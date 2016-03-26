Видео: фантастический гол Георгия Кинкладзе в стиле Марадоны

16 марта 1996 года грузинский полузащитник «Манчестер Сити» Георгий Кинкладзе забил мяч, признанный в Англии лучшим голом месяца.

Во многом благодаря этому шедевру, Кинкладзе получил в Англии прозвище «Грузинский Марадона». Этот гол был назван лучшим голом Премьер-Лиги по итогам месяца, и долгое время не покидал всевозможные британские рейтинги и топы.

Английская Премьер-Лига – 1995/1996. 31-й тур.

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1

Кинкладзе, 32 (1:0); Кинкладзе, 37 (2:0); Тисдейл, 64 (2:1).

Кит Кёрл (защитник «Манчестер Сити» в 1991-1996 годах): «Гол в ворота «Саутгемптона» нисколько не удивил меня, потому что я неоднократно видел, как Георгий проделывает подобные вещи на тренировках. Он обладал великолепным дриблингом, а его левая была просто волшебной».

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Фото: www.dailymail.co.uk

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