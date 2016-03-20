Как живут русские в Европе

Швец заделался стилягой. Кержаков отдыхает и пьет пиво. Нойштедтер усиленно тренируется. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов, выступающих на европейских полях.

Ефремов привыкает к роли важного футболиста «Слована».

text Фев 21 2016 в 11:56 PST

Нойштедтер пытается опровергнуть слухи об уходе из «Шальке», показывая, что ему здесь хорошо.

text Мар 7 2016 в 4:32 PST

Упорные тренировки явно идут на пользу прогрессу игрока.

text Мар 15 2016 в 5:23 PDT

text Мар 15 2016 в 5:25 PDT

Вот так Ефимов выглядит в форме «Пани» из пятого дивизиона Франции.

text Фев 22 2016 в 10:27 PST

Давыдов травмировался в Чехии. Даже на празднике травма давала о себе знать.

text Мар 18 2016 в 12:18 PDT

Черышеву остается лишь надеяться на скорое возвращение в строй.

text Мар 8 2016 в 2:56 PST

text Мар 18 2016 в 3:31 PDT

Швец хочет выглядеть стильно.

text Фев 29 2016 в 1:53 PST

Рукас в «Спортинге» преимущественно выходит на замену.

text Мар 13 2016 в 7:22 PDT

Панюков вернулся в строй, но за игрой команды все равно чаще наблюдает со скамейки. Или даже с высоты птичьего полета.

text Фев 21 2016 в 12:48 PST

Кержаков развлекается в Куршевели.

text Мар 7 2016 в 5:59 PST

И пьет пиво. Безалкогольное, конечно.

text Мар 2 2016 в 10:49 PST

Миранчук долго валялся на диване. Полученная травма скомкала начало сезона в составе «Левадии».

text Мар 2 2016 в 1:09 PST

Караваев бьется до конца. Даже против удивляющей мир «Спарты».

text Мар 6 2016 в 12:24 PST

Гасилин уже дорос до голов в дерби с «Боруссией». Пусть и встречались в этой игре лишь дублирующие составы.

text Мар 16 2016 в 11:42 PDT

text Мар 17 2016 в 9:52 PDT

Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

Кержаков вернулся в сборную. Давыдов сломался в Чехии. Как русские выступают в Европе

Фото: instagram.com