Краткое знакомство с блогом и потенциальными его темами

Доброго времени суток всем, кто решил заглянуть ко мне в блог!

Наткнулся на Блог-лигу и, признаться, меня она заинтересовала. Решил посоревноваться с другими желающими и создать свой блог на «Бомбардире». Подумал, что в первом посте лучше всего познакомиться и дать понять, о чем хотелось бы писать в своем блоге.

Начнем с того, что очень люблю футбол. Причем, во всех его ипостасях. Больше всего симпатий отдаю английскому и стараюсь следить за ним на разных уровнях, а не только за АПЛ. Но не забываю и про другие чемпионаты и, тем более, крупные международные форумы. Так что поговорить и подискутировать будет о чем.

Кроме того, серьезно увлекаюсь беттингом и планирую писать в своем блоге и о нем. Уверен, любителей пощекотать себе нервы ставочкой тут хватает, а значит и прогнозы, помимо простых разговоров о футболе, могут быть востребованы. Ровно, как и превью или обзоры некоторых чемпионатов.

В любом случае, надеюсь, будет интересно и мне и вам!