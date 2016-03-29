Тест: Вратари сборной России

Тест от блога «Футбол в стиле Ретро» о стражах ворот сборной России.

Пока Леонид Викторович Слуцкий ломает голову над тем, кто должен быть первым, вторым и третьим вратарём сборной России, блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить подвиги (ну, или не совсем подвиги) киперов, ранее игравших под знамёнами национальной сборной России.

Стоит оговориться сразу, вопросы теста захватывают лишь новейшую историю сборной России, то есть – с 1992 года включительно.

Итак, вы готовы? Тогда поехали!

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Фото: www.rfpl.org, www.rusteam.permian.ru, www.pinterest.com

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