роберто Баджо

Есть такая пословица, которая подается едва ли не как аксиома, догмат: «Один в поле не воин». Так вот, Роби – это тот человек, который раз за разом опровергал это утверждение. Где бы ни играл Баджо, он всегда был футболистом, способным в одиночку решить исход матча. Невероятно техничный, прекрасно владеющий обеими ногами, он обычно действовал из глубины атаки, что делало его еще более опасным для соперника. Играя роль оттянутого, порой даже скрытого, форварда, Баджо был непредсказуем. Соперники разбирали его игру «по косточкам», ставили персонального опекуна, но по-настоящему сдержать Баджо удавалось лишь единицам.

Удивителен тот факт, что славная карьера выдающегося мастера не увенчалась россыпью выигранных трофеев. В главном турнире своей жизни, который многие так и называют «чемпионат мира имени Баджо», Роби не сдюжил лишь самую малость. Вытащив блекло игравшую сборную Италии в финал ЧМ-1994, в решающий момент Баджо смазал пенальти, отправив мяч выше ворот… Никто и не помнит, что у бразильцев оставался удар в запасе, в том числе и сам Роберто предпочитает считать, что свой шанс он упустил сам.

Алессандро Дель Пьеро

Яркий представитель «футбольной интеллигенции» Алекс Дель Пьеро обычно располагался на поле между линиями полузащиты и нападения, выступая в роли некоего связующего звена, важного винтика в атакующих порядках клуба и сборной. Он умел, как разогнать атаку, так и самолично ее завершить. Длинный или короткий пас, дальний удар или неожиданный визит во вратарскую площадь были важными атрибутами игры Дель Пьеро, но настоящей «вишенкой на торте» были его «стандарты». Штрафные удары в исполнении Алекса частенько выступали в роли приговора для неаккуратно сыгравших защитников, а угловые всегда вносили напряжение в оборонительные порядки соперников.

Если вспоминая Мальдини, мы почти всегда следом вспоминаем «Милан», то Дель Пьеро стойко ассоциируется с «Ювентусом», которому он посвятил два десятка лет своей жизни. И несмотря на то, что в конце карьеры Алекс поиграл еще в Австралии и Индии, он навсегда останется символом «Юве» в сердцах болельщиков.

Фабио Каннаваро

Великолепный центральный защитник. Один из выдающихся представителей амплуа не только в истории итальянского, но и мирового футбола. За вдохновенную игру на триумфальном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года, получил емкое прозвище «Берлинская Стена» (турнир проходил в Германии). Тот же 2006-й принес 32-летнему Фабио «Золотой Мяч» (что, в принципе, большая редкость для игроков его амплуа) и награду лучшему футболисту года по версии ФИФА (самый возрастной обладатель награды).

На поле Каннаваро действительно выглядел стеной: мощный, неуступчивый, здорово игравший на «втором этаже», несмотря на невысокий рост (176 см.). Главная же «фишка» Фабио – это подкаты. Мало кто умел или умеет столь филигранно выполнять этот сложный технический прием из арсенала игрока оборонительного плана.

Кристиан Вьери

Один из самых харизматичных «больших» нападающих последнего двадцатилетия. На поле Бобо был настоящим танком, способным продавить любую оборону, в жизни – скромный и застенчивый человек, не любящий повышенного внимания к собственной персоне, за что его частенько называли нелюдимым. Несмотря на внушительные габариты, Вьери обладал отменной стартовой скоростью, был у него и убийственный по силе удар с обеих ног, но главным элементом мастерства этого нападающего можно считать «голевое чутье». Бобо всегда четко знал, куда прилетит мяч и где ему нужно находиться в этот момент, чтобы ударить по воротам.

На протяжении всей своей карьеры Вьери вел кочевой образ жизни. Единственное место, где он надолго задержался, это миланский «Интер». И шести лет в стане «нерадзурри» ему хватило с горкой, чтобы войти в первую десятку лучших бомбардиров в истории клуба.

В качестве постскриптума. Мы ни в коем случае не претендуем на истину в первой инстанции. Однозначно мы кого-то «забыли» упомянуть. Данный топ можно назвать субъективным, он основывается на личных воспоминаниях автора, ностальгирующего по 1990-м и 2000-м годам. Именно по этой причине не упомянуты футболисты более ранних эпох. Наверняка каждый читатель вспомнит еще пять (а может и больше) игроков, достойных подобного списка. Не стесняйтесь и предлагайте в комментариях свои варианты великолепной пятерки (можно и больше), которая вызывает у вас острый приступ ностальгии.

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Фото: goal.com

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