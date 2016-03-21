Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Red Card Все блоги -

    Знакомство

    21 марта 2016
    Краткое знакомство с блогом и потенциальными его темами

    Доброго времени суток всем, кто решил заглянуть ко мне в блог!

    Наткнулся на Блог-лигу и, признаться, меня она заинтересовала. Решил посоревноваться с другими желающими и создать свой блог на «Бомбардире». Подумал, что в первом посте лучше всего познакомиться и дать понять, о чем хотелось бы писать в своем блоге.

    Начнем с того, что очень люблю футбол. Причем, во всех его ипостасях. Больше всего симпатий отдаю английскому и стараюсь следить за ним на разных уровнях, а не только за АПЛ. Но не забываю и про другие чемпионаты и, тем более, крупные международные форумы. Так что поговорить и подискутировать будет о чем.

    Кроме того, серьезно увлекаюсь беттингом и планирую писать в своем блоге и о нем. Уверен, любителей пощекотать себе нервы ставочкой тут хватает, а значит и прогнозы, помимо простых разговоров о футболе, могут быть востребованы. Ровно, как и превью или обзоры некоторых чемпионатов.

    В любом случае, надеюсь, будет интересно и мне и вам!

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11