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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Видео: фантастический гол Георгия Кинкладзе в стиле Марадоны

    26 марта 2016
    16 марта 1996 года грузинский полузащитник «Манчестер Сити» Георгий Кинкладзе забил мяч, признанный в Англии лучшим голом месяца.

    Во многом благодаря этому шедевру, Кинкладзе получил в Англии прозвище «Грузинский Марадона». Этот гол был назван лучшим голом Премьер-Лиги по итогам месяца, и долгое время не покидал всевозможные британские рейтинги и топы.

    Английская Премьер-Лига – 1995/1996. 31-й тур.

    «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1

    Кинкладзе, 32 (1:0); Кинкладзе, 37 (2:0); Тисдейл, 64 (2:1).

    Кит Кёрл (защитник «Манчестер Сити» в 1991-1996 годах): «Гол в ворота «Саутгемптона» нисколько не удивил меня, потому что я неоднократно видел, как Георгий проделывает подобные вещи на тренировках. Он обладал великолепным дриблингом, а его левая была просто волшебной».

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    Фото: www.dailymail.co.uk

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    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 21:18

      Было, но прошло.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 марта 2016, 19:16

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