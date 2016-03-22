Команды-сенсации в четвертьфинале Лиги чемпионов

Участник Блог-лиги «Голевое чутье» рассказывает о командах, шансы которых на итоговую победу в Лиге чемпионов маловероятны, но продолжить свой путь дальше им вполне по силам.

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

Наивысшие достижения ЛЧ: двухкратный победитель (1960/61, 1961/62)

Тренер: Руй Витория

Общая стоимость: 171,25 млн евро

Самый дорогой игрок: Нико Гайтан (30 млн евро)

Бомбардир команды: Нико Гайтан (7 голов)

Португальский клуб занял второе место в своей группе, пропустив вперед лишь еще одного четвертьфиналиста – «Атлетико». «Бенфика» на групповом этапе выступала неровно, очки у нее смог отобрать даже казахстанский дебютант этой стадии – «Астана» (ничья 2:2 на выезде). Кроме того, с «Галатасараем» португальцы обменялись домашними победами (по 2:1), а с «матрасниками» – гостевыми (по 1:2). После жеребьевки 1/8 финала довольны были все: и «Бенфика», и петербургский «Зенит». В домашнем матче команда из Лиссабона сумела дожать питерцев в концовке поединка, а в выездном противостоянии подтвердила свои притязания на выход в четвертьфинал, сначала сравняв счет, а затем и добив «Зенит» вторым голом (победы – 1:0 и 1:2). Среди всех четвертьфиналистов «Бенфика» выглядит менее предпочтительно.

«Вольфсбург» (Германия)

Наивысшие достижения ЛЧ: четвертьфинал (2015/16)

Тренер: Дитер Хекинг

Общая стоимость: 183,1 млн евро

Самый дорогой игрок: Рикардо Родригес (28 млн евро)

Бомбардир команды: Юлиан Дракслер (3 гола)

«Вольфсбург» – нечастый гость еврокубков вообще, не говоря уже о Лиге чемпионов, и неудивительно, что нынешний четвертьфинал – это главный и пока единственный успех немецкой команды. На групповой стадии «волки» заняли первое место, одержав четыре победы, две из которых пришлись на матчи с ЦСКА. Обменялись домашними викториями с ПСВ (который занял вторую строчку группы), а самая важная победа была одержана над «Манчестер Юнайтед» в последнем туре, отправившая «манкунианцев» в Лигу Европы, а немцев – в плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Вольфсбург» боролся с бельгийским «Гентом» и вышел победителем, дважды празднуя победы (2:3 – в гостях, и 1:0 – дома).

«Манчестер Сити» (Англия)

Наивысшие достижения ЛЧ: четвертьфинал (2015/16)

Тренер: Мануэль Пеллегрини

Общая стоимость: 501,75 млн евро

Самый дорогой игрок: Кевин де Брейне, Серхио Агуэро (по 60 млн евро)

Бомбардир команды: Рахим Стерлинг (3 гола)

«Горожане» предыдущие два розыгрыша Лиги чемпионов завершали в первом же раунде плей-офф. В этом сезоне им удалось пройти дальше: в своей группе «манкунианцы» заняли первое место, опередив «Ювентус», «Севилью» и гладбахскую «Боруссию», проиграв лишь дважды (и оба раза итальянцам: 1:2 – дома, и 1:0 – на выезде). На стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» досталось киевское «Динамо», которое удалось пройти не без труда (1:3 – на выезде и 0:0 – дома).

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

Наивысшие достижения ЛЧ: финал (1973/74, 2013/14)

Тренер: Диего Симеоне

Общая стоимость: 358,5 млн евро

Самый дорогой игрок: Антуан Гризманн (60 млн евро)

Бомбардир команды: Антуан Гризманн (4 гола)

«Матрасники», как уже упоминалось, были в одной группе с «Бенфикой», с которой обменялись победами. Турецкий «Галатасарай» был дважды бит, а казахстанской «Астане» испанский клуб подарил одно очко в выездном противостоянии. На стадии 1/8 финала команде достался голландский ПСВ, который был мадридцев слабее, хоть и обозначил борьбу. Даже когда выездной матч закончился нулевой ничьей, никто практически не сомневался, что «Атлетико» дома быстро решит свою задачу, но этого не случилось. Основное время ответной встречи завершилось также, как и первая игра – 0:0, дополнительное время победителя не выявило. И лишь в умопомрачительной серии пенальти, благодаря промаху Нарсингха, Мадрид мог праздновать выход в четвертьфинал еще одной своей команды – 8:7.

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Фото: Getty Images