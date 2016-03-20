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    Русские и тут Все блоги -

    Как живут русские в Европе

    20 марта 2016
    Швец заделался стилягой. Кержаков отдыхает и пьет пиво. Нойштедтер усиленно тренируется. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов, выступающих на европейских полях.

    Ефремов привыкает к роли важного футболиста «Слована».

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    Нойштедтер пытается опровергнуть слухи об уходе из «Шальке», показывая, что ему здесь хорошо.

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    Упорные тренировки явно идут на пользу прогрессу игрока.

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    Вот так Ефимов выглядит в форме «Пани» из пятого дивизиона Франции.

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    Давыдов травмировался в Чехии. Даже на празднике травма давала о себе знать.

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    Черышеву остается лишь надеяться на скорое возвращение в строй.

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    Швец хочет выглядеть стильно.

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    Рукас в «Спортинге» преимущественно выходит на замену.

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    Панюков вернулся в строй, но за игрой команды все равно чаще наблюдает со скамейки. Или даже с высоты птичьего полета.

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    Кержаков развлекается в Куршевели.

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    И пьет пиво. Безалкогольное, конечно.

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    Миранчук долго валялся на диване. Полученная травма скомкала начало сезона в составе «Левадии».

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    Караваев бьется до конца. Даже против удивляющей мир «Спарты».

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    Гасилин уже дорос до голов в дерби с «Боруссией». Пусть и встречались в этой игре лишь дублирующие составы.

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    Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

    Кержаков вернулся в сборную. Давыдов сломался в Чехии. Как русские выступают в Европе

    Фото: instagram.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12339

      Вомбат 1 апреля 2016, 18:07

      Вот так Ефимов выглядит в форме «Пани» из пятого дивизиона Франции. Т.е. Ефимов стал любителем - во Франции 4 профессиональных дивизиона. Типичная участь наших молодых талантов, уезжающих в Европу, чтобы там заиграть, потому что не выдерживают конкуренции с легионерами даже в командах ФНЛ .

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 1 апреля 2016, 14:57

      русские везде,
      русские всюду,
      русские это все,
      русские это навсегда!

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 20 марта 2016, 11:15

      у русских одни травмы, так же и Аршавин будет с травмой на скамейке сидеть.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 марта 2016, 04:00

      Боже, да не спасёт он "Кайрат", он уже лет пять не тот Аршавин, и пора уже с этим смириться, не умаляя его былых заслуг

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