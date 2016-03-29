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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Вратари сборной России

    29 марта 2016
    Тест от блога «Футбол в стиле Ретро» о стражах ворот сборной России.

    Пока Леонид Викторович Слуцкий ломает голову над тем, кто должен быть первым, вторым и третьим вратарём сборной России, блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить подвиги (ну, или не совсем подвиги) киперов, ранее игравших под знамёнами национальной сборной России.

    Стоит оговориться сразу, вопросы теста захватывают лишь новейшую историю сборной России, то есть – с 1992 года включительно.

    Итак, вы готовы? Тогда поехали!

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    Фото: www.rfpl.org, www.rusteam.permian.ru, www.pinterest.com

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    Рейтинг: 5 Голосов: 8
    Комментарии8
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 26 апреля 2016, 11:13

      ой, 2

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      Рейтинг: +33

      dukati 11 апреля 2016, 10:49

      7 точных

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      Рейтинг: +72

      miha99 1 апреля 2016, 21:57

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 30 марта 2016, 18:58

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 21:45

      7 Ну, почти! Да, я старался.

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      Рейтинг: +47

      Betonshik 29 марта 2016, 20:46

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      Рейтинг: +17

      RiGo7 29 марта 2016, 20:09

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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 23 марта 2016, 17:54

      Еп, 5 из 10

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