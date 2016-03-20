Как живут русские в Европе

Вот так Ефимов выглядит в форме «Пани» из пятого дивизиона Франции. Т.е. Ефимов стал любителем - во Франции 4 профессиональных дивизиона. Типичная участь наших молодых талантов, уезжающих в Европу, чтобы там заиграть, потому что не выдерживают конкуренции с легионерами даже в командах ФНЛ .
Ефремов привыкает к роли важного футболиста «Слована».
Нойштедтер пытается опровергнуть слухи об уходе из «Шальке», показывая, что ему здесь хорошо.
Упорные тренировки явно идут на пользу прогрессу игрока.
Вот так Ефимов выглядит в форме «Пани» из пятого дивизиона Франции.
Давыдов травмировался в Чехии. Даже на празднике травма давала о себе знать.
Черышеву остается лишь надеяться на скорое возвращение в строй.
Швец хочет выглядеть стильно.
Рукас в «Спортинге» преимущественно выходит на замену.
Панюков вернулся в строй, но за игрой команды все равно чаще наблюдает со скамейки. Или даже с высоты птичьего полета.
Кержаков развлекается в Куршевели.
И пьет пиво. Безалкогольное, конечно.
Миранчук долго валялся на диване. Полученная травма скомкала начало сезона в составе «Левадии».
Караваев бьется до конца. Даже против удивляющей мир «Спарты».
Гасилин уже дорос до голов в дерби с «Боруссией». Пусть и встречались в этой игре лишь дублирующие составы.
Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане
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